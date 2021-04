Masters tee times: Full list for first round groups including McIlroy, Thomas and Johnson

14:48 H Matsuyama (Jpn), H English (US), A Ancer (Mex)

15:06 B Watson (US), B Koepka (US), V Hovland (Nor)

15:18 S Garcia (Spa), W Simpson (US), C Bezuidenhout (SA)

15:30 D Johnson (US), L Westwood (Eng), T Strafaci (US)

15:42 X Schauffele (US), J Rahm (Spa), R McIlroy (NI)

15:54 P Reed (US), D Berger (US), P Casey (Eng)

16:06 V Singh (Fij), M Laird (Sco)

16:18 L Mize (US), J Walker (US), B Gay (US)

16:30 C Ortiz (Mex), M Hughes (Can), B Wiesberger (Aut)

16:42 M Weir (Can), CT Pan (Tai), R MacIntyre (Sco)

16:54 JM Olazabal (Spa), M Wallace (Eng), L Griffin (US)