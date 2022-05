Nightlife & Music

10-12 Lounge

910 Main St., Clarkdale

928-639-0800

1012Lounge.com

5/19 5pm Jack Couchman

5/21 2pm Well Dressed Wolves

5/22 2pm Combo Deluxe

5/24 5pm Rice Brothers

Hilton Sedona at Bell Rock

90 Ridge Trail Dr, Sedona

(928) 284-4040

Wed 5/18 Rob MacMullan

Thurs 5/19 Rick Cucuzza

Fri 5/20 Christy Fisher

Sat 5/21 D.L Harrison

Sun 5/22 Tommy Anderson

Mon 5/23 Lyndsay Cross

Tues 5/24 Michael Kollwit

Mooney’s Irish Pub

671 AZ-179, Sedona

(928) 282-2331 mooneysirishpubsedona.com

19 Karaoke by AllStar (8:30-12:30)

20 Rez Roots – Reggae (8:30-12:30)

21 Thunderhorse (8:30-12:30)

22 Karaoke by AllStar (8:30-12:30)

Oak Creek Brewing Co.

2050 Yavapai Drive, Sedona

928-204-1300

www.OakCreekBrew.com

Fri. 5/20 Salt Miners (6-9pm)

Sat. 5/21 Keith Martini (2-5pm); Local Honey (6-9pm) Reggae

Sun. 5/22 Tobie Levoi (3-6pm)

Sound Bites Grill

101 N. Hwy 89A, F29 Sedona

(928) 282 – 2713

www.SoundBitesGrill.com

Wed 5/18 – 5 PM – Wineaux Wednesday – Patrick Ki

Thurs 5/19 – 6 PM – Chill on the Hill – Eric Miller & Patrick Ki

Fri 5/20 – 7 PM Get your kicks on Route 66 Mother Road Trio

Sat 5/21 – 7 PM – Soft Rock Saturday – Scandalous Hands

Sun 5/22 -11 AM – Sunday Brunch – Corey Spector

Vino Di Sedona

Wine & Beer Store/Bar/Kitchen

2575 W SR 89A, West Sedona

928 554-4682

VinoDiSedona.com

5/18 Paint Along For Fun 11:30-2; Christy Fisher, Pop Rock 6-9

5/19 Open Mic hosted by Dan Rice 6-10

5/20 Kaleidoscope Redrocks, Acoustic Rock 3:30-5:30; Gina Machovina, Acoustic Rock 7-10

5/21 Wine Tasting w/ Music by Robin Bryer 3-5:30; Scott Jeffers, Celtic 7-10

5/22 Nicki Park, Acoustic Rock 6-9

5/23 Rick Cucuzza, Acoustic Rock 6-9

5/24 Kaleidoscope Redrocks, Acoustic Rock 6-9

Main Stage

1 S Main St, Cottonwood

929-202-3460

mainstageaz.com

Thurs 5/19 Happy Hour w/

Fri 5/20 DJ Bear Cole 9PM

Sat 5/21 Sugar Moon 9PM

Sun 5/22 Closed

Mon 5/23 Karaoke 9PM

Tues 5/24 Karaoke 9PM

Wed 5/25 Bingo 7PM

MUSICIANS

Christy Fisher

Wed. 5/18- Vino Di Sedona 6-9

Fri. 5/20- The Hilton Resort- Sedona 7-9

Sat. 5/21- Mogollon Vineyards-Dewey 2-5

Wed. 5/25- The Arabella Hotel- Sedona 6-8

Fri. 5/27- Van Gogh’s Ear Gallery- Prescott 5-8

Sat. 5/28- The Potato Barn- Scottsdale 1-4

Sun. 5/29- THAT Brewery- Pine 1-4

Kaleidoscope Redrocks

Gracie & Tivona Moskoff

Friday, May 20, 3:30-5:30pm

Vino Di Sedona, 2575 AZ-89A, W. Sedona

Pets Return Home PUPPY ADOPTION & FUNDRAISER

Tuesday, May 24, 6-9pm

Vino Di Sedona, 2575 AZ-89A, W. Sedona

LaToBo

Sat. 5/28, 5-8 p.m., Belfry Brewery, 791 N. Main St., Cottonwood

Lyndsay Cross

Wed, 5/18, Steakhouse 89, Sedona, 5-8pm

Thurs, 5/19, Low Places Bar & Grill, Camp Verde, 7-9pm

Fri, 5/20, Winery 101, Cottonwood, 5-7pm

Sat, 5/21, Robbie’s Restaurant, Rimrock, 6-8pm

Renegade Band

American Legion Post No. 25

480 S. Calvary Way, Cottonwood

Sundays, 2-5 p.m., open to the public

Tommy Rocks

May 21, 2022 6:00 PM : Tommy Rocks The Bob Dylan Concert: The Old Town Center for the Arts, Cottonwood

May 27, 2022 2:00 PM : Sedona Creative Life Chapel for The International Dragonfly Music & Hiking Festival

May 27, 2022 7:00 PM – Tommy Rocks The Beatles: Vino Di Sedona

May 28, 2022 1:00 PM : Tommy Rocks Th

Toucan Eddy

Sun. 5/29 – The Belfry in Old Town Cottonwood, 791 N Main St, 4-7 p.m., Free