Armed And Dangerous LTM Hits Apex Legends Mobile For This Weekend Only

The beloved shotguns- and snipers-only mode known as Armed and Dangerous is now available to play on Apex Legends Mobile, but it’s not sticking around for long, so those who wish to check it out should act fast.

Armed and Dangerous initially debuted on the console and PC versions of Apex Legends in 2019, and immediately gained popularity among players. It has since returned to the game several times, but this weekend is the first time it has appeared in the pocket-sized version of Respawn’s popular battle royale.



<\/iframe>“}},”siteType”:”responsive web”,”startMuted”:false,”startTime”:0,”title”:”Apex%20Legends%20Mobile%3A%20Cold%20Snap%20Gameplay%20Trailer”,”tracking”:[{“name”:”SiteCatalyst”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”charSet”,”value”:”UTF-8″},{“name”:”currencyCode”,”value”:”USD”},{“name”:”siteType”,”value”:”responsive web”},{“name”:”trackingServer”,”value”:”saa.gamespot.com”},{“name”:”visitorNamespace”,”value”:”cbsinteractive”},{“name”:”heartbeatTrackingServer”,”value”:”newimagitasinc.hb.omtrdc.net”},{“name”:”heartbeatVisitorMarketingCloudOrgId”,”value”:”3C66570E5FE1A4AB0A495FFC@AdobeOrg”},{“name”:”partnerID”,”value”:”gamespot”},{“name”:”siteCode”,”value”:”gamespot”},{“name”:”brand”,”value”:”gamespot”},{“name”:”account”,”value”:”cbsigamespotsite”},{“name”:”edition”,”value”:”us”}]},{“name”:”ComScore_ss”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”c2″,”value”:”31824268″},{“name”:”publishersSecret”,”value”:”2cb08ca4d095dd734a374dff8422c2e5″},{“name”:”c3″,”value”:””},{“name”:”partnerID”,”value”:”gamespot”},{“name”:”c4″,”value”:”gamespot”}]},{“name”:”NielsenTracking”,”category”:”tracking”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”host”,”value”:”https:\/\/secure-us.imrworldwide.com\/cgi-bin\/m?”},{“name”:”scCI”,”value”:”us-200330″},{“name”:”scC6″,”value”:”vc,c01″}]},{“name”:”MuxQOSPluginJS”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”propertyKey”,”value”:”b7d6e48b7461a61cb6e863a62″}]}],”trackingAccount”:”cbsigamespotsite”,”trackingPrimaryId”:”cbsigamespotsite”,”trackingSiteCode”:”gs”,”userId”:0,”uvpHi5Ima”:”https:\/\/s0.2mdn.net\/instream\/html5\/ima3.js”,”uvpc”:””,”uvpjsHostname”:”\/\/www.gamespot.com”,”videoAdMobilePartner”:”mobile_web%2Fgamespot.com_mobile”,”videoAdPartner”:”desktop%2Fgamespot.com”,”videoAssetSource”:”Publisher Asset”,”videoStreams”:{“adaptive_stream”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/06\/14\/3e8cf930-5620-4b12-8866-931ba2b547e7\/trailer_apexmobile_coldsnap_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.m3u8″,”adaptive_dash”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/06\/14\/3e8cf930-5620-4b12-8866-931ba2b547e7\/trailer_apexmobile_coldsnap_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.mpd”,”adaptive_hd”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/06\/14\/3e8cf930-5620-4b12-8866-931ba2b547e7\/trailer_apexmobile_coldsnap_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_high”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/06\/14\/3e8cf930-5620-4b12-8866-931ba2b547e7\/trailer_apexmobile_coldsnap_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_low”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/06\/14\/3e8cf930-5620-4b12-8866-931ba2b547e7\/trailer_apexmobile_coldsnap_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_restricted”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/06\/14\/3e8cf930-5620-4b12-8866-931ba2b547e7\/trailer_apexmobile_coldsnap_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.m3u8″},”videoType”:”video-on-demand”,”watchedCookieDays”:1,”watchedCookieName”:”watchedVideoIds”}” data-non-iframe-embed=”1″> You need a javascript enabled browser to watch videos. Size: 640 × 360 480 × 270 Want us to remember this setting for all your devices? Sign up or Sign in now! Please use a html5 video capable browser to watch videos. This video has an invalid file format. Sorry, but you can’t access this content! Please enter your date of birth to view this video January February March April May June July August September October November December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 By clicking ‘enter’, you agree to GameSpot’s



Terms of Use and

Privacy Policy enter \/iframe>“,”480”:”



















Now Playing: Apex Legends Mobile: Cold Snap Gameplay Trailer

The mode replaces all weapons in the loot pool with shotguns and snipers, meaning the only firearms you will find in this mode are the Charge Rifle, Kraber, Longbow, Sentinel, EVA-8, Peacekeeper, Mastiff, and of course, everyone’s favorite shotgun: the Mozambique. Ordnance will remain in the loot pool, but the Triple Take will not be available, as it was reclassified as a marksman weapon in 2021.

Armed and Dangerous is the perfect opportunity to get some practice in with snipers and shotguns, especially for players who are familiar with Apex Legends, but aren’t experienced in mobile gaming (or simply wish to sharpen their sniping skills). But the popular LTM will only be available this weekend, so be sure to try it out before it disappears on Sunday night.

In addition to Armed and Dangerous, Pro Mode will return this weekend, implying that the Quick Battle LTM may also make a reappearance, rewarding players with Seasonal Currency for completing Quick Battle challenges. It’s also possible that this round of Pro Mode will focus only on Armed and Dangerous challenges, but players won’t find out until Pro Mode goes live today at 5 PM PT / 8 PM ET. Like Armed and Dangerous, Pro Mode will only be available until June 26, so any curious players should make sure to try it out before it’s gone. But don’t worry if you miss your chance–Pro Mode will return once again from July 8 to July 10.

Apex Legends Mobile is available for download on iOS and Android.