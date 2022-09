Macon deputy rams car speeding through homecoming parade route

LAFAYETTE, Tenn. (WSMV) – The Macon County High School homecoming parade was halted after a driver being pursued by police was about to enter the parade route, according to school officials. Daniel Cook, Interim Director of Macon County Schools, said a Macon County Sheriff’s deputy rammed the driver of the car around 1:45 p.m., preventing possible injuries to students and teachers lining the parade route. “Macon County Schools is so appreciative of all responders and the quick reaction by faculty and staff of LES (Lafayette Elementary) and Central Elementary that prevented this from becoming so much worse,” Cook said in a statement. The Tennessee Highway Patrol said James S. Corum, 53, of Lafayette, was traveling north on Sycamore Street and fleeing local police during the Macon County High School homecoming parade. To avoid death and seriously bodily harm to students and teachers outside to watch the parade, Deputy Aaron Shipley, 30, entered the northbound lane striking Corum’s car head-on to end the pursuit. A Macon County deputy crashed into a car head-on that was headed toward the route of the Macon County High homecoming parade. (Smith County Sheriff’s Office) The THP said Corum was flown to Skyline Medical Center in Nashville for treatment. Shipley was taken to Macon General in Lafayette with minor injuries. Cook said the parade was stopped and buses began routes and students were dismissed at 2:30 p.m. He said several students are upset due to witnessing the incident. Each school will be prepared to address counseling concerns at the beginning of next week. The THP said charges against Corum are pending. The Macon County Sheriff’s Office, Lafayette Police and other city agencies responded to the crash. Check back for updates on this developing story. Copyright 2022 WSMV. All rights reserved.

Macon County Families:

During today’s parade, an uncontrollable driver came through the parade route. Macon County… Posted by Macon County School District on Friday, September 23, 2022

“,”type”:”facebook-post”,”version”:”1.0″,”width”:552,”_id”:”https://www.facebook.com/maconcountyschooldistrict/posts/pfbid02mhLeJH3S4nGBjNsW66XRahKkdRKviebLoxjbz9QdnEoGyua2Nrmkm7HPp8V8BJYdl?__cft__[0]=AZVVkwCxxakx2dKGNcRpM83vbWnOM2xbnkEVp9UstIFRtNCam2KM6KnB-m_SdIAe36pjcvuH_pN9PjpNBtMtY4A58H7TNib_jz3349cBYG107CxTA_GZMjsKT8xmVB2qZQ0l5kH2YywVWxi2qXdtFvuDoBlrSJs1hf7Nb4Y8bZwArQ&__tn__=%2CO%2CP-R&locale=en_US”,”additional_properties”:{“_id”:1663989135639,”comments”:[]}},”referent”:{“id”:”https://www.facebook.com/maconcountyschooldistrict/posts/pfbid02mhLeJH3S4nGBjNsW66XRahKkdRKviebLoxjbz9QdnEoGyua2Nrmkm7HPp8V8BJYdl?__cft__[0]=AZVVkwCxxakx2dKGNcRpM83vbWnOM2xbnkEVp9UstIFRtNCam2KM6KnB-m_SdIAe36pjcvuH_pN9PjpNBtMtY4A58H7TNib_jz3349cBYG107CxTA_GZMjsKT8xmVB2qZQ0l5kH2YywVWxi2qXdtFvuDoBlrSJs1hf7Nb4Y8bZwArQ&__tn__=%2CO%2CP-R&locale=en_US”,”provider”:”https://www.facebook.com/plugins/post/oembed.json/?url=”,”referent_properties”:{“additional_properties”:{“_id”:1663989135639,”comments”:[]}},”service”:”oembed”,”type”:”facebook-post”}},{“_id”:”E4WMVR37DJFONDIYHSCESK3J5U”,”type”:”text”,”additional_properties”:{“_id”:1663967887031,”comments”:[],”inline_comments”:[]},”content”:”Check back for updates on this developing story.“}],”created_date”:”2022-09-23T21:07:39.444Z”,”revision”:{“revision_id”:”QC3QDH3AHNDXZALM3AQMHGDOGI”,”parent_id”:”FVSWSWAHIBF25LCQJRWHQUWWOI”,”editions”:[“default”],”branch”:”default”,”user_id”:”maryalice.ginther@wsmv.com”,”published”:true},”last_updated_date”:”2022-09-24T03:12:24.883Z”,”headlines”:{“basic”:”Macon deputy rams car speeding through homecoming parade route”,”meta_title”:””,”mobile”:””,”native”:””,”print”:””,”tablet”:””,”web”:””},”owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”copyright”:”Copyright 2022 WSMV. All rights reserved.”,”address”:{},”workflow”:{“status_code”:1},”subheadlines”:{“basic”:”

“},”description”:{“basic”:”A Macon County deputy rammed a car that was speeding through the homecoming parade route.”},”language”:””,”label”:{},”source”:{“name”:”Gray TV Stations (English)”,”source_type”:”gray-original-content”,”system”:”composer”},”taxonomy”:{“primary_section”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”_website”:”wsmv”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Tennessee”,”description”:null,”path”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”parent_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”social”:{“og_image_url”:null,”rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null,”twitter”:null},”_admin”:{“wallpaper_ad”:”false”,”dfp_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”alias_ids”:[“https://www.wsmv.com/news/tennessee”]},”robots”:{“googlebot”:”index”,”default-robots”:”follow,index,noarchive”,”googlebot-news”:”index”},”site”:{“site_keywords”:null,”site_url”:null,”site_description”:null,”site_about”:null,”section_promo_image”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_tagline”:null,”section_tag_name”:null,”site_title”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”metadata”:{“metadata_description”:null,”metadata_title”:null},”name”:”Tennessee”,”_website”:”wsmv”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”,”publishing-sections”:”https://www.wsmv.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.wsmv.com/news”},”ancestors”:{“default”:[“https://www.wsmv.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”],”navigation-menu-links”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”order”:{“publishing-sections”:2018,”navigation-menu-links”:2004}}}},”sections”:[{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”_website”:”wsmv”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Tennessee”,”description”:null,”path”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”parent_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”social”:{“og_image_url”:null,”rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null,”twitter”:null},”_admin”:{“wallpaper_ad”:”false”,”dfp_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”alias_ids”:[“https://www.wsmv.com/news/tennessee”]},”robots”:{“googlebot”:”index”,”default-robots”:”follow,index,noarchive”,”googlebot-news”:”index”},”site”:{“site_keywords”:null,”site_url”:null,”site_description”:null,”site_about”:null,”section_promo_image”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_tagline”:null,”section_tag_name”:null,”site_title”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”metadata”:{“metadata_description”:null,”metadata_title”:null},”name”:”Tennessee”,”_website”:”wsmv”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”,”publishing-sections”:”https://www.wsmv.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.wsmv.com/news”},”ancestors”:{“default”:[“https://www.wsmv.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”],”navigation-menu-links”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”order”:{“publishing-sections”:2018,”navigation-menu-links”:2004}}},”_website_section_id”:”wsmv./news/tennessee”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”_website”:”wsmv”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”description”:null,”path”:”https://www.wsmv.com/news”,”parent_id”:”https://www.wsmv.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”social”:{“rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null,”og_image_url”:null,”twitter”:null},”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”wallpaper_ad”:”true”,”alias_ids”:[“https://www.wsmv.com/news”]},”site”:{“site_keywords”:null,”site_description”:null,”site_url”:null,”site_tagline”:null,”site_title”:null,”section_tag_name”:null,”site_about”:null,”section_promo_image”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Local News”},”robots”:{“default-robots”:”follow,index,noarchive”,”googlebot”:”index”,”googlebot-news”:”index”},”metadata”:{“metadata_description”:null,”metadata_title”:null},”_website”:”wsmv”,”name”:”News”,”order”:{“publishing-sections”:1006,”navigation-menu-links”:1003},”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/”,”publishing-sections”:”https://www.wsmv.com/”,”navigation-navbar-links”:null,”navigation-menu-links”:”https://www.wsmv.com/”,”footer-content-links”:null,”footer-legal-links”:null,”sales-nav-links”:null},”ancestors”:{“default”:[],”publishing-sections”:[“https://www.wsmv.com/”],”navigation-navbar-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.wsmv.com/”],”footer-content-links”:[],”footer-legal-links”:[],”sales-nav-links”:[]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”wsmv./news”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”_website”:”wsmv”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Crime”,”description”:null,”path”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”parent_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”social”:{“og_image_url”:null,”rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null,”twitter”:null},”_admin”:{“wallpaper_ad”:”false”,”dfp_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”alias_ids”:[“https://www.wsmv.com/news/crime”]},”robots”:{“googlebot”:”index”,”default-robots”:”follow,index,noarchive”,”googlebot-news”:”index”},”site”:{“site_keywords”:null,”site_url”:null,”site_description”:null,”site_about”:null,”section_promo_image”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_tagline”:null,”section_tag_name”:null,”site_title”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Crime Map”},”metadata”:{“metadata_description”:null,”metadata_title”:null},”_website”:”wsmv”,”name”:”Crime”,”order”:{“publishing-sections”:2004,”navigation-menu-links”:1010},”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”,”publishing-sections”:”https://www.wsmv.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.wsmv.com/”},”ancestors”:{“default”:[“https://www.wsmv.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”],”navigation-menu-links”:[“https://www.wsmv.com/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”wsmv./news/crime”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”_website”:”wvlt”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”description”:”WVLT | News | Knoxville, TN”,”path”:”https://www.wsmv.com/news”,”parent_id”:”https://www.wsmv.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”site”:{“site_title”:”WVLT News”,”site_keywords”:”knoxville,east tennessee,news,weather,sports,”,”site_description”:”WVLT | News | Knoxville, TN”},”navigation”:{“nav_title”:”News”},”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”alias_ids”:[]},”_website”:”wvlt”,”name”:”News”,”order”:{“default”:1014,”publishing-sections”:1048,”navigation-navbar-links”:1001,”navigation-menu-links”:1002,”footer-content-links”:1001},”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/”,”publishing-sections”:”https://www.wsmv.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.wsmv.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.wsmv.com/”,”footer-content-links”:”https://www.wsmv.com/”},”ancestors”:{“default”:[“https://www.wsmv.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.wsmv.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.wsmv.com/”],”navigation-menu-links”:[“https://www.wsmv.com/”],”footer-content-links”:[“https://www.wsmv.com/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”wvlt./news”}],”active_primary_section”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”_website”:”wsmv”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Tennessee”,”description”:null,”path”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”parent_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”social”:{“og_image_url”:null,”rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null,”twitter”:null},”_admin”:{“wallpaper_ad”:”false”,”dfp_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”alias_ids”:[“https://www.wsmv.com/news/tennessee”]},”robots”:{“googlebot”:”index”,”default-robots”:”follow,index,noarchive”,”googlebot-news”:”index”},”site”:{“site_keywords”:null,”site_url”:null,”site_description”:null,”site_about”:null,”section_promo_image”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_tagline”:null,”section_tag_name”:null,”site_title”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”metadata”:{“metadata_description”:null,”metadata_title”:null},”name”:”Tennessee”,”_website”:”wsmv”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”,”publishing-sections”:”https://www.wsmv.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.wsmv.com/news”},”ancestors”:{“default”:[“https://www.wsmv.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”],”navigation-menu-links”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”order”:{“publishing-sections”:2018,”navigation-menu-links”:2004}}},”_website_section_id”:”wsmv./news/tennessee”},”related_section_ids”:”/news/tennessee, /news”},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/5fBXIs9Y9VejGImimkbml6oTI6U=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”galleries”:[],”keywords”:[],”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”t_cb76032487d141d29bec37c3255dac74_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”proxyUrl”:”/resizer/5fBXIs9Y9VejGImimkbml6oTI6U=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/5fBXIs9Y9VejGImimkbml6oTI6U=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”restricted”:false,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/_BAqP9_0tAuX9coF1NN4B2f8n9s=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”version”:0},”address”:{},”caption”:”Suspect airlifted after driving through parade”,”created_date”:”2022-09-23T22:22:51Z”,”height”:720,”last_updated_date”:”2022-09-23T22:22:51Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”},”source”:{“additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”Suspect airlifted after driving through parade”,”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”version”:”0.10.3″,”width”:1280,”imageId”:null,”ingestImageToAnglerfish”:true,”photographer”:null,”usage_instructions”:null,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-Ml5prAGoNkRf1tPoM7G_QPxmbw=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MI0Ye2gSfOBrEpqrfhZWPjetwE4=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Vhwt08IEKkmxt17h1vNSqKqQNMM=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/tTBSDQ1iLvoZC5H08SzoM3rx-q4=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/B_o15GM1cvIH4bQRujLa1238NI8=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/koN6ldg4r8niVnKgSIemIWCQ6g4=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/7rnSel0JLhobgzNindbAHwIaPr0=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MI0Ye2gSfOBrEpqrfhZWPjetwE4=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NryqVTAK0WiNsD1jp9wn_dUyBGg=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/1n8OE99Gwadvm8Pdmdfvt-29WaA=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5C5zmwSDmIlpSA-Pi-CTY9xqlG8=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CSV1NTVRvMg8JaTrF5T2MUHHfRo=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/3Jap91g4ZlWf7aPqoyEgw_l7ZoQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/WbC8_XqWi9g-XIYYbkYzVhLpDIg=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/A_elRpkTo8PwjctkvXDEkeJjOGk=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/eBWNKJ3isMG67sknGUjJ4TRANPQ=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cBhE4kQpntjKpufwO1svsC6TucQ=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/g8hvngztmcZH0X8j0cF4mMeXtA0=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/1giPI30sMx_3VkzFJju8xm8FCvk=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/SJ6dfycAxqHRkvXBpURtQlveu3k=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/YA4PCNILMVFDNJTKNKO46JPKKE.jpg”,”height”:0,”width”:980}}},”lead_art”:{“type”:”video”,”_id”:”efd9f46b-463b-479f-878b-450372e52a01″,”version”:”0.8.0″,”subtype”:”wsmv-news”,”language”:”en”,”canonical_url”:”https://www.wsmv.com/video/2022/09/24/man-fleeing-police-crashes-near-homecoming-parade/”,”canonical_website”:”wsmv”,”short_url”:”https://www.wsmv.com/video/2022/09/24/man-fleeing-police-crashes-near-homecoming-parade/”,”created_date”:”2022-09-24T03:04:55Z”,”last_updated_date”:”2022-09-24T03:10:28Z”,”publish_date”:”2022-09-24T03:10:41Z”,”first_publish_date”:”2022-09-24T03:10:40Z”,”display_date”:”2022-09-24T03:10:40Z”,”headlines”:{“basic”:”Man fleeing police crashes near homecoming parade”},”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”wsmv”}],”by”:[{“type”:”author”,”name”:””,”org”:”wsmv”,”slug”:””}]},”taxonomy”:{“tags”:[],”primary_site”:{“type”:”site”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”version”:”0.5.8″,”name”:”News”,”path”:”https://www.wsmv.com/news”,”primary”:true},”sites”:[{“type”:”site”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”version”:”0.5.8″,”name”:”News”,”path”:”https://www.wsmv.com/news”,”primary”:true},{“type”:”site”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Crime”,”path”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”primary”:false},{“type”:”site”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Tennessee”,”path”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”primary”:false},{“type”:”site”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/education”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Education”,”path”:”https://www.wsmv.com/news/education”,”primary”:false},{“type”:”site”,”_id”:”/video/shared”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Shared Video”,”path”:”/video/shared”,”primary”:false},{“type”:”site”,”_id”:”/video/vod-recording”,”version”:”0.5.8″,”name”:”VOD Recordings”,”path”:”/video/vod-recording”,”primary”:false}],”primary_section”:{“type”:”section”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”_website”:”wsmv”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.wsmv.com/news”,”primary”:true},”sections”:[{“type”:”section”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”_website”:”wsmv”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.wsmv.com/news”,”primary”:true},{“type”:”section”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”_website”:”wsmv”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Crime”,”path”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”primary”:false},{“type”:”section”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”_website”:”wsmv”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Tennessee”,”path”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”primary”:false},{“type”:”section”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/education”,”_website”:”wsmv”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Education”,”path”:”https://www.wsmv.com/news/education”,”primary”:false},{“type”:”section”,”_id”:”/video/shared”,”_website”:”wsmv”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Shared Video”,”path”:”/video/shared”,”primary”:false},{“type”:”section”,”_id”:”/video/vod-recording”,”_website”:”wsmv”,”version”:”0.6.0″,”name”:”VOD Recordings”,”path”:”/video/vod-recording”,”primary”:false}],”seo_keywords”:[]},”promo_items”:{“basic”:{“type”:”image”,”version”:”0.5.8″,”credits”:{},”url”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”width”:1280,”height”:720}},”related_content”:{“redirect”:[],”basic”:[]},”owner”:{“sponsored”:false},”planning”:{“scheduling”:{}},”revision”:{“published”:true},”syndication”:{“search”:true},”source”:{“name”:”wsmv”,”system”:”video center”,”edit_url”:””},”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”6c4d5d7a-69c6-483e-8ffd-871ff31dbadb”},”tracking”:{“in_url_headline”:”24″},”content_restrictions”:{“geo”:{“restrictions”:[{“restriction_id”:”c56fe608-5d92-431e-a98e-9c66b34acb26″}]}},”additional_properties”:{“subsection”:”News”,”videoCategory”:”wsmv-news”,”workflowStatus”:”PUBLISHED”,”videoId”:”632e73d71832751f4a11f48c”,”vertical”:false,”embedContinuousPlay”:true,”imageResizerUrls”:[],”advertising”:{“allowPrerollOnDomain”:false,”autoPlayPreroll”:false,”commercialAdNode”:”https://www.wsmv.com/news”,”enableAdInsertion”:false,”enableAutoPreview”:true,”enableServerSideFallback”:false,”forceAd”:false,”playAds”:true,”playVideoAds”:true,”videoAdZone”:””},”disableUpNext”:false,”videoAdZone”:””,”platform”:”desktop”,”playVideoAds”:true,”playlist”:”WSMV Latest Video”,”useVariants”:false,”playlistTags”:[“wsmv_latest”],”firstPublishedBy”:{“name”:”Mary Alice Ginther”,”email”:”maryalice.ginther@wsmv.com”,”lastname”:””},”anglerfishArcId”:”DDQWYCOZGZC4HNNLJ3JLXY7TWE”,”isWire”:false,”DDQWYCOZGZC4HNNLJ3JLXY7TWE”:”09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”gifAsThumbnail”:false,”published”:true,”lastPublishedBy”:{“name”:”Mary Alice Ginther”,”email”:”maryalice.ginther@wsmv.com”,”lastname”:””},”permalinkUrl”:”https://www.wsmv.com/video/2022/09/24/man-fleeing-police-crashes-near-homecoming-parade/”,”forceClosedCaptionsOn”:false,”doNotShowTranscripts”:false},”duration”:140570,”video_type”:”clip”,”streams”:[{“height”:180,”width”:320,”filesize”:6621736,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/wsmv/20220924/632e73d71832751f4a11f48c/file_1920x1080-5400-v4/mobile.m3u8″,”bitrate”:160,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:360,”width”:640,”filesize”:9241704,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/wsmv/20220924/632e73d71832751f4a11f48c/file_1920x1080-5400-v4/mobile.m3u8″,”bitrate”:300,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:360,”width”:640,”filesize”:14562668,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/wsmv/20220924/632e73d71832751f4a11f48c/file_1920x1080-5400-v4/mobile.m3u8″,”bitrate”:600,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:480,”width”:854,”filesize”:25385076,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/wsmv/20220924/632e73d71832751f4a11f48c/file_1920x1080-5400-v4/master.m3u8″,”bitrate”:1200,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:720,”width”:1280,”filesize”:40527536,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/wsmv/20220924/632e73d71832751f4a11f48c/file_1920x1080-5400-v4/hd.m3u8″,”bitrate”:2000,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:720,”width”:1280,”filesize”:55604384,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/wsmv/20220924/632e73d71832751f4a11f48c/file_1920x1080-5400-v4/hlsv4_master.m3u8″,”bitrate”:3000,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:180,”width”:320,”filesize”:5200186,”stream_type”:”mp4″,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/wsmv/20220924/632e73d71832751f4a11f48c/file_1920x1080-5400-v4/file_320x180-160-v3.mp4″,”bitrate”:160,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:360,”width”:640,”filesize”:12967781,”stream_type”:”mp4″,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/wsmv/20220924/632e73d71832751f4a11f48c/file_1920x1080-5400-v4/file_640x360-600-v3.mp4″,”bitrate”:600,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:480,”width”:854,”filesize”:23563101,”stream_type”:”mp4″,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/wsmv/20220924/632e73d71832751f4a11f48c/file_1920x1080-5400-v4/file_854x480-1200-v3_1.mp4″,”bitrate”:1200,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:720,”width”:1280,”filesize”:37691116,”stream_type”:”mp4″,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/wsmv/20220924/632e73d71832751f4a11f48c/file_1920x1080-5400-v4/file_1280x720-2000-v3_1.mp4″,”bitrate”:2000,”provider”:”mediaconvert”}],”subtitles”:{“confidence”:1,”urls”:[{“format”:”WEB_VTT”,”url”:”https://d23zj9a2v9ry1w.cloudfront.net/wp-gray/wsmv/20220924/632e73d71832751f4a11f48c/file_1920x1080-5400-v4/file_webvtt.vtt”},{“format”:”RAW_TEXT”,”url”:”https://d23zj9a2v9ry1w.cloudfront.net/2022/09/24/efd9f46b-463b-479f-878b-450372e52a01/2_1663988928743/efd9f46b-463b-479f-878b-450372e52a01_632e73d71832751f4a11f48f.txt”},{“format”:”DFXP”,”url”:”https://d23zj9a2v9ry1w.cloudfront.net/2022/09/24/efd9f46b-463b-479f-878b-450372e52a01/2_1663988928903/efd9f46b-463b-479f-878b-450372e52a01_632e73d71832751f4a11f48f.dfxp”},{“format”:”SRT”,”url”:”https://d23zj9a2v9ry1w.cloudfront.net/2022/09/24/efd9f46b-463b-479f-878b-450372e52a01/2_1663988928960/efd9f46b-463b-479f-878b-450372e52a01_632e73d71832751f4a11f48f.srt”},{“format”:”WEB_VTT_PLAYLIST”,”url”:”https://d23zj9a2v9ry1w.cloudfront.net/2022/09/24/efd9f46b-463b-479f-878b-450372e52a01/2_1663988936384/efd9f46b-463b-479f-878b-450372e52a01_632e73d71832751f4a11f48f.m3u8″}]},”promo_image”:{“type”:”image”,”version”:”0.5.8″,”credits”:{},”url”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”width”:1280,”height”:720},”embed_html”:”

“,”websites”:{“wsmv”:{“website_section”:{“path”:”https://www.wsmv.com/news”,”_website”:”wsmv”,”name”:”News”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true},”website_url”:”https://www.wsmv.com/video/2022/09/24/man-fleeing-police-crashes-near-homecoming-parade/”}}}},”related_content”:{“basic”:[],”redirect”:[]},”distributor”:{“name”:”Gray TV Stations (English)”,”category”:”staff”,”subcategory”:”gray-original-content”,”reference_id”:”6c4d5d7a-69c6-483e-8ffd-871ff31dbadb”,”mode”:”reference_denormalized”},”canonical_website”:”wsmv”,”geo”:{},”planning”:{“internal_note”:””,”scheduling”:{“will_have_image”:true},”story_length”:{“character_count_actual”:1621,”character_encoding”:”UTF-16″,”inch_count_actual”:2,”line_count_actual”:13,”word_count_actual”:262}},”display_date”:”2022-09-23T21:11:34.265Z”,”credits”:{“by”:[{“_id”:”chuck.morris”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Chuck Morris”,”org”:”Nashville, TN”,”image”:{“url”:””,”version”:”0.5.8″},”description”:””,”url”:”https://www.wsmv.com/authors/chuck.morris/”,”slug”:””,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”Chuck.Morris@wsmv.com”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”Chuck.Morris@wsmv.com”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”chuck.morris”,”firstName”:”Chuck”,”lastName”:”Morris”,”byline”:”Chuck Morris”,”image”:””,”email”:”Chuck.Morris@wsmv.com”,”affiliations”:””,”education”:[],”awards”:[],”books”:[],”podcasts”:[],”bio_page”:”https://www.wsmv.com/authors/chuck.morris/”,”location”:”Nashville, TN”,”bio”:””,”longBio”:””,”slug”:””,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”contributor”:false,”status”:true,”custom_gray_stationname”:”wsmv”,”last_updated_date”:”2022-01-25T19:57:56.709Z”,”website_url”:”https://www.wsmv.com/authors/chuck.morris/”}}},{“_id”:”Danielle-Jackson”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Danielle Jackson”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KUhOSlrmPZ2RPSyGubGTVn7RNLY=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gSCwBkwYjtR6gEu7EUi5PZXjxIU=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/wQKpZLyNqckm4nZHVCbl-el1Q_s=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/csNDfxiCpl3RUwwaD69XzIIxDhs=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Kv-GUaMxiERLaHUsHjq7o4y0hhI=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/B_oKL0YoBkSrmcXAiSuO-AFwvGo=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/A3jVeeLB13HjcSG-gnQ8zpVexcA=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gSCwBkwYjtR6gEu7EUi5PZXjxIU=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MkqGrR2_WYcz_i6klCheFaZci_o=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/hq5kfHHkeplpcVFqT5EA_bCuYgA=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/1UaMnGHNO_SVA0WBnEDIaxVAVPM=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Hr2fvbJm1oYeyugVECZsJBFQof8=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/3E2AixJI28Fbgf_imEY2IZtlgoE=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/WgNhJFsq__pMxVCao9aNcNKFe8U=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/oIaF5hGFx-ZpPK0_CfOneHYF5PU=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/fZ8fL2COJeOWjJOzj9nkC07l47M=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/D-gFI67O2NyD8-s9PNGMsjXXp4k=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/tbWdjpisCY3gWZEy0BGxSG81cUU=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/OJo3QzGGPtC992EtXqJAwz5csdg=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-e0c3bNhAcnCawbO8w1GyYcILjk=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:”Danielle Jackson joined the WSMV4 team as a Multimedia Journalist in December 2020.”,”url”:”https://www.wsmv.com/authors/Danielle-Jackson/”,”slug”:””,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”Danielle.Jackson@wsmv.com”},{“site”:”facebook”,”url”:”https://www.facebook.com/DanielleWSMV/”},{“site”:”twitter”,”url”:”@DJacksonTV”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”Danielle.Jackson@wsmv.com”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”facebook”,”url”:”https://www.facebook.com/DanielleWSMV/”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”twitter”,”url”:”@DJacksonTV”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”Danielle-Jackson”,”firstName”:”Danielle”,”lastName”:”Jackson”,”byline”:”Danielle Jackson”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/41746cfc-57cb-4c80-95e6-a40257bda9ed.jpg”,”email”:”Danielle.Jackson@wsmv.com”,”affiliations”:””,”education”:[],”awards”:[],”books”:[],”podcasts”:[],”facebook”:”https://www.facebook.com/DanielleWSMV/”,”twitter”:”@DJacksonTV”,”bio_page”:”https://www.wsmv.com/authors/Danielle-Jackson/”,”bio”:”Danielle Jackson joined the WSMV4 team as a Multimedia Journalist in December 2020.”,”longBio”:”Danielle Jackson joined the WSMV4 team as a Multimedia Journalist in December 2020.



Before coming to Music City, she spent some time in the Tarheel state. She was a Multimedia Journalist in Greensboro, North Carolina. In the Triad, she was a nightside reporter who covered various stories ranging from breaking news, government, and even some feature stories. She also covered the tragic UNC Charlotte shooting.



She started her on-air journey as a Multimedia Journalist in Baton Rouge, LA, where the city was coming together and healing from the \”Baton Rouge 100-year Flood\” that left thousands without homes and devastated parts of South Louisiana.



She received her Bachelor’s of Science degree from the University of West Georgia in Carrollton, GA. There she majored in Mass Communications with a concentration in Broadcast Journalism. Danielle started her career at WSB-TV in her hometown of Atlanta, GA. She was a News Trainee and Assignment Desk Editor, writing for both on-air and web.





She found her passion for storytelling originally when she became the Editor-in-Chief of her high school newspaper. In college, her passion continued in the form of broadcast television. Danielle uses her medium to both tell the stories of others and to lend a helping hand.



Outside of work, she enjoys shopping, discovering new restaurants, and completing \”DIY\” projects. She’s also a member of the National Association of Black Journalists. She’s thrilled to undercover stories in the Mid-State.”,”slug”:””,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”contributor”:false,”status”:true,”custom_gray_stationname”:”wsmv”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”,”last_updated_date”:”2022-04-26T20:11:10.289Z”,”role”:”Reporter”,”website_url”:”https://www.wsmv.com/authors/Danielle-Jackson/”}}}]},”subtype”:”default”,”first_publish_date”:”2022-09-23T21:11:34.265Z”,”websites”:{“wsmv”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”_website”:”wsmv”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Tennessee”,”description”:null,”path”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”parent_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”social”:{“og_image_url”:null,”rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null,”twitter”:null},”_admin”:{“wallpaper_ad”:”false”,”dfp_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”alias_ids”:[“https://www.wsmv.com/news/tennessee”]},”robots”:{“googlebot”:”index”,”default-robots”:”follow,index,noarchive”,”googlebot-news”:”index”},”site”:{“site_keywords”:null,”site_url”:null,”site_description”:null,”site_about”:null,”section_promo_image”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_tagline”:null,”section_tag_name”:null,”site_title”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”metadata”:{“metadata_description”:null,”metadata_title”:null},”name”:”Tennessee”,”_website”:”wsmv”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”,”publishing-sections”:”https://www.wsmv.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.wsmv.com/news”},”ancestors”:{“default”:[“https://www.wsmv.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”],”navigation-menu-links”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”order”:{“publishing-sections”:2018,”navigation-menu-links”:2004}}},”_website_section_id”:”wsmv./news/tennessee”},”website_url”:”/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/”},”wvlt”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”_website”:”wvlt”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”description”:”WVLT | News | Knoxville, TN”,”path”:”https://www.wsmv.com/news”,”parent_id”:”https://www.wsmv.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”site”:{“site_title”:”WVLT News”,”site_keywords”:”knoxville,east tennessee,news,weather,sports,”,”site_description”:”WVLT | News | Knoxville, TN”},”navigation”:{“nav_title”:”News”},”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”alias_ids”:[]},”_website”:”wvlt”,”name”:”News”,”order”:{“default”:1014,”publishing-sections”:1048,”navigation-navbar-links”:1001,”navigation-menu-links”:1002,”footer-content-links”:1001},”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/”,”publishing-sections”:”https://www.wsmv.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.wsmv.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.wsmv.com/”,”footer-content-links”:”https://www.wsmv.com/”},”ancestors”:{“default”:[“https://www.wsmv.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.wsmv.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.wsmv.com/”],”navigation-menu-links”:[“https://www.wsmv.com/”],”footer-content-links”:[“https://www.wsmv.com/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”wvlt./news”},”website_url”:”/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/”}},”additional_properties”:{“clipboard”:{},”has_published_copy”:true,”is_published”:true,”publish_date”:”2022-09-24T03:11:37.98Z”},”publish_date”:”2022-09-24T03:12:24.482Z”,”canonical_url”:”/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/”,”publishing”:{“scheduled_operations”:{“publish_edition”:[],”unpublish_edition”:[]}},”website”:”wsmv”,”website_url”:”/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/”,”hasVideo”:true,”hasVideoCenterVideo”:true,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”dataTransformedAt”:”2022-09-24T05:48:47.725Z”};Fusion.globalContentConfig={“source”:”content-api”,”query”:{“uri”:”/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/”,”website_url”:”/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/”,”published”:”true”,”arc-site”:”wsmv”}};Fusion.lastModified=1663998527928;Fusion.contentCache={“site-navigation”:{“{\”hierarchy\”:\”sales-nav-links\”}”:{“data”:{“_website”:”wsmv”,”children”:[],”name”:”WSMV”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.wsmv.com/”},”expires”:1663999012911,”lastModified”:1663998412911},”{\”hierarchy\”:\”navigation-navbar-links\”}”:{“data”:{“_website”:”wsmv”,”children”:[{“_id”:”link-BU27JPED0X0DK8V1ZF6619G7DG”,”children”:[],”display_name”:”News”,”footer”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/”},”id”:”link-BU27JPED0X0DK8V1ZF6619G7DG”,”name”:”News”,”navigation”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/weather”,”children”:[],”footer”:{“title”:”First Alert Weather”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},”id”:”https://www.wsmv.com/weather”,”name”:”Weather”,”navigation”:{“nav_title”:”First Alert Weather”,”title”:”First Alert Weather”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”First Alert Weather”,”site_title”:”Weather | wsmv.com”,”site_url”:null,”title”:”Weather | wsmv.com”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},{“_id”:”link-44520TJZP56JDBKVNGM1GMV3BG”,”children”:[],”display_name”:”Investigations”,”footer”:{“title”:”Investigations”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate”},”id”:”link-44520TJZP56JDBKVNGM1GMV3BG”,”name”:”Investigations”,”navigation”:{“title”:”Investigations”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Investigations”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate”},{“_id”:”link-5E7R3VUZ8964D7U6WXY8WKP32G”,”children”:[],”display_name”:”Traffic”,”footer”:{“title”:”Traffic”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic/”},”id”:”link-5E7R3VUZ8964D7U6WXY8WKP32G”,”name”:”Traffic”,”navigation”:{“title”:”Traffic”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Traffic”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic/”},{“_id”:”link-17Y34PF3JD0617CWXP0YGEWA6C”,”children”:[],”display_name”:”Today in Nashville”,”footer”:{“title”:”Today in Nashville”,”url”:”https://www.wsmv.com/today-in-nashville/”},”id”:”link-17Y34PF3JD0617CWXP0YGEWA6C”,”name”:”Today in Nashville”,”navigation”:{“title”:”Today in Nashville”,”url”:”https://www.wsmv.com/today-in-nashville/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Today in Nashville”,”url”:”https://www.wsmv.com/today-in-nashville/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/today-in-nashville/”},{“_id”:”link-7KFC20D6XN749715B41W62164W”,”children”:[],”display_name”:”Music City Specialists”,”footer”:{“title”:”Music City Specialists”,”url”:”https://www.wsmv.com/musiccityspecialists/”},”id”:”link-7KFC20D6XN749715B41W62164W”,”name”:”Music City Specialists”,”navigation”:{“title”:”Music City Specialists”,”url”:”https://www.wsmv.com/musiccityspecialists/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Music City Specialists”,”url”:”https://www.wsmv.com/musiccityspecialists/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/musiccityspecialists/”}],”name”:”WSMV”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.wsmv.com/”},”expires”:1663998903583,”lastModified”:1663998303583},”{\”hierarchy\”:\”navigation-menu-links\”}”:{“data”:{“_website”:”wsmv”,”children”:[{“_id”:”https://www.wsmv.com/homepage”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Home”,”url”:”https://www.wsmv.com/homepage”},”id”:”https://www.wsmv.com/homepage”,”name”:”Homepage”,”navigation”:{“nav_title”:”Home”,”title”:”Home”,”url”:”https://www.wsmv.com/homepage”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Home”,”site_title”:”Nashville News, Weather, Sports”,”site_url”:null,”title”:”Nashville News, Weather, Sports”,”url”:”https://www.wsmv.com/homepage”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/homepage”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/politics/election-results”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Election Results”,”url”:”https://www.wsmv.com/politics/election-results”},”id”:”https://www.wsmv.com/politics/election-results”,”name”:”Election Results”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Election Results”,”url”:”https://www.wsmv.com/politics/election-results”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Election Results”,”url”:”https://www.wsmv.com/politics/election-results”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/politics/election-results”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”children”:[{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/davidson-county”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Davidson County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/davidson-county”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/davidson-county”,”name”:”Davidson County”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Davidson County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/davidson-county”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Davidson County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/davidson-county”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/davidson-county”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/rutherford-county”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Rutherford County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/rutherford-county”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/rutherford-county”,”name”:”Rutherford County”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Rutherford County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/rutherford-county”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Rutherford County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/rutherford-county”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/rutherford-county”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/sumner-county”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Sumner County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/sumner-county”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/sumner-county”,”name”:”Sumner County”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Sumner County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/sumner-county”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Sumner County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/sumner-county”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/sumner-county”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Tennessee”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”,”name”:”Tennessee”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Tennessee”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Tennessee”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/tennessee”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/williamson-county”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Williamson County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/williamson-county”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/williamson-county”,”name”:”Williamson County”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Williamson County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/williamson-county”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Williamson County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/williamson-county”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/williamson-county”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/wilson-county”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Wilson County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/wilson-county”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/wilson-county”,”name”:”Wilson County”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Wilson County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/wilson-county”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Wilson County”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/wilson-county”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/wilson-county”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/politics”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Politics”,”url”:”https://www.wsmv.com/politics”},”id”:”https://www.wsmv.com/politics”,”name”:”Politics”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Politics”,”url”:”https://www.wsmv.com/politics”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Politics”,”url”:”https://www.wsmv.com/politics”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/politics”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/national”,”children”:[],”footer”:{“title”:”US & World News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/national”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/national”,”name”:”National”,”navigation”:{“nav_title”:”US & World News”,”title”:”US & World News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/national”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”US & World News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/national”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/national”}],”footer”:{“title”:”Local News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news”},”id”:”https://www.wsmv.com/news”,”name”:”News”,”navigation”:{“nav_title”:”Local News”,”title”:”Local News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Local News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/weather”,”children”:[{“_id”:”link-NFCWVQ4QVD2BNB20PEAW8T4R1W”,”children”:[],”display_name”:”Live Radar”,”footer”:{“title”:”Live Radar”,”url”:”https://www.wsmv.com/livestream/radar/”},”id”:”link-NFCWVQ4QVD2BNB20PEAW8T4R1W”,”name”:”Live Radar”,”navigation”:{“title”:”Live Radar”,”url”:”https://www.wsmv.com/livestream/radar/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Live Radar”,”url”:”https://www.wsmv.com/livestream/radar/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/livestream/radar/”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/weather/radar”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Interactive Radar”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/radar”},”id”:”https://www.wsmv.com/weather/radar”,”name”:”Radar”,”navigation”:{“nav_title”:”Interactive Radar”,”title”:”Interactive Radar”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/radar”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Interactive Radar”,”site_url”:null,”title”:”Interactive Radar”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/radar”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/radar”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/weather/closings”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Closings/Delays”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/closings”},”id”:”https://www.wsmv.com/weather/closings”,”name”:”Closings”,”navigation”:{“nav_title”:”Closings/Delays”,”title”:”Closings/Delays”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/closings”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Closings/Delays”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/closings”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/closings”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/weather/alerts”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Weather Alerts”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/alerts”},”id”:”https://www.wsmv.com/weather/alerts”,”name”:”Weather Alerts”,”navigation”:{“nav_title”:”Weather Alerts”,”title”:”Weather Alerts”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/alerts”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Weather Alerts”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/alerts”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather/alerts”},{“_id”:”link-XJU0ZQM1TX0UN4NFU0V9CK13U8″,”children”:[],”display_name”:”Weather Maps”,”footer”:{“title”:”Weather Maps”,”url”:”https://www.wsmv.com/maps”},”id”:”link-XJU0ZQM1TX0UN4NFU0V9CK13U8″,”name”:”Weather Maps”,”navigation”:{“title”:”Weather Maps”,”url”:”https://www.wsmv.com/maps”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Weather Maps”,”url”:”https://www.wsmv.com/maps”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/maps”}],”footer”:{“title”:”First Alert Weather”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},”id”:”https://www.wsmv.com/weather”,”name”:”Weather”,”navigation”:{“nav_title”:”First Alert Weather”,”title”:”First Alert Weather”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”First Alert Weather”,”site_title”:”Weather | wsmv.com”,”site_url”:null,”title”:”Weather | wsmv.com”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},{“_id”:”link-9A4929254X49D3VEGT82TKWRN8″,”children”:[],”display_name”:”Live Newscast”,”footer”:{“title”:”Live Newscast”,”url”:”https://www.wsmv.com/livestream/”},”id”:”link-9A4929254X49D3VEGT82TKWRN8″,”name”:”Live Newscast”,”navigation”:{“title”:”Live Newscast”,”url”:”https://www.wsmv.com/livestream/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Live Newscast”,”url”:”https://www.wsmv.com/livestream/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/livestream/”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/sports”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports”},”id”:”https://www.wsmv.com/sports”,”name”:”Sports”,”navigation”:{“nav_title”:”Sports”,”title”:”Sports”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Sports”,”site_title”:”Sports | wsmv.com”,”site_url”:null,”title”:”Sports | wsmv.com”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports”},{“_id”:”/sports/high-school/touchdown-friday”,”children”:[{“_id”:”https://www.wsmv.com/sports/scoreboard”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Scoreboard”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports/scoreboard”},”id”:”https://www.wsmv.com/sports/scoreboard”,”name”:”Scoreboard”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Scoreboard”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports/scoreboard”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Scoreboard”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports/scoreboard”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports/scoreboard”}],”footer”:{“title”:”Touchdown Friday Night”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports/high-school/touchdown-friday-night/”},”id”:”/sports/high-school/touchdown-friday”,”name”:”Touchdown Friday Night”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Touchdown Friday Night”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports/high-school/touchdown-friday-night/”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:”https://www.wsmv.com/sports/high-school/touchdown-friday-night/”,”title”:”Touchdown Friday Night”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports/high-school/touchdown-friday-night/”},”type”:”section”,”url”:”/sports/high-school/touchdown-friday”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/traffic”,”children”:[{“_id”:”https://www.wsmv.com/traffic/gas-prices”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Gas Prices”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic/gas-prices”},”id”:”https://www.wsmv.com/traffic/gas-prices”,”name”:”Gas Prices”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Gas Prices”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic/gas-prices”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Gas Prices”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic/gas-prices”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic/gas-prices”}],”footer”:{“title”:”Traffic”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic”},”id”:”https://www.wsmv.com/traffic”,”name”:”Traffic”,”navigation”:{“nav_title”:”Traffic”,”title”:”Traffic”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Traffic”,”site_url”:null,”title”:”Traffic”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/traffic”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/investigate”,”children”:[{“_id”:”link-T0PN48UNDH5V7D2TJZB81GXKDG”,”children”:[],”display_name”:”Troubled Waters”,”footer”:{“title”:”Troubled Waters”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate/troubled-waters/”},”id”:”link-T0PN48UNDH5V7D2TJZB81GXKDG”,”name”:”Troubled Waters”,”navigation”:{“title”:”Troubled Waters”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate/troubled-waters/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Troubled Waters”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate/troubled-waters/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate/troubled-waters/”},{“_id”:”link-91ZTDU0ZHX1715M0014DBG6NE4″,”children”:[],”display_name”:”Contact News4 Investigates”,”footer”:{“title”:”Contact News4 Investigates”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/contact-the-news4-investigates-team”},”id”:”link-91ZTDU0ZHX1715M0014DBG6NE4″,”name”:”Contact News4 Investigates”,”navigation”:{“title”:”Contact News4 Investigates”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/contact-the-news4-investigates-team”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Contact News4 Investigates”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/contact-the-news4-investigates-team”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/contact-the-news4-investigates-team”}],”footer”:{“title”:”News4 Investigates”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/investigate”,”name”:”News4 Investigates”,”navigation”:{“nav_title”:””,”title”:”News4 Investigates”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”News4 Investigates”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/investigate”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Crime Map”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/crime”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”name”:”Crime”,”navigation”:{“nav_title”:”Crime Map”,”title”:”Crime Map”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/crime”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Crime Map”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/crime”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/crime”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/growing-nashville”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Growing Nashville”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/growing-nashville”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/growing-nashville”,”name”:”Growing Nashville”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Growing Nashville”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/growing-nashville”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Growing Nashville”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/growing-nashville”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/growing-nashville”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/health/coronavirus”,”children”:[{“_id”:”https://www.wsmv.com/health/national-coronavirus”,”children”:[],”footer”:{“title”:”National Coronavirus Coverage”,”url”:”https://www.wsmv.com/health/national-coronavirus”},”id”:”https://www.wsmv.com/health/national-coronavirus”,”name”:”National Coronavirus Coverage”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”National Coronavirus Coverage”,”url”:”https://www.wsmv.com/health/national-coronavirus”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”National Coronavirus Coverage”,”url”:”https://www.wsmv.com/health/national-coronavirus”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/health/national-coronavirus”}],”footer”:{“title”:”Local Coronavirus Coverage”,”url”:”https://www.wsmv.com/health/coronavirus”},”id”:”https://www.wsmv.com/health/coronavirus”,”name”:”Local Coronavirus Coverage”,”navigation”:{“nav_title”:””,”title”:”Local Coronavirus Coverage”,”url”:”https://www.wsmv.com/health/coronavirus”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Local Coronavirus Coverage”,”url”:”https://www.wsmv.com/health/coronavirus”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/health/coronavirus”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/community”,”children”:[{“_id”:”https://www.wsmv.com/community/calendar”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Community Calendar”,”url”:”https://www.wsmv.com/community/calendar”},”id”:”https://www.wsmv.com/community/calendar”,”name”:”Calendar”,”navigation”:{“nav_title”:”Community Calendar”,”title”:”Community Calendar”,”url”:”https://www.wsmv.com/community/calendar”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Community Calendar”,”url”:”https://www.wsmv.com/community/calendar”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/community/calendar”}],”footer”:{“title”:”Community”,”url”:”https://www.wsmv.com/community”},”id”:”https://www.wsmv.com/community”,”name”:”Community”,”navigation”:{“nav_title”:””,”title”:”Community”,”url”:”https://www.wsmv.com/community”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Community”,”url”:”https://www.wsmv.com/community”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/community”},{“_id”:”link-METKYW9KM14D1DCRBVWH85N1WW”,”children”:[],”display_name”:”Today in Nashville”,”footer”:{“title”:”Today in Nashville”,”url”:”https://www.wsmv.com/today-in-nashville/”},”id”:”link-METKYW9KM14D1DCRBVWH85N1WW”,”name”:”Today in Nashville”,”navigation”:{“title”:”Today in Nashville”,”url”:”https://www.wsmv.com/today-in-nashville/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Today in Nashville”,”url”:”https://www.wsmv.com/today-in-nashville/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/today-in-nashville/”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/entertainment”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Entertainment”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/entertainment”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/entertainment”,”name”:”Entertainment”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Entertainment”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/entertainment”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Entertainment”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/entertainment”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/entertainment”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/positively-tennessee”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Positively Tennessee”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/positively-tennessee”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/positively-tennessee”,”name”:”Positively Tennessee”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Positively Tennessee”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/positively-tennessee”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Positively Tennessee”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/positively-tennessee”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/positively-tennessee”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/news/education”,”children”:[{“_id”:”link-FRPTMQBFQ135D497V1CT1HPH7M”,”children”:[],”display_name”:”Submit Your Parenting 4 You Story Topic”,”footer”:{“title”:”Submit Your Parenting 4 You Story Topic”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/parenting-4-you-form/”},”id”:”link-FRPTMQBFQ135D497V1CT1HPH7M”,”name”:”Submit Your Parenting 4 You Story Topic”,”navigation”:{“title”:”Submit Your Parenting 4 You Story Topic”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/parenting-4-you-form/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Submit Your Parenting 4 You Story Topic”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/parenting-4-you-form/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/parenting-4-you-form/”}],”footer”:{“title”:”Education”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/education”},”id”:”https://www.wsmv.com/news/education”,”name”:”Education”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Education”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/education”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Education”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/education”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/education”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/contests”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Contests”,”url”:”https://www.wsmv.com/contests”},”id”:”https://www.wsmv.com/contests”,”name”:”Contests”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Contests”,”url”:”https://www.wsmv.com/contests”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Contests”,”url”:”https://www.wsmv.com/contests”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/contests”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/community/user-content”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Submit Photos and Videos”,”url”:”https://www.wsmv.com/community/user-content”},”id”:”https://www.wsmv.com/community/user-content”,”name”:”User Content”,”navigation”:{“nav_title”:”Submit Photos and Videos”,”title”:”Submit Photos and Videos”,”url”:”https://www.wsmv.com/community/user-content”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Submit Photos and Videos”,”url”:”https://www.wsmv.com/community/user-content”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/community/user-content”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/about-us”,”children”:[{“_id”:”link-EJWK8T8PQT7AQ4K9DKWKDA7DG8″,”children”:[],”display_name”:”NEXTGEN TV”,”footer”:{“title”:”NEXTGEN TV”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/nextgen-tv/”},”id”:”link-EJWK8T8PQT7AQ4K9DKWKDA7DG8″,”name”:”NEXTGEN TV”,”navigation”:{“title”:”NEXTGEN TV”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/nextgen-tv/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”NEXTGEN TV”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/nextgen-tv/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/nextgen-tv/”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/about-us/meet-the-team”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Meet the News4 Team”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/meet-the-team”},”id”:”https://www.wsmv.com/about-us/meet-the-team”,”name”:”Meet the Team”,”navigation”:{“nav_title”:”Meet the News4 Team”,”title”:”Meet the News4 Team”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/meet-the-team”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Meet the News4 Team”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/meet-the-team”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/meet-the-team”},{“_id”:”link-FAWY9UBHBH5G5ETA7F0J3GT8EM”,”children”:[],”display_name”:”Advertise With WSMV”,”footer”:{“title”:”Advertise With WSMV”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/advertise-with-wsmv/”},”id”:”link-FAWY9UBHBH5G5ETA7F0J3GT8EM”,”name”:”Advertise With WSMV”,”navigation”:{“title”:”Advertise With WSMV”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/advertise-with-wsmv/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Advertise With WSMV”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/advertise-with-wsmv/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/advertise-with-wsmv/”},{“_id”:”link-B7F1ZJVTMD7G1CC002GZEYTUER”,”children”:[],”display_name”:”Over-The-Air Reception Tips”,”footer”:{“title”:”Over-The-Air Reception Tips”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/digital-tv-over-the-air-reception-hints/”},”id”:”link-B7F1ZJVTMD7G1CC002GZEYTUER”,”name”:”Over-The-Air Reception Tips”,”navigation”:{“title”:”Over-The-Air Reception Tips”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/digital-tv-over-the-air-reception-hints/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Over-The-Air Reception Tips”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/digital-tv-over-the-air-reception-hints/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/digital-tv-over-the-air-reception-hints/”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/programming/schedule”,”children”:[],”footer”:{“title”:”TV Schedule”,”url”:”https://www.wsmv.com/programming/schedule”},”id”:”https://www.wsmv.com/programming/schedule”,”name”:”Programming Schedule”,”navigation”:{“nav_title”:”TV Schedule”,”title”:”TV Schedule”,”url”:”https://www.wsmv.com/programming/schedule”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”TV Schedule”,”url”:”https://www.wsmv.com/programming/schedule”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/programming/schedule”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/snowbird”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Snowbird”,”url”:”https://www.wsmv.com/snowbird”},”id”:”https://www.wsmv.com/snowbird”,”name”:”Snowbird”,”navigation”:{“nav_title”:”Snowbird”,”title”:”Snowbird”,”url”:”https://www.wsmv.com/snowbird”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Snowbird”,”site_url”:null,”title”:”Snowbird”,”url”:”https://www.wsmv.com/snowbird”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/snowbird”},{“_id”:”link-GZU0QE5UBH3BQAQA1YQGCEKX0M”,”children”:[],”display_name”:”Our Apps”,”footer”:{“title”:”Our Apps”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/our-apps”},”id”:”link-GZU0QE5UBH3BQAQA1YQGCEKX0M”,”name”:”Our Apps”,”navigation”:{“title”:”Our Apps”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/our-apps”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Our Apps”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/our-apps”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/our-apps”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”},”id”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”,”name”:”Contact Us”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”},{“_id”:”link-MRKXAHMHQN0XVEN1CYY1Q19BM4″,”children”:[],”display_name”:”Careers”,”footer”:{“title”:”Careers”,”url”:”https://gray.tv/careers#currentopenings”},”id”:”link-MRKXAHMHQN0XVEN1CYY1Q19BM4″,”name”:”Careers”,”navigation”:{“title”:”Careers”,”url”:”https://gray.tv/careers#currentopenings”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Careers”,”url”:”https://gray.tv/careers#currentopenings”},”type”:”link”,”url”:”https://gray.tv/careers#currentopenings”},{“_id”:”link-J9FA1HBZ156EH9RE1BM886YTV8″,”children”:[],”display_name”:”Alexa Setup”,”footer”:{“title”:”Alexa Setup”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/how-to-set-up-your-alexa-device-to-get-wsmv-news-briefs”},”id”:”link-J9FA1HBZ156EH9RE1BM886YTV8″,”name”:”Alexa Setup”,”navigation”:{“title”:”Alexa Setup”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/how-to-set-up-your-alexa-device-to-get-wsmv-news-briefs”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Alexa Setup”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/how-to-set-up-your-alexa-device-to-get-wsmv-news-briefs”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/how-to-set-up-your-alexa-device-to-get-wsmv-news-briefs”},{“_id”:”link-94RM40EP6D00N26RTW4YETN0N8″,”children”:[],”display_name”:”Closed Captioning”,”footer”:{“title”:”Closed Captioning”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/closed-captioning-contact-information”},”id”:”link-94RM40EP6D00N26RTW4YETN0N8″,”name”:”Closed Captioning”,”navigation”:{“title”:”Closed Captioning”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/closed-captioning-contact-information”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Closed Captioning”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/closed-captioning-contact-information”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/closed-captioning-contact-information”}],”footer”:{“title”:”Station Information”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us”},”id”:”https://www.wsmv.com/about-us”,”name”:”About Us”,”navigation”:{“nav_title”:”Station Information”,”title”:”Station Information”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:””,”site_url”:null,”title”:”Station Information”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us”},{“_id”:”link-HBQ6CWR29903NAVP3NMAYGG9Q4″,”children”:[],”display_name”:”Surprise Squad”,”footer”:{“title”:”Surprise Squad”,”url”:”https://www.wsmv.com/surprise-squad/”},”id”:”link-HBQ6CWR29903NAVP3NMAYGG9Q4″,”name”:”Surprise Squad”,”navigation”:{“title”:”Surprise Squad”,”url”:”https://www.wsmv.com/surprise-squad/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Surprise Squad”,”url”:”https://www.wsmv.com/surprise-squad/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/surprise-squad/”},{“_id”:”link-9NU5YFE8Q12F39JXDYWD4JDPXM”,”children”:[],”display_name”:”Newsletters”,”footer”:{“title”:”Newsletters”,”url”:”https://www.wsmv.com/newsletter”},”id”:”link-9NU5YFE8Q12F39JXDYWD4JDPXM”,”name”:”Newsletters”,”navigation”:{“title”:”Newsletters”,”url”:”https://www.wsmv.com/newsletter”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Newsletters”,”url”:”https://www.wsmv.com/newsletter”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/newsletter”},{“_id”:”link-DEP6585KK900TEJJMAP8KEFN6W”,”children”:[],”display_name”:”Music City Specialists”,”footer”:{“title”:”Music City Specialists”,”url”:”https://www.wsmv.com/musiccityspecialists/”},”id”:”link-DEP6585KK900TEJJMAP8KEFN6W”,”name”:”Music City Specialists”,”navigation”:{“title”:”Music City Specialists”,”url”:”https://www.wsmv.com/musiccityspecialists/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Music City Specialists”,”url”:”https://www.wsmv.com/musiccityspecialists/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/musiccityspecialists/”},{“_id”:”link-KTQ99FU3VX5WD0HAMPQEECJ8MC”,”children”:[],”display_name”:”Gray DC Bureau”,”footer”:{“title”:”Gray DC Bureau”,”url”:”https://www.graydc.com/”},”id”:”link-KTQ99FU3VX5WD0HAMPQEECJ8MC”,”name”:”Gray DC Bureau”,”navigation”:{“title”:”Gray DC Bureau”,”url”:”https://www.graydc.com/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Gray DC Bureau”,”url”:”https://www.graydc.com/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.graydc.com/”},{“_id”:”link-968M2Z410119X1XNCJDA8MNKDR”,”children”:[],”display_name”:”Investigate TV”,”footer”:{“title”:”Investigate TV”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},”id”:”link-968M2Z410119X1XNCJDA8MNKDR”,”name”:”Investigate TV”,”navigation”:{“title”:”Investigate TV”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Investigate TV”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},{“_id”:”link-8XGPGU20E55JZ37995339TUKWG”,”children”:[],”display_name”:”PowerNation”,”footer”:{“title”:”PowerNation”,”url”:”https://www.wsmv.com/powernation/”},”id”:”link-8XGPGU20E55JZ37995339TUKWG”,”name”:”PowerNation”,”navigation”:{“title”:”PowerNation”,”url”:”https://www.wsmv.com/powernation/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”PowerNation”,”url”:”https://www.wsmv.com/powernation/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/powernation/”},{“_id”:”link-BV8ZJKMK9D2TT5BU2PPTJZXQVR”,”children”:[],”display_name”:”Press Releases”,”footer”:{“title”:”Press Releases”,”url”:”https://www.wsmv.com/wires/press-releases”},”id”:”link-BV8ZJKMK9D2TT5BU2PPTJZXQVR”,”name”:”Press Releases”,”navigation”:{“title”:”Press Releases”,”url”:”https://www.wsmv.com/wires/press-releases”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Press Releases”,”url”:”https://www.wsmv.com/wires/press-releases”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/wires/press-releases”},{“_id”:”link-WHGNPED2KT3MX71F846HK2T4AC”,”children”:[],”display_name”:”Latest Newscasts”,”footer”:{“title”:”Latest Newscasts”,”url”:”https://www.vuit.com/publishers/350/wsmv”},”id”:”link-WHGNPED2KT3MX71F846HK2T4AC”,”name”:”Latest Newscasts”,”navigation”:{“title”:”Latest Newscasts”,”url”:”https://www.vuit.com/publishers/350/wsmv”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Latest Newscasts”,”url”:”https://www.vuit.com/publishers/350/wsmv”},”type”:”link”,”url”:”https://www.vuit.com/publishers/350/wsmv”}],”name”:”WSMV”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.wsmv.com/”},”expires”:1663998831822,”lastModified”:1663998231822},”{\”hierarchy\”:\”footer-content-links\”}”:{“data”:{“_website”:”wsmv”,”children”:[{“_id”:”link-7HWRG34D4H4KDBCQH26QEKDZK4″,”children”:[],”display_name”:”News”,”footer”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/”},”id”:”link-7HWRG34D4H4KDBCQH26QEKDZK4″,”name”:”News”,”navigation”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/news/”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/weather”,”children”:[],”footer”:{“title”:”First Alert Weather”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},”id”:”https://www.wsmv.com/weather”,”name”:”Weather”,”navigation”:{“nav_title”:”First Alert Weather”,”title”:”First Alert Weather”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”First Alert Weather”,”site_title”:”Weather | wsmv.com”,”site_url”:null,”title”:”Weather | wsmv.com”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/weather”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/sports”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports”},”id”:”https://www.wsmv.com/sports”,”name”:”Sports”,”navigation”:{“nav_title”:”Sports”,”title”:”Sports”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Sports”,”site_title”:”Sports | wsmv.com”,”site_url”:null,”title”:”Sports | wsmv.com”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/sports”},{“_id”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”},”id”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”,”name”:”Contact Us”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”},”type”:”section”,”url”:”https://www.wsmv.com/about-us/contact-us”},{“_id”:”link-63NH7ZHFZ505BE6VGFR8PZEEAM”,”children”:[],”display_name”:”News Tips: tips@wsmv.com”,”footer”:{“title”:”News Tips: tips@wsmv.com”,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:tips@wsmv.com”},”id”:”link-63NH7ZHFZ505BE6VGFR8PZEEAM”,”name”:”News Tips: tips@wsmv.com”,”navigation”:{“title”:”News Tips: tips@wsmv.com”,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:tips@wsmv.com”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”News Tips: tips@wsmv.com”,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:tips@wsmv.com”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:tips@wsmv.com”},{“_id”:”link-3KCGD9FGQ17GT3RWTU2F9HBUFG”,”children”:[],”display_name”:”Comments: comments@wsmv.com”,”footer”:{“title”:”Comments: comments@wsmv.com”,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:comments@wsmv.com”},”id”:”link-3KCGD9FGQ17GT3RWTU2F9HBUFG”,”name”:”Comments: comments@wsmv.com”,”navigation”:{“title”:”Comments: comments@wsmv.com”,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:comments@wsmv.com”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Comments: comments@wsmv.com”,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:comments@wsmv.com”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:comments@wsmv.com”}],”name”:”WSMV”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.wsmv.com/”},”expires”:1663998688043,”lastModified”:1663998088043},”{\”hierarchy\”:\”footer-legal-links\”}”:{“data”:{“_website”:”wsmv”,”children”:[{“_id”:”link-6DX986NMAH369A42A5EGC9C4A8″,”children”:[],”display_name”:”Terms of Service”,”footer”:{“title”:”Terms of Service”,”url”:”https://www.wsmv.com/terms-of-service/”},”id”:”link-6DX986NMAH369A42A5EGC9C4A8″,”name”:”Terms of Service”,”navigation”:{“title”:”Terms of Service”,”url”:”https://www.wsmv.com/terms-of-service/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Terms of Service”,”url”:”https://www.wsmv.com/terms-of-service/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/terms-of-service/”},{“_id”:”link-H04MD57TQ17QQ4XKAB631EEQB0″,”children”:[],”display_name”:”Privacy Policy”,”footer”:{“title”:”Privacy Policy”,”url”:”https://www.wsmv.com/privacy-policy/”},”id”:”link-H04MD57TQ17QQ4XKAB631EEQB0″,”name”:”Privacy Policy”,”navigation”:{“title”:”Privacy Policy”,”url”:”https://www.wsmv.com/privacy-policy/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Privacy Policy”,”url”:”https://www.wsmv.com/privacy-policy/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/privacy-policy/”},{“_id”:”link-EX3UPBRDBH68721Z69XDXXT698″,”children”:[],”display_name”:”Public Inspection File”,”footer”:{“title”:”Public Inspection File”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/WSMV-TV”},”id”:”link-EX3UPBRDBH68721Z69XDXXT698″,”name”:”Public Inspection File”,”navigation”:{“title”:”Public Inspection File”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/WSMV-TV”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Public Inspection File”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/WSMV-TV”},”type”:”link”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/WSMV-TV”},{“_id”:”link-E0FW15U4V95NTCM19WY07U6GKM”,”children”:[],”display_name”:”EEO Statement”,”footer”:{“title”:”EEO Statement”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/api/manager/download/81db84c5-3c91-709e-a64c-a05111881803/2408d1e5-5932-419a-bf22-f9925f457a3a.pdf”},”id”:”link-E0FW15U4V95NTCM19WY07U6GKM”,”name”:”EEO Statement”,”navigation”:{“title”:”EEO Statement”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/api/manager/download/81db84c5-3c91-709e-a64c-a05111881803/2408d1e5-5932-419a-bf22-f9925f457a3a.pdf”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”EEO Statement”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/api/manager/download/81db84c5-3c91-709e-a64c-a05111881803/2408d1e5-5932-419a-bf22-f9925f457a3a.pdf”},”type”:”link”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/api/manager/download/81db84c5-3c91-709e-a64c-a05111881803/2408d1e5-5932-419a-bf22-f9925f457a3a.pdf”},{“_id”:”link-H2BAPY33TD7EQ8MT8CEEEV2R9W”,”children”:[],”display_name”:”FCC Applications”,”footer”:{“title”:”FCC Applications”,”url”:”https://webpubcontent.gray.tv/gdm/fcc/wsmv-fcc_applications.pdf”},”id”:”link-H2BAPY33TD7EQ8MT8CEEEV2R9W”,”name”:”FCC Applications”,”navigation”:{“title”:”FCC Applications”,”url”:”https://webpubcontent.gray.tv/gdm/fcc/wsmv-fcc_applications.pdf”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”FCC Applications”,”url”:”https://webpubcontent.gray.tv/gdm/fcc/wsmv-fcc_applications.pdf”},”type”:”link”,”url”:”https://webpubcontent.gray.tv/gdm/fcc/wsmv-fcc_applications.pdf”},{“_id”:”link-CFG56CE3GD76HBZRM69TZP4DVR”,”children”:[],”display_name”:”Public File: publicfile@wsmv.com – 615-353-2260″,”footer”:{“title”:”Public File: publicfile@wsmv.com – 615-353-2260″,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:publicfile@wsmv.com”},”id”:”link-CFG56CE3GD76HBZRM69TZP4DVR”,”name”:”Public File: publicfile@wsmv.com – 615-353-2260″,”navigation”:{“title”:”Public File: publicfile@wsmv.com – 615-353-2260″,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:publicfile@wsmv.com”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Public File: publicfile@wsmv.com – 615-353-2260″,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:publicfile@wsmv.com”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/23/macon-deputy-rams-car-speeding-through-homecoming-parade-route/mailto:publicfile@wsmv.com”},{“_id”:”link-NVYVE56QP12A1580KPB06FR6H4″,”children”:[],”display_name”:”Children’s Programming”,”footer”:{“title”:”Children’s Programming”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/WSMV-TV/programs-list”},”id”:”link-NVYVE56QP12A1580KPB06FR6H4″,”name”:”Children’s Programming”,”navigation”:{“title”:”Children’s Programming”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/WSMV-TV/programs-list”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Children’s Programming”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/WSMV-TV/programs-list”},”type”:”link”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/WSMV-TV/programs-list”},{“_id”:”link-4CGC1CBYMT3CV2KWXRVRGYK010″,”children”:[],”display_name”:”Closed Captioning/Audio Description”,”footer”:{“title”:”Closed Captioning/Audio Description”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/closed-captioning-contact-information”},”id”:”link-4CGC1CBYMT3CV2KWXRVRGYK010″,”name”:”Closed Captioning/Audio Description”,”navigation”:{“title”:”Closed Captioning/Audio Description”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/closed-captioning-contact-information”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Closed Captioning/Audio Description”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/closed-captioning-contact-information”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/page/closed-captioning-contact-information”},{“_id”:”link-DDVY3EP8D90D579YT6Y4U13M6C”,”children”:[],”display_name”:”Advertising”,”footer”:{“title”:”Advertising”,”url”:”https://www.wsmv.com/advertising/”},”id”:”link-DDVY3EP8D90D579YT6Y4U13M6C”,”name”:”Advertising”,”navigation”:{“title”:”Advertising”,”url”:”https://www.wsmv.com/advertising/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Advertising”,”url”:”https://www.wsmv.com/advertising/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.wsmv.com/advertising/”}],”name”:”WSMV”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.wsmv.com/”},”expires”:1663998865197,”lastModified”:1663998265197}},”breaking-news-feed”:{“{\”dateTimeLimitByMinutes\”:60,\”includeSections\”:\”/news/breaking\”}”:{“data”:{“_id”:”44136fa355b3678a1146ad16f7e8649e94fb4fc21fe77e8310c060f61caaff8a”},”expires”:1663998555437,”lastModified”:1663998435437}},”wx-alerts-details-gdm”:{“{}”:{“data”:{“advisory”:{},”statement”:{},”warning”:{},”watch”:{},”other”:{},”count”:0,”_id”:”55c3314b5684ba2c65a21c06f5e417e24540eedcd0a22e0644dcc95c874da212″},”expires”:1663998584701,”lastModified”:1663998464701}},”gsync-closings”:{“{}”:{“data”:{“exportType”:”L1″,”lastUpdated”:”2022-09-24T05:48:40.751Z”,”countiesList”:[],”states”:[],”statesSelectKeyValuePairs”:[],”organizations”:[],”totalResults”:0,”typesSelectKeyValuePairs”:[],”dataTransformedAt”:”2022-09-24T05:48:40.752Z”,”_id”:”2addb86b1dd54a2aafe4dd22855fab4690f9e4fcaa6d7044d1b1e0151b87ad49″},”expires”:1663998640721,”lastModified”:1663998520721}},”related-content-feed”:{“{\”feedOffset\”:0,\”feedSize\”:3,\”id\”:\”YEKMQ6LKMVDNRN2FVRS3SD5A3E\”,\”includedTypes\”:\”\”}”:{“data”:{“content_elements”:[],”count”:0,”dataTransformedAt”:”2022-09-24T05:45:43.636Z”,”_id”:”affdcf53e9e44800bc79c3fd84a8d33fb906d2ebd280454c1506968fdf3f9d88″},”expires”:1663998943612,”lastModified”:1663998343612}},”sponsored-content-gdm”:{“{\”index\”:0,\”published\”:true}”:{“data”:{“hasError”:true,”response”:{“status”:204,”statusText”:”There is no content scheduled for WSMV at this time.”},”statusCode”:204,”_id”:”069ac21afdafd2f0ed0b88d481ada913df26bc311777d8e03d11d55ee553dfa9″},”expires”:1663998666153,”lastModified”:1663998366153}},”content-feed”:{“{\”excludeSections\”:\”\”,\”feedOffset\”:0,\”feedSize\”:5,\”includeSections\”:\”\\\”/news\\\”,\\\”/news/tennessee\\\”\”,\”includedTypes\”:\”\”}”:{“data”:{“type”:”results”,”version”:”0.6.0″,”content_elements”:[{“display_date”:”2022-09-24T03:10:40Z”,”credits”:{“by”:[{“org”:”wsmv”,”name”:””}]},”headlines”:{“basic”:”Man fleeing police crashes near homecoming parade”},”websites”:{“wsmv”:{“website_url”:”https://www.wsmv.com/video/2022/09/24/man-fleeing-police-crashes-near-homecoming-parade/”,”website_section”:{“path”:”https://www.wsmv.com/news”,”_website”:”wsmv”,”name”:”News”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true}}},”taxonomy”:{“tags”:[]},”source”:{“system”:”video center”},”type”:”video”,”promo_items”:{“basic”:{“credits”:{},”width”:1280,”caption”:”Man fleeing police crashes near homecoming parade”,”type”:”image”,”version”:”0.5.8″,”url”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:720,”resized_urls”:{“original”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/kk8H1mvD5qOX4I6bxhoLeTqmRXM=/50×50/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/nOlDR2IddspSsqFVDYTm3apfafk=/1200×800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Oj1qOUx4jLeaNOyuC2V9_qP1SAk=/800×0/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ubh0VezCK73nyKW8AI0MsacfFMQ=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/AWrlz8ylNofGP6T1ENwITtMjsPo=/1200×600/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BqD-25FEu3yNfJzhHXn0Op_Tm3k=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/pJ1ViKgDwJ2qpd2TL0zRuSYNqps=/1200×400/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/nOlDR2IddspSsqFVDYTm3apfafk=/1200×800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/k1_oPlGgzD44hnNM8iaYImKIAI8=/1200×900/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/n67VyNvpzb5LljrCoACyuhvs0pc=/1200×675/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/C6G4Flbw5LRPIMJBzLPjRsECNVQ=/980×0/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zC6Cr-OhBYQC4X4PwNHfc9tbPUI=/800×800/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/kd6CSEF7XTMZgF1josajH8bTg3s=/800×400/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/eo8RJGw6RPIefuFP76tJN8zluVk=/800×1200/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/vfWVXXSzXc9Hrre3pBNM_nvmyvE=/800×267/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/qr7K04yTnr6hvehWznevE-5Px6w=/800×533/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Cw6tEyfRMSI6brsnEjua-s6buGY=/800×200/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/SKpNYxR92Eqae6x7g0XH4sIn6zc=/800×600/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/hEVRe4MDbe3myLljwmyPat1N0ug=/800×450/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/w237I49vaWMca1De_WKpRJZ7eNc=/980×0/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_1a8797bba6d741ca857f2616f3c7d380_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.8.0″,”_id”:”efd9f46b-463b-479f-878b-450372e52a01″,”website”:”wsmv”,”website_url”:”https://www.wsmv.com/video/2022/09/24/man-fleeing-police-crashes-near-homecoming-parade/”,”content_elements”:[],”description”:{“basic”:””},”caption”:{“basic”:””},”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false},{“content_elements”:[{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”}],”display_date”:”2022-09-24T02:26:35.442Z”,”credits”:{“by”:[{“org”:”Nashville, TN”,”name”:”Mary Alice Royse”,”additional_properties”:{“original”:{“author_type”:”Staff”,”byline”:”Mary Alice Royse”}},”url”:””}]},”subheadlines”:{“basic”:”

“},”headlines”:{“basic”:”Three people arrested for ‘Felony Lane Gang-style’ car burglaries”},”description”:{“basic”:”The three people were arrested after committing car burglaries in several towns in Middle Tennessee.”},”websites”:{“wsmv”:{“website_url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/24/three-people-arrested-felony-lane-gang-style-car-burglaries/”,”website_section”:{“path”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”},”_website”:”wsmv”,”parent_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”name”:”Crime”,”description”:null,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”additional_properties”:{“original”:{“parent”:{“publishing-sections”:”https://www.wsmv.com/news”,”default”:”https://www.wsmv.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.wsmv.com/”},”metadata”:{“metadata_description”:null,”metadata_title”:null},”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null,”og_image_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“wallpaper_ad”:”false”,”dfp_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”alias_ids”:[“https://www.wsmv.com/news/crime”]},”site”:{“section_tag_name”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_url”:null,”site_keywords”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”section_promo_image”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Crime Map”},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”_website”:”wsmv”,”name”:”Crime”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”robots”:{“default-robots”:”follow,index,noarchive”,”googlebot-news”:”index”,”googlebot”:”index”},”ancestors”:{“publishing-sections”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”],”default”:[“https://www.wsmv.com/news”],”navigation-menu-links”:[“https://www.wsmv.com/”]},”order”:{“publishing-sections”:2004,”navigation-menu-links”:1010}}},”_website_section_id”:”wsmv./news/crime”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″}}},”source”:{“system”:”composer”},”type”:”story”,”promo_items”:{“basic”:{“owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”address”:{},”syndication”:{},”caption”:”*NOTE: This is a stock photo.”,”source”:{“system”:”photo center”,”name”:”MGN Online (Images)”,”edit_url”:””,”source_type”:”wires”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”}},”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”c94b026e-6d3f-4480-babe-a94e3b83e4e2″},”version”:”0.10.3″,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”licensable”:false,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”6abc Philadelphia / YouTube”,”type”:”author”}]},”subtitle”:”31822-crime scene generic mgn-ksla”,”width”:1280,”creditIPTC”:”6abc Philadelphia / YouTube”,”_id”:”KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/yvWfaL-Ehi2CJTTr2n97xqDHaWE=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”owner”:”rachael.thomas@ksla.com”,”keywords”:[“police tape”,”police lights”,”crime scene”],”proxyUrl”:”/resizer/yvWfaL-Ehi2CJTTr2n97xqDHaWE=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/yvWfaL-Ehi2CJTTr2n97xqDHaWE=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”ingestionMethod”:”manual”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/Hbhdmc2zppgcv-VfoBUtPBwK0dg=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”version”:0,”usage_instructions”:”none”,”originalName”:”crime scene generic mgn.jpg”,”mime_type”:”image/jpeg”,”restricted”:false,”template_id”:35,”galleries”:[]},”created_date”:”2022-03-18T20:31:47Z”,”last_updated_date”:”2022-03-18T20:31:47Z”,”height”:720,”image_type”:”photograph”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sTEK64T2xBvuDB3Yx6l0g93k1Eg=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/aaqVg_UQ5faJ3ALWPnxmB_3_cfE=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/6ELm6JC4WV9QPRje3-o7kM6t2t4=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/hjnMnYKoafUIgg1xPpvA5L_YOeQ=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/FZiMdA-jqbtncVWE-G-cqGoGNPo=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zzhUE8jfylyph4M3aUUflifFxnE=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/qal1K5MXNVv_LlbcWWSNYDkZSDo=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/aaqVg_UQ5faJ3ALWPnxmB_3_cfE=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ASVmVW3X_-bgToi_zMW2nNJmFcA=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cS0fdH-9R6o5wY_pDURlhv9I3rA=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5bzw0ZOM2ricouvGX9cRJ8outXU=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HsNYlnJ2-wsAtQ6edJi9QaRkX2c=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gvIoPxl5t7UOXngycQy2REkbdwo=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/tHESZf9-k1zQuMkWZXDtIuD_5H8=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zYtxUo5t4wUZa_uP9Kwl3MX32_k=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/h0XfODmFPymobusEA01441C-BGw=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VzfRR08N_mUxxvIQHJuLJlQGxCI=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/anMNzdSKb-1GlXb-eop6bQtw9RI=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ymaACDsyfBIW9ser4uMEUGssQCI=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/S3NtyOaUt8wRv7xzQLfEQXJptEE=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/KTOAZAAW45FDVCHEKKH72YFQQM.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.10.7″,”_id”:”HYEG2IGUBZGWFBVFACJDT3KHHU”,”website”:”wsmv”,”website_url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/24/three-people-arrested-felony-lane-gang-style-car-burglaries/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false},{“content_elements”:[{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”}],”display_date”:”2022-09-24T01:51:09.125Z”,”credits”:{“by”:[{“org”:”Nashville, TN”,”name”:”Mary Alice Royse”,”additional_properties”:{“original”:{“author_type”:”Staff”,”byline”:”Mary Alice Royse”}},”url”:””}]},”subheadlines”:{“basic”:”

“},”headlines”:{“basic”:”PAWS waives adoption fees for ‘Empty the Shelters’ event”},”description”:{“basic”:”The fees will be waived from Oct. 1st to 8th.”},”websites”:{“wsmv”:{“website_url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/24/paws-waives-adoption-fees-empty-shelters-event/”,”website_section”:{“path”:”https://www.wsmv.com/news/positively-tennessee”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”},”_website”:”wsmv”,”parent_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”name”:”Positively Tennessee”,”description”:null,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/positively-tennessee”,”additional_properties”:{“original”:{“parent”:{“publishing-sections”:”https://www.wsmv.com/news”,”default”:”https://www.wsmv.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.wsmv.com/”},”metadata”:{“metadata_description”:null,”metadata_title”:null},”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null,”og_image_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“wallpaper_ad”:”false”,”dfp_id”:”https://www.wsmv.com/news/positively-tennessee”,”alias_ids”:[“https://www.wsmv.com/news/positively-tennessee”]},”site”:{“section_tag_name”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_url”:null,”site_keywords”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”section_promo_image”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”navigation”:{“nav_title”:null},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”_website”:”wsmv”,”name”:”Positively Tennessee”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/positively-tennessee”,”robots”:{“default-robots”:”follow,index,noarchive”,”googlebot-news”:”index”,”googlebot”:”index”},”ancestors”:{“publishing-sections”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”],”default”:[“https://www.wsmv.com/news”],”navigation-menu-links”:[“https://www.wsmv.com/”]},”order”:{“publishing-sections”:2013,”navigation-menu-links”:1017}}},”_website_section_id”:”wsmv./news/positively-tennessee”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″}}},”source”:{“system”:”composer”},”type”:”story”,”promo_items”:{“basic”:{“owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”copyright”:”WILX”,”address”:{},”syndication”:{},”caption”:”dog puppy generic”,”source”:{“system”:”photo center”,”name”:”All Gray TV Stations (English and Spanish)”,”edit_url”:””,”source_type”:”staff”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”}},”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”df7eb693-e238-4261-a264-c7a4edf606e5″},”version”:”0.10.3″,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”licensable”:false,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”WILX”,”type”:”author”}]},”subtitle”:”dog puppy generic”,”width”:1920,”creditIPTC”:”WILX”,”_id”:”6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/Y1y0mLfGwHc9rhV4y75FQvIcRl0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”owner”:”dane.kelly@wilx.com”,”proxyUrl”:”/resizer/Y1y0mLfGwHc9rhV4y75FQvIcRl0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/Y1y0mLfGwHc9rhV4y75FQvIcRl0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”ingestionMethod”:”manual”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/iaT0MEocyng3dME6BkE3lDXhEjM=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”version”:0,”usage_instructions”:”No Restrictions”,”originalName”:”jonathan-slater-zY10Ide_AzA-unsplash (1).jpg”,”mime_type”:”image/jpeg”,”restricted”:false,”template_id”:29,”galleries”:[]},”created_date”:”2022-06-14T21:15:31Z”,”last_updated_date”:”2022-06-14T21:15:31Z”,”height”:1280,”image_type”:”photograph”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cBRDxaR_MIled0Q34kJPBt8ghjE=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/J_XsMxP_CzK-rT09pCAtAS5-k-A=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/vlz7CRiaBzG17xwo4GwIRSg4uy8=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VzAUwhNrj1H2AXgTV3g4ILkbFZ0=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/3BE15uTWPY5eYKbOPC_LtUBm4l4=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KP3Q8VilVxlF0EQ5LzbtmwWw3cY=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Lz4uv8gZgrXbRWYZ24WKoLfRlmQ=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/J_XsMxP_CzK-rT09pCAtAS5-k-A=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/w-jfCNJ2XsGLTB9RknbBGJCCHd0=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/46u6bFdS_zBdevo3BBN1mLE6T5g=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5RxLrPWqJyvAXJKWP90PVXleST8=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Xz5IM-o4PbuR_Go8G3boT9iasI8=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/2e0Xqc2u4Yhvza6IiZKCzwP-8ak=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/DUCgq_dEh3uXPbQIJQhWVMb5LWA=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/e4ZrezacoGYWX0VlupF0hHgvODI=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gfEd8wNIM4yC8Ow42v8XVXfMTLk=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NnCec9bdRgF4oraJ9SnNEknwAok=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/vAGvnPmuwu2EpTUa7UqJO_NQt9A=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/R_S6_ybQ8EjauPUOlcpBLV1q-0o=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/f1mXFE7XfhnSJJ-FPU8KZJVVJPI=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/6P6EXJYXLRBZXKYPDVAYUGYKPQ.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.10.7″,”_id”:”I6IYSAUD3BBDJKPJRTTUHZAUO4″,”website”:”wsmv”,”website_url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/24/paws-waives-adoption-fees-empty-shelters-event/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false},{“content_elements”:[{“type”:”text”},{“type”:”interstitial_link”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”}],”display_date”:”2022-09-24T01:31:25.343Z”,”credits”:{“by”:[{“org”:”Nashville, TN”,”name”:”Mary Alice Royse”,”additional_properties”:{“original”:{“author_type”:”Staff”,”byline”:”Mary Alice Royse”}},”url”:””}]},”subheadlines”:{“basic”:”

“},”headlines”:{“basic”:”East Ridge High School students walk out in solidarity over Tauris Smith arrest”},”description”:{“basic”:”Students staged a walkout after a controversial arrest of one of their classmates.”},”websites”:{“wsmv”:{“website_url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/24/east-ridge-high-school-students-walk-out-solidarity-over-tauris-smith-arrest/”,”website_section”:{“path”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”parent”:{“default”:”https://www.wsmv.com/news”},”_website”:”wsmv”,”parent_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”name”:”Crime”,”description”:null,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”additional_properties”:{“original”:{“parent”:{“publishing-sections”:”https://www.wsmv.com/news”,”default”:”https://www.wsmv.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.wsmv.com/”},”metadata”:{“metadata_description”:null,”metadata_title”:null},”social”:{“twitter”:null,”rss”:null,”facebook”:null,”instagram”:null,”og_image_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”_admin”:{“wallpaper_ad”:”false”,”dfp_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”alias_ids”:[“https://www.wsmv.com/news/crime”]},”site”:{“section_tag_name”:null,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_url”:null,”site_keywords”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”section_promo_image”:null,”site_title”:null,”site_tagline”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Crime Map”},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”_website”:”wsmv”,”name”:”Crime”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news/crime”,”robots”:{“default-robots”:”follow,index,noarchive”,”googlebot-news”:”index”,”googlebot”:”index”},”ancestors”:{“publishing-sections”:[“https://www.wsmv.com/”,”https://www.wsmv.com/news”],”default”:[“https://www.wsmv.com/news”],”navigation-menu-links”:[“https://www.wsmv.com/”]},”order”:{“publishing-sections”:2004,”navigation-menu-links”:1010}}},”_website_section_id”:”wsmv./news/crime”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″}}},”source”:{“system”:”composer”},”type”:”story”,”promo_items”:{“basic”:{“owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”address”:{},”syndication”:{},”caption”:”Students walk out after controversial arrest”,”source”:{“system”:”photo center”,”name”:”All Gray TV Stations (English and Spanish)”,”edit_url”:””,”source_type”:”staff”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”}},”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”df7eb693-e238-4261-a264-c7a4edf606e5″},”version”:”0.10.3″,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”licensable”:false,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”WRCB”,”type”:”author”}]},”subtitle”:”Students walk out”,”width”:1235,”creditIPTC”:”WRCB”,”_id”:”K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4″,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/PjZs433dD0NRC3PFNX3Q7ITGcWA=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”owner”:”maryalice.ginther@wsmv.com”,”proxyUrl”:”/resizer/PjZs433dD0NRC3PFNX3Q7ITGcWA=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/PjZs433dD0NRC3PFNX3Q7ITGcWA=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”ingestionMethod”:”manual”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/1Lovx8MlcrBsMuvhetMseDWlJvg=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”version”:0,”usage_instructions”:”Free to use”,”originalName”:”walkout.JPG”,”mime_type”:”image/jpeg”,”restricted”:false,”template_id”:29,”galleries”:[]},”created_date”:”2022-09-24T01:30:49Z”,”last_updated_date”:”2022-09-24T01:30:49Z”,”height”:823,”image_type”:”photograph”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”small”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zzRSWiwArXTcDJKPhGaOpwLAUnE=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/eQHpXtZpZgWmEkjyIyyiZVtqlRU=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ZOkkI-KlzNerqvsdcUJ9ppwV0G4=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/OYG_Y_mszyCS61iNJY8k12zYWEo=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/O2PPj0rwPC3tEJGR7J86Q8_0DuU=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/FYRrH_DHTMRSCA1Novx1qCvuL4s=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jk9jCDG5wNDewAclJpDWRG2C-HY=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/eQHpXtZpZgWmEkjyIyyiZVtqlRU=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/C2OhhsGaJzCgBqAPI82NVtgetog=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/39NBM_J9otp1vwsMDwVc-cncRi4=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BUNOLxxSzNJoCYGuG6PYRKKBhtw=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/n-tZHART1wV8xMzYyxid5It9mRI=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/dw_Zup4XEpUtFutYXzrTmdRFQOE=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Zo8PK0HCxR0eJ1jjE3yEuA8Mp8w=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/v7YqKxlxjGd8r38SUoiSy967RrI=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/lvvv1W-JdbnvV-hA–YrYpXgnyQ=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gHCuL_TyvQyNB68laKYwxztanpE=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/tsZJIWVYvGztSBg-WgCELpUUQ7A=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/T88_Pe1pZ17ekS4k3R1syGb5Yik=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/poNoctxZQOxNVLDLemK281izTNk=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/K3LZFURZWJHB7CGBGADXOJH5I4.JPG”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.10.7″,”_id”:”JYJ4XXISJZBDLJ5D2KBTQZPABU”,”website”:”wsmv”,”website_url”:”https://www.wsmv.com/2022/09/24/east-ridge-high-school-students-walk-out-solidarity-over-tauris-smith-arrest/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false},{“display_date”:”2022-09-24T01:26:47Z”,”credits”:{“by”:[{“org”:”wsmv”,”name”:””}]},”headlines”:{“basic”:”SRO altercation caught on body cam”},”websites”:{“wsmv”:{“website_url”:”https://www.wsmv.com/video/2022/09/24/sro-altercation-caught-body-cam/”,”website_section”:{“path”:”https://www.wsmv.com/news”,”_website”:”wsmv”,”name”:”News”,”_id”:”https://www.wsmv.com/news”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true}}},”taxonomy”:{“tags”:[]},”source”:{“system”:”video center”},”type”:”video”,”promo_items”:{“basic”:{“credits”:{},”width”:1280,”caption”:”SRO altercation”,”type”:”image”,”version”:”0.5.8″,”url”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:720,”resized_urls”:{“original”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/K39Kd3eASQJ9YY_pOFGvCN7hwYQ=/50×50/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BTaeQ-ROo4VSrtcswtGRdshOTZ4=/1200×800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/vIGBsX3r_kB7EU1S8wht4Sd7f-8=/800×0/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BfAn2Jtanw-X4H8V1jI9QgiyBWo=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ZYJCW2WBS4Z2A03xqlS_WKJt7gI=/1200×600/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/r4pcNs-ZhrYfcBsZKZddX3JS3jg=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/hiVTkcBEpJs_NXK5WGjPpMcMEO4=/1200×400/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BTaeQ-ROo4VSrtcswtGRdshOTZ4=/1200×800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cdLo7DfKDsu-rb4mpGAoUg_8qyo=/1200×900/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/fsRLGU1BENyCh3rqC9cDAw150M4=/1200×675/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Yx1vjzFE4lpoGi91iMIS1-MGq2M=/980×0/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/blZqH7ckdQoGYAJPm574lplJCIM=/800×800/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/A5SQA36_g4FIt9RDN8ZfOnzNzWE=/800×400/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Uyz8uj6JtFzihxCffK2ez2oPBQE=/800×1200/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ehChMr-9i6tlgmm-dehaPBYJVCs=/800×267/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/i9Ohj0bdhFHpNpwyw5AKYJfjBBU=/800×533/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jS6AH6FvHqhluOCH2gn79Xfl8Ig=/800×200/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zZITXYcnMUDPSnNVcHgUNjhFhBQ=/800×600/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/iW3eO-cdpFiiHoiG7bwWaXYV0Ig=/800×450/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-wsmv-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/AtbT9Hxyi_WhUeMjsOUIrlyN8t4=/980×0/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/09-24-2022/t_d618c4c1ad184dd88790eda555da18d9_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.8.0″,”_id”:”44d54265-3475-4915-adcc-841a07b84c7f”,”website”:”wsmv”,”website_url”:”https://www.wsmv.com/video/2022/09/24/sro-altercation-caught-body-cam/”,”content_elements”:[],”description”:{“basic”:””},”caption”:{“basic”:””},”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false}],”additional_properties”:{“took”:27,”timed_out”:false},”count”:7626,”next”:5,”dataTransformedAt”:”2022-09-24T05:48:21.879Z”,”_id”:”5590536f3e4a7ba429af42cadcf0073d8c061eff0005845bdd352d4199c0026b”},”expires”:1663998621685,”lastModified”:1663998501685}}};Fusion.layout=”ArticleRightRail”;Fusion.metas={};Fusion.outputType=”default”;Fusion.template=”template/article-default-template”;Fusion.tree={“collection”:”layouts”,”type”:”ArticleRightRail”,”props”:{“collection”:”layouts”,”type”:”ArticleRightRail”,”id”:”ArticleRightRail”,”childProps”:[{“collection”:”sections”,”id”:0},{“collection”:”sections”,”id”:1},{“collection”:”sections”,”id”:2},{“collection”:”sections”,”id”:3},{“collection”:”sections”,”id”:4},{“collection”:”sections”,”id”:5},{“collection”:”sections”,”id”:6},{“collection”:”sections”,”id”:7},{“collection”:”sections”,”id”:8},{“collection”:”sections”,”id”:9}]},”children”:[{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:0},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”global/SalesNavigation”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/SalesNavigation”,”id”:”f0fYDoBVd4s6acJ”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“maxLinks”:10},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/Masthead”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/Masthead”,”id”:”0fXCv4W1Nra”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:1},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”global/Navigation”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/Navigation”,”id”:”0fzID0W1Nro”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“maxNavbarLinksLg”:8,”maxNavbarLinksMd”:5,”navbarHierarchy”:”navigation-navbar-links”,”maxNavbarLinksSm”:3,”sideDrawerHierarchy”:”navigation-menu-links”,”maxNavbarLinksXs”:2,”maxNavbarLinksXl”:10,”searchFormPath”:”/search/”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/BreakingNewsBar”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/BreakingNewsBar”,”id”:”0fUasWuX53iGMof”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“bannerVerticalPadding”:”large”,”contentConfig”:{“contentConfigValues”:{“dateTimeLimitByMinutes”:60,”includeSections”:”/news/breaking”},”contentService”:”breaking-news-feed”},”bannerTextSize”:”large”,”bannerColor”:”red”,”bannerPrefix”:”BREAKING”,”viewUnpublishedVersion”:true,”bannerEnableClosings”:true,”bannerEnableWxAlerts”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:2},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0f5ID0W1NrZ”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Flex Leaderboard”,”arcAdsDisableLazyLoad”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:3},”children”:[]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:4},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Article/Header”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Article/Header”,”id”:”0f97vO73Nri”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“subheadlineColor”:”default”,”headlineSize”:1,”videoIsSticky”:true,”subHeadlineStyle”:”normal”,”headlineWeight”:”bold”,”useGlobalContent”:true,”subheadlineSize”:5,”subheadlineWeight”:”light”,”linkBylinesToProfiles”:true,”displayLeadArt”:true,”videoIsAutoPlay”:true,”hideShareBar”:false,”galleryAdInterval”:5,”videoDescriptionDispalyed”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:5},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Article/Body”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Article/Body”,”id”:”0fqID0W1NrL”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“inlineAdInterval”:4,”videoAdPrerollDisabled”:false,”videoIsSticky”:true,”floatableImageWidth”:”33″,”useGlobalContent”:true,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Leaderboard”,”galleryAdInterval”:5,”arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”useCopyrightField”:true,”videoDescriptionDispalyed”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:6},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/OutbrainFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/OutbrainFeed”,”id”:”0ffvPqqxRrf”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“widget1IsEnabled”:true,”widget1Template”:”wkyt”,”widget2IsEnabled”:true,”widget2Id”:”AR_2″,”widget1Id”:”AR_4″,”widget2Template”:”wkyt”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:7},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fPID0W1NrA”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsDisableTopMargin”:true,”arcAdsType”:”Flex Cube”,”arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsIsSticky”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”id”:”0fLID0W1Nrf”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“overlineTextSize”:”normal”,”overlayTextPosition”:”Center”,”widescreenCardsPerRow”:1,”excludeCurrentFeature”:true,”bylineTextWeight”:”normal”,”contentConfig”:{“contentService”:”related-content-feed”,”contentConfigValues”:{“id”:”YEKMQ6LKMVDNRN2FVRS3SD5A3E”,”feedSize”:3,”feedOffset”:0,”includedTypes”:””}},”background”:”default”,”overlineTextDecoration”:”default”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextElements”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”xs”,”imageShape”:”square”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-33″,”deckTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.6)”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”presets”:null,”mobileCardsPerRow”:1,”imageAlignment”:”right”,”titleBarHeadingLevel”:”4″,”cardBodyHorizontalPadding”:”sm”,”lazyLoad”:true,”tabletCardsPerRow”:1,”overlayOnHover”:false,”deckTextDecoration”:”default”,”headlineTextDecoration”:”default”,”overlayTextWidth”:”auto”,”overlayTextColor”:”white”,”desktopCardsPerRow”:1,”overlineTextWeight”:”normal”,”headlineTextWeight”:”bold”,”deckTextSize”:”normal”,”bylineTextSize”:”normal”,”titleBarTextWeight”:”bold”,”headlineHeaderLevel”:6,”view”:”Image, Headline”,”titleBarText”:”Related Content”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”id”:”f0f9USZBig9F1Wg”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“overlineTextSize”:”normal”,”overlayTextPosition”:”Center”,”widescreenCardsPerRow”:1,”excludeCurrentFeature”:true,”bylineTextWeight”:”normal”,”contentConfig”:{“contentService”:”content-most-read-feed”,”contentConfigValues”:{“feedSize”:5,”feedOffset”:0,”includedTypes”:”article”}},”background”:”default”,”overlineTextDecoration”:”default”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextElements”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”xs”,”imageShape”:”square”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-33″,”deckTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.6)”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”presets”:null,”mobileCardsPerRow”:1,”imageAlignment”:”right”,”titleBarHeadingLevel”:”4″,”cardBodyHorizontalPadding”:”sm”,”lazyLoad”:false,”tabletCardsPerRow”:1,”overlayOnHover”:false,”deckTextDecoration”:”default”,”headlineTextDecoration”:”default”,”overlayTextWidth”:”auto”,”overlayTextColor”:”white”,”desktopCardsPerRow”:1,”overlineTextWeight”:”normal”,”headlineTextWeight”:”bold”,”deckTextSize”:”normal”,”bylineTextSize”:”normal”,”titleBarTextWeight”:”bold”,”headlineHeaderLevel”:6,”view”:”Image, Headline”,”titleBarText”:”Most Read”,”pbInternal_cloneId”:”f0f9USZBig9F1Wg”,”imageLazyLoad”:false},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeature”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeature”,”id”:”f0fz4WYeLowQUQ”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“contentConfig”:{“contentService”:”sponsored-content-gdm”,”contentConfigValues”:{“index”:0,”surpressError”:”true”}},”view”:”Image”,”background”:”default”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”lazyLoad”:true,”cardBodyHorizontalPadding”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”none”,”overlayTextElements”:”Overline, Headline, Byline”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextWidth”:”100%”,”overlayTextPosition”:”Center”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.4)”,”overlayTextColor”:”white”,”imageAlignment”:”center”,”imageShape”:”rounded”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-100″,”overlineTextSize”:”normal”,”overlineTextWeight”:”bold”,”overlineTextDecoration”:”centered, italic, uppercase”,”headlineHeaderLevel”:5,”headlineTextWeight”:”bold”,”headlineTextDecoration”:”centered”,”deckTextSize”:”normal”,”deckTextWeight”:”normal”,”deckTextDecoration”:”default”,”bylineTextSize”:”small”,”bylineTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”presets”:”none”,”imageLazyLoad”:true,”hideDateTime”:true,”pbInternal_clipboardId”:”f0fz4WYeLowQUQ”,”overlayBoxShadow”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fOAQlW1Nrf”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsIsSticky”:true,”arcAdsType”:”Flex Cube”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”id”:”0fzEpDSky3n75SA”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“overlineTextSize”:”normal”,”overlayTextPosition”:”Center”,”widescreenCardsPerRow”:1,”excludeCurrentFeature”:true,”bylineTextWeight”:”normal”,”contentConfig”:{“contentService”:”content-feed”,”contentConfigValues”:{“includeSections”:”\”/news\”,\”/news/tennessee\””,”feedSize”:5,”excludeSections”:””,”feedOffset”:0,”includedTypes”:””}},”background”:”default”,”overlineTextDecoration”:”default”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextElements”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”xs”,”imageShape”:”square”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-33″,”deckTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.6)”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”presets”:null,”mobileCardsPerRow”:1,”imageAlignment”:”left”,”pbInternal_clipboardId”:”0fzEpDSky3n75SA”,”titleBarHeadingLevel”:”4″,”cardBodyHorizontalPadding”:”sm”,”lazyLoad”:false,”tabletCardsPerRow”:1,”overlayOnHover”:true,”deckTextDecoration”:”default”,”headlineTextDecoration”:”default”,”overlayTextWidth”:”auto”,”overlayTextColor”:”white”,”desktopCardsPerRow”:1,”overlineTextWeight”:”normal”,”headlineTextWeight”:”bold”,”deckTextSize”:”normal”,”bylineTextSize”:”normal”,”titleBarTextWeight”:”bold”,”headlineHeaderLevel”:6,”view”:”Image, Headline”,”titleBarText”:”Latest News”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0ftB6a3tEw7pLh”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Cube”,”arcAdsIsSticky”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:8},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fEID0W1NrR”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Flex Leaderboard”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:9},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fWemUFM4zTl1lu”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Footer Flex Leaderboard”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/Footer”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/Footer”,”id”:”0fdJWhyyNo2r1M1″,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]}]};Fusion.spa=false;Fusion.spaEnabled=false;