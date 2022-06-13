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2022 All-Ches-Mont League Boys Tennis Teams


The following are the spring All-Ches-Mont League teams as compiled by league coaches.

National Division

First Team

Singles

Abhiraj Srivastava, Downingtown East; Joe Yarbrough, Avon Grove; Shrihan Madam, Downingtown East; Ben Gao, West Chester East.

Doubles

Abhiraj Srivastava-Abhineet Srivastava, Downingtown East; Ben Gao-Kyle Finding, West Chester East; Shrihan Madam-Adi Shankar, Downingtown East; Joe Yarbrough-Joe Ingram, Avon Grove.

American Division

First Team

Singles
Andrew Ou, Unionville; Andrew Poprik, Unionville; Krish Menderiatta, Great Valley.

Doubles
Jack Barrickman-Matt Farr, Unionville; Ryan Megill-Nate Butler; Ryan Jackson, Daniel Scoffone; Will Otterbein-Advik Nakirikanti, Great Valley.





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