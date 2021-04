World Snooker Championship 2021 results LIVE: Ronnie O'Sullivan in action on day one

The 2021 World Snooker Championship takes place in the next few weeks as Ronnie O’Sullivan looks to defend his crown. The tournament is at the Crucible Theatre in Sheffield from 17 April to 3 May.

World Snooker Championship 2021 LIVE First round (best of 19 frames) Saturday, 17 April 14:30 LIVE: Stephen Maguire 4-5 Jamie Jones Neil Robertson 6-3 Liang Wenbo 19:00 Ronnie O’Sullivan 6-3 Mark Joyce Yan Bingtao 4-4 Martin Gould

World Snooker Championship 2021 schedule Sunday, 18 April 10:00 Anthony McGill v Ricky Walden Yan Bingtao v Martin Gould 14:30 John Higgins v Tian Pengfei David Gilbert v Chris Wakelin 19:00 Stephen Maguire v Jamie Jones Neil Robertson v Liang Wenbo Monday, 19 April 10:00 Ding Junhui v Stuart Bingham Kyren Wilson v Gary Wilson 14:30 John Higgins v Tian Pengfei Jack Lisowski v Ali Carter 19:00 Anthony McGill v Ricky Walden Kyren Wilson v Gary Wilson Tuesday, 20 April 10:00 Mark Allen v Lyu Haotian Jack Lisowski v Ali Carter 14:30 Ding Junhui v Stuart Bingham Judd Trump v Liam Highfield 19:00 Mark Allen v Lyu Haotian Barry Hawkins v Matthew Selt Wednesday, 21 April 10:00 Mark Williams v Sam Craigie Shaun Murphy v Mark Davis 14:30 Mark Selby v Kurt Maflin Judd Trump v Liam Highfield 19:00 Mark Williams v Sam Craigie Barry Hawkins v Matthew Selt Thursday, 22 April 13:00 Shaun Murphy v Mark Davis 19:00 Mark Selby v Kurt Maflin Second round (best of 25 frames) Thursday, 22 April 13:00 Ronnie O’Sullivan/Mark Joyce v Anthony McGill/Ricky Walden 19:00 Neil Robertson/Liang Wenbo v Jack Lisowski/Ali Carter Friday, 23 April 10:00 Ronnie O’Sullivan/Mark Joyce v Anthony McGill/Ricky Walden Barry Hawkins/Matthew Selt v Kyren Wilson/Gary Wilson 14:30 John Higgins/Tian Pengfei v Mark Williams/Sam Craigie READ Man Utd boss Ole Gunnar Solskjaer has Anthony Martial theory after Man City victory Neil Robertson/Liang Wenbo v Jack Lisowski/Ali Carter 19:00 Ronnie O’Sullivan/Mark Joyce v Anthony McGill/Ricky Walden Barry Hawkins/Matthew Selt v Kyren Wilson/Gary Wilson Saturday, 24 April 10:00 John Higgins/Tian Pengfei v Mark Williams/Sam Craigie Neil Robertson/Liang Wenbo v Jack Lisowski/Ali Carter 14:30 Mark Allen/Lyu Haotian v Mark Selby/Kurt Maflin Barry Hawkins/Matthew Selt v Kyren Wilson/Gary Wilson 19:00 John Higgins/Tian Pengfei v Mark Williams/Sam Craigie Shaun Murphy/Mark Davis v Yan Bingtao/Martin Gould

Sunday, 25 April 10:00 Ding Junhui/Stuart Bingham v Stephen Maguire/Jamie Jones David Gilbert/Chris Wakelin v Judd Trump/Liam Highfield 14:30 Mark Allen/Lyu Haotian v Mark Selby/Kurt Maflin Shaun Murphy/Mark Davis v Yan Bingtao/Martin Gould 19:00 Ding Junhui/Stuart Bingham v Stephen Maguire/Jamie Jones David Gilbert/Chris Wakelin v Judd Trump/Liam Highfield Monday, 26 April 13:00 Ding Junhui/Stuart Bingham v Stephen Maguire/Jamie Jones David Gilbert/Chris Wakelin v Judd Trump/Liam Highfield 19:00 Mark Allen/Lyu Haotian v Mark Selby/Kurt Maflin Shaun Murphy/Mark Davis v Yan Bingtao/Martin Gould Quarter-finals (best of 25 frames) Matches to played 27-28 April Semi-finals (best of 33 frames) Matches to played 29 April – 1 May Final (best of 35 frames) Match to be played across four sessions 2-3 May

