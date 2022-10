My Boyfriend Says I’m Not Allowed to Veto Him Sleeping With My Friend

“));var m=b[i.size_id].split(“x”).map(function(e){return Number(e)}),v=(0,r.Z)(m,2);f.width=v[0],f.height=v[1]}f.rubiconTargeting=(Array.isArray(i.targeting)?i.targeting:[]).reduce(function(e,t){return e[t.key]=t.values[0],e},{rpfl_elemid:p.adUnitCode}),t.push(f)}else(0,a.logError)(“Rubicon: bidRequest undefined at index position:”.concat(s),n,e);return t},[]).sort(function(e,t){return(t.cpm||0)-(e.cpm||0)})},getUserSyncs:function(e,t,n,r){if(!C&&e.iframeEnabled){var i={};return n&&(“boolean”==typeof n.gdprApplies&&(i.gdpr=Number(n.gdprApplies)),”string”==typeof n.consentString&&(i.gdpr_consent=n.consentString)),r&&(i.us_privacy=encodeURIComponent(r)),i=Object.keys(i).length?”?”.concat((0,a.formatQS)(i)):””,C=!0,{type:”iframe”,url:”https://”.concat(h.syncHost||”eus”,”.rubiconproject.com/usync.html”)+i}}},transformBidParams:function(e,t){return(0,a.convertTypes)({accountId:”number”,siteId:”number”,zoneId:”number”},e)}};function _(e,t){var n;return n=e.params.referrer?e.params.referrer:t.refererInfo.page,e.params.secure?n.replace(/^http:/i,”https:”):n}function E(e){var t,n=document.getElementById(e.adUnitCode);(t=n.querySelector(“div[id^=’google_ads’]”))&&t.style.setProperty(“display”,”none”),function(e){var t=e.querySelector(“script[id^=’sas_script’]”),n=t&&t.nextSibling;n&&”iframe”===n.localName&&n.style.setProperty(“display”,”none”)}(n);var r=e.renderer.getConfig();e.renderer.push(function(){window.MagniteApex.renderAd({width:e.width,height:e.height,vastUrl:e.vastUrl,placement:{attachTo:n,align:r.align||”center”,position:r.position||”append”},closeButton:r.closeButton||!1,label:r.label||void 0,collapse:r.collapse||!0})})}function I(e,t){var n=e.params;if(“video”===t){var r=[];return n.video&&n.video.playerWidth&&n.video.playerHeight?r=[n.video.playerWidth,n.video.playerHeight]:Array.isArray((0,s.Z)(e,”mediaTypes.video.playerSize”))&&1===e.mediaTypes.video.playerSize.length?r=e.mediaTypes.video.playerSize[0]:Array.isArray(e.sizes)&&e.sizes.length>0&&Array.isArray(e.sizes[0])&&e.sizes[0].length>1&&(r=e.sizes[0]),r}var i=[];return Array.isArray(n.sizes)?i=n.sizes:void 0!==(0,s.Z)(e,”mediaTypes.banner.sizes”)?i=S(e.mediaTypes.banner.sizes):Array.isArray(e.sizes)&&e.sizes.length>0?i=S(e.sizes):(0,a.logWarn)(“Rubicon: no sizes are setup or found”),function(e){var t=[15,2,9];return i.sort(function(e,n){var r=t.indexOf(e),i=t.indexOf(n);return r>-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-n})}()}function T(e,t,n){var r={user:{ext:{data:v({},e.params.visitor)}},site:{ext:{data:v({},e.params.inventory)}}};e.params.keywords&&(r.site.keywords=(0,a.isArray)(e.params.keywords)?e.params.keywords.join(“,”):e.params.keywords);var i=(0,a.mergeDeep)({},e.ortb2||{},r),c=(0,s.Z)(e.ortb2Imp,”ext”)||{},d=(0,s.Z)(e.ortb2Imp,”ext.data”)||{},u=(0,s.Z)(e,”ortb2Imp.ext.gpid”),p={user:[4],site:[1,2,5,6]},f={user:”tg_v.”,site:”tg_i.”,adserver:”tg_i.dfp_ad_unit_code”,pbadslot:”tg_i.pbadslot”,keywords:”kw”},g=function(e,t,n){return”data”===t&&Array.isArray(e)?e.filter(function(e){return e.segment&&(0,s.Z)(e,”ext.segtax”)&&p[n]&&-1!==p[n].indexOf((0,s.Z)(e,”ext.segtax”))}).map(function(e){var t=e.segment.filter(function(e){return e.id}).reduce(function(e,t){return e.push(t.id),e},[]);if(t.length>0)return t.toString()}).toString():”object”===(0,o.Z)(e)&&!Array.isArray(e)||void 0===e?void 0:Array.isArray(e)?e.filter(function(e){if(“object”!==(0,o.Z)(e)&&void 0!==e)return e.toString();(0,a.logWarn)(“Rubicon: Filtered value: “,e,”for key”,t,”: Expected value to be string, integer, or an array of strings/ints”)}).toString():e.toString()},m=function(e,t,r){var i=!(arguments.length>3&&void 0!==arguments[3])||arguments[3],o=g(e,r,t),a=f[r]&&i?””.concat(f[r]):”data”===r?””.concat(f[t],”iab”):””.concat(f[t]).concat(r);n[a]=n[a]?n[a].concat(“,”,o):o};t===l.Mk?([“site”,”user”].forEach(function(e){Object.keys(i[e]).forEach(function(t){“site”===e&&”content”===t&&i[e][t].data?m(i[e][t].data,e,”data”):”ext”!==t?m(i[e][t],e,t):i[e][t].data&&Object.keys(i[e].ext.data).forEach(function(t){m(i[e].ext.data[t],e,t,!1)})})}),Object.keys(d).forEach(function(e){“adserver”!==e?m(d[e],”site”,e):”gam”===d[e].name&&m(d[e].adslot,name,e)}),u&&(n.p_gpid=u),n[“tg_i.pbadslot”]&&delete n[“tg_i.dfp_ad_unit_code”]):(Object.keys(c).length&&(0,a.mergeDeep)(n.imp[0].ext,c),u&&(n.imp[0].ext.gpid=u),(0,a.mergeDeep)(n,i))}function S(e){return(0,a.parseSizesInput)(e).reduce(function(e,t){var n=parseInt(b[t],10);return n&&e.push(n),e},[])}function w(e){var t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]&&arguments[1];return function(e){var t=void 0!==(0,s.Z)(e,”mediaTypes.”.concat(l.pX)),n=void 0!==(0,s.Z)(e,”mediaTypes.”.concat(l.Mk)),r=”object”!==(0,o.Z)((0,s.Z)(e,”params.video”));return n&&r&&(t=!1),t&&r&&(0,c.N)(e,”params.video”,{}),t}(e)?-1===[“outstream”,”instream”].indexOf((0,s.Z)(e,”mediaTypes.”.concat(l.pX,”.context”)))?void(t&&(0,a.logError)(“Rubicon: mediaTypes.video.context must be outstream or instream”)):I(e,”video”).length0&&(n.user={ext:{eids:s}});var c=function(e,t){var n={};return(0,a.isEmpty)(e)||(n.schain=p({},e)),(0,a.isEmpty)(t)||(n.fpd=p({},t)),n}(r,i);return(0,a.isEmpty)(c)||(n.ext=c),n}(e,t);if(n=(0,a.tryAppendQueryString)(n,”lib”,”prebid”),n=(0,a.tryAppendQueryString)(n,”v”,”7.22.0″),t&&t.refererInfo){var i=t.refererInfo.page;n=(0,a.tryAppendQueryString)(n,”referrer”,i)}return t&&t.timeout&&(n=(0,a.tryAppendQueryString)(n,”tmax”,t.timeout)),t&&t.gdprConsent&&(void 0!==t.gdprConsent.gdprApplies&&(g=t.gdprConsent.gdprApplies,n=(0,a.tryAppendQueryString)(n,”gdpr”,g.toString())),void 0!==t.gdprConsent.consentString&&(m=t.gdprConsent.consentString,n=(0,a.tryAppendQueryString)(n,”cmp_cs”,m))),t&&t.uspConsent&&(n=(0,a.tryAppendQueryString)(n,”us_privacy”,t.uspConsent)),!0===d.vc.getConfig(“coppa”)&&(n=(0,a.tryAppendQueryString)(n,”coppa”,!0)),n.lastIndexOf(“&”)===n.length-1&&(n=n.substring(0,n.length-1)),(0,a.logMessage)(“tlCall request built: “+n),{method:”POST”,url:n,data:r,bidderRequest:t}},interpretResponse:function(e,t){var n=t.bidderRequest;return(e.body.bids||[]).map(function(e){return function(e,t){var n={},r=t.width||1,i=t.height||1,o=t.deal_id||””,a=t.crid||””,s=e.bids[t.imp_id];return 0!=t.cpm&&t.ad&&(n={requestId:s.bidId,cpm:t.cpm,width:r,height:i,netRevenue:!0,ad:t.ad,creativeId:a,dealId:o,currency:”USD”,ttl:300,tl_source:t.tl_source,meta:{}},b(s)&&”video”===t.media_type&&(n.vastXml=t.ad,n.mediaType=”video”,n.ttl=3600),t.advertiser_name&&(n.meta.advertiserName=t.advertiser_name),t.adomain&&t.adomain.length&&(n.meta.advertiserDomains=t.adomain),t.tl_source&&”hdx”==t.tl_source&&(b(s)&&”video”===t.media_type?n.meta.mediaType=”video”:n.meta.mediaType=”banner”),t.tl_source&&”tlx”==t.tl_source&&(n.meta.mediaType=”native”)),n}(n,e)})},getUserSyncs:function(e,t,n,r){var i=function(e){if(e)return e.iframeEnabled?”iframe”:e.pixelEnabled?”image”:void 0}(e);if(i){var o=”https://eb2.3lift.com/sync?”;return”image”===i&&(o=(0,a.tryAppendQueryString)(o,”px”,1),o=(0,a.tryAppendQueryString)(o,”src”,”prebid”)),null!==m&&(o=(0,a.tryAppendQueryString)(o,”gdpr”,g),o=(0,a.tryAppendQueryString)(o,”cmp_cs”,m)),r&&(o=(0,a.tryAppendQueryString)(o,”us_privacy”,r)),[{type:i,url:o}]}}};function b(e){return _(e)&&(y(e)||function(e){return _(e)&&”outstream”===e.mediaTypes.video.context.toLowerCase()}(e))}function y(e){return _(e)&&”instream”===e.mediaTypes.video.context.toLowerCase()}function _(e){return e.mediaTypes.video&&e.mediaTypes.video.context}function E(e){var t=null;if(“function”==typeof e.getFloor)try{var n=e.getFloor({currency:”USD”,mediaType:b(e)?”video”:”banner”,size:”*”});”object”!==(0,r.Z)(n)||”USD”!==n.currency||isNaN(parseFloat(n.floor))||(t=parseFloat(n.floor))}catch(e){(0,a.logError)(“Triplelift: getFloor threw an error: “,e)}return null!==t?t:e.params.floor}function I(e,t){(0,a.isEmpty)(t)||Object.keys(t).forEach(function(n){null!=t[n]&&(e[n]=t[n])})}function T(e,t,n,r){return e.map(function(e){return function(t){return t&&t.userId&&t.userId[e]}}(t)).filter(S(t)).map(function(e,t){return function(n){return{source:e,uids:[{id:n.id?n.id:n,ext:{rtiPartner:t}}]}}}(n,r))}var S=function(e){return function(t,n,r){var i=!!t&&((0,a.isStr)(t)?!!t:(0,a.isPlainObject)(t)&&!(0,a.isArray)(t)&&!(0,a.isEmpty)(t)&&t.id&&(0,a.isStr)(t.id)&&!!t.id);return i||void 0===r[0]||(0,a.logWarn)(“Triplelift: invalid “.concat(e,” userId format”)),i}};function w(e){return e.filter(O).map(function(e){return{w:e[0],h:e[1]}})}function O(e){return 2===e.length&&”number”==typeof e[0]&&”number”==typeof e[1]}(0,c.dX)(h),window.pbjs.installedModules.push(“tripleliftBidAdapter”)}},function(e){e(e.s=789)}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).push([[215],{2722:function(e,t,n){var r=n(1002),i=n(4614),o=n(3193),a=n(2021),s=n(8640),c=n(3092),d=n(5644),u=n(2797),l=n(4358),p=n(265),f={growthCodeId:{getValue:function(e){return e.gc_id},source:”growthcode.io”,atype:1,getUidExt:function(e){var t=(0,l.pick)(e,[“h1″,”h2″,”h3″]);if(Object.keys(t).length)return t}},trustpid:{source:”trustpid.com”,atype:1,getValue:function(e){return e}},intentIqId:{source:”intentiq.com”,atype:1},naveggId:{source:”navegg.com”,atype:1},justId:{source:”justtag.com”,atype:1},pubcid:{source:”pubcid.org”,atype:1},tdid:{source:”adserver.org”,atype:1,getUidExt:function(){return{rtiPartner:”TDID”}}},id5id:{getValue:function(e){return e.uid},source:”id5-sync.com”,atype:1,getUidExt:function(e){if(e.ext)return e.ext}},ftrackId:{source:”flashtalking.com”,atype:1,getValue:function(e){var t=””;return e.DeviceID&&(t=e.DeviceID.join(“,”)),t},getUidExt:function(e){return”DeviceID”}},parrableId:{source:”parrable.com”,atype:1,getValue:function(e){return e.eid?e.eid:e.ccpaOptout?””:null},getUidExt:function(e){var t=(0,l.pick)(e,[“ibaOptout”,”ccpaOptout”]);if(Object.keys(t).length)return t}},idl_env:{source:”liveramp.com”,atype:3},lipb:{getValue:function(e){return e.lipbid},source:”liveintent.com”,atype:3,getEidExt:function(e){if(Array.isArray(e.segments)&&e.segments.length)return{segments:e.segments}}},britepoolid:{source:”britepool.com”,atype:3},dmdId:{source:”hcn.health”,atype:3},lotamePanoramaId:{source:”crwdcntrl.net”,atype:1},criteoId:{source:”criteo.com”,atype:1},merkleId:{atype:3,getSource:function(e){var t;return null!=e&&null!==(t=e.ext)&&void 0!==t&&t.ssp?””.concat(e.ext.ssp,”.merkleinc.com”):”merkleinc.com”},getValue:function(e){return e.id},getUidExt:function(e){return e.keyID?{keyID:e.keyID}:e.ext?e.ext:void 0}},netId:{source:”netid.de”,atype:1},IDP:{source:”zeotap.com”,atype:1},hadronId:{source:”audigent.com”,atype:1},quantcastId:{source:”quantcast.com”,atype:1},idx:{source:”idx.lat”,atype:1},connectid:{source:”verizonmedia.com”,atype:3},fabrickId:{source:”neustar.biz”,atype:1},mwOpenLinkId:{source:”mediawallahscript.com”,atype:1},tapadId:{source:”tapad.com”,atype:1},novatiq:{getValue:function(e){return e.snowflake},source:”novatiq.com”,atype:1},uid2:{source:”uidapi.com”,atype:3,getValue:function(e){return e.id}},deepintentId:{source:”deepintent.com”,atype:3},admixerId:{source:”admixer.net”,atype:3},adtelligentId:{source:”adtelligent.com”,atype:3},amxId:{source:”amxrtb.com”,atype:1},publinkId:{source:”epsilon.com”,atype:3},kpuid:{source:”kpuid.com”,atype:3},imppid:{source:”ppid.intimatemerger.com”,atype:1},imuid:{source:”intimatemerger.com”,atype:1},connectId:{source:”yahoo.com”,atype:3},qid:{source:”adquery.io”,atype:1},dacId:{source:”impact-ad.jp”,atype:1},”33acrossId”:{source:”33across.com”,atype:1,getValue:function(e){return e.envelope}},tncid:{source:”thenewco.it”,atype:3},gravitompId:{source:”gravito.net”,atype:1},cpexId:{source:”czechadid.cz”,atype:1},oneKeyData:{getValue:function(e){if(e&&Array.isArray(e.identifiers)&&e.identifiers[0])return e.identifiers[0].value},source:”paf”,atype:1,getEidExt:function(e){if(e&&e.preferences)return{preferences:e.preferences}},getUidExt:function(e){if(e&&Array.isArray(e.identifiers)&&e.identifiers[0]){var t=e.identifiers[0];return{version:t.version,type:t.type,source:t.source}}}}};function g(e,t){var n=f[t];if(n&&e){var r={};r.source=(0,l.isFn)(n.getSource)?n.getSource(e):n.source;var i=(0,l.isFn)(n.getValue)?n.getValue(e):e;if((0,l.isStr)(i)){var o={id:i,atype:n.atype};if((0,l.isFn)(n.getUidExt)){var a=n.getUidExt(e);a&&(o.ext=a)}if(r.uids=[o],(0,l.isFn)(n.getEidExt)){var s=n.getEidExt(e);s&&(r.ext=s)}return r}}return null}function m(e){var t=[],n=function(n){if(e.hasOwnProperty(n))if(“pubProvidedId”===n)t=t.concat(e.pubProvidedId);else if(“ftrackId”===n)t.push({atype:1,ext:e.ftrackId.ext,id:e.ftrackId.uid});else if(Array.isArray(e[n]))e[n].forEach(function(e,r,i){var o=g(e,n);o&&t.push(o)});else{var r=g(e[n],n);r&&t.push(r)}};for(var r in e)n(r);return t}var v,h,b,y,_,E,I=n(5164),T=(0,u.z3)(“sync”,function(){}),S=n(8792),w=n(7673),O=n(9128),A=”User ID”,C=”cookie”,k=”html5″,x=”_pbjs_userid_consent_data”,D=30,P=”_pbjs_id_optout”,R=(0,I.eA)(“userid”),j=!1,B=[],U=[],N=[],M=function(){return null==E&&(E=(0,O.V6)()),E};function Z(e){return M().fork().renameWith(function(t){return[“userId.mod.”.concat(t),”userId.mods.”.concat(e,”.”).concat(t)]})}function q(e,t){var n=e.config.storage,r=”function”==typeof e.submodule.domainOverride?e.submodule.domainOverride():null;try{var i=(0,l.isPlainObject)(t)?JSON.stringify(t):t,o=new Date(Date.now()+864e5*n.expires).toUTCString();n.type===C?(R.setCookie(n.name,i,o,”Lax”,r),”number”==typeof n.refreshInSeconds&&R.setCookie(“”.concat(n.name,”_last”),(new Date).toUTCString(),o,”Lax”,r)):n.type===k&&(R.setDataInLocalStorage(“”.concat(n.name,”_exp”),o),R.setDataInLocalStorage(n.name,encodeURIComponent(i)),”number”==typeof n.refreshInSeconds&&R.setDataInLocalStorage(“”.concat(n.name,”_last”),(new Date).toUTCString()))}catch(e){(0,l.logError)(e)}}function z(e){var t,n=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:void 0,r=n?””.concat(e.name,”_”).concat(n):e.name;try{if(e.type===C)t=R.getCookie(r);else if(e.type===k){var i=R.getDataFromLocalStorage(“”.concat(e.name,”_exp”));””===i?t=R.getDataFromLocalStorage(r):i&&new Date(i).getTime()-Date.now()>0&&(t=decodeURIComponent(R.getDataFromLocalStorage(r)))}”string”==typeof t&&”{“===t.trim().charAt(0)&&(t=JSON.parse(t))}catch(e){(0,l.logError)(e)}return t}function F(e){var t={consentString:””,gdprApplies:!1,apiVersion:0};return e&&(t.consentString=e.consentString,t.gdprApplies=e.gdprApplies,t.apiVersion=e.apiVersion),(0,l.cyrb53Hash)(JSON.stringify(t))}function L(){var e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:window.location.hostname;if(!R.cookiesAreEnabled())return e;var t,n,r=e.split(“.”);if(2==r.length)return e;var i=-2,o=”_rdc”.concat(Date.now()),a=”writeable”;do{t=r.slice(i).join(“.”);var s=new Date((0,l.timestamp)()+1e4).toUTCString();R.setCookie(o,a,s,”Lax”,t,void 0),R.getCookie(o,void 0)===a?(n=!1,R.setCookie(o,””,”Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT”,void 0,t,void 0)):(i+=-1,n=Math.abs(i)0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:J()||[],t=y&&e.find(function(e){return e.source===y});if(t&&”string”==typeof(0,p.Z)(t,”uids.0.id”)){var n=t.uids[0].id.replace(/[\W_]/g,””);if(n.length>=32&&n.length2&&void 0!==arguments[2]?arguments[2]:{},i=r.delay,o=void 0===i?S.Z.timeout:i,a=r.getIds,c=void 0===a?re:a;S.Z.race([c().catch(function(){return null}),o(b)]).then(function(){K(t.adUnits||(0,s.R)().adUnits,v),M().join((0,O.Bf)(t.metrics),{propagate:!1,includeGroups:!0}),e.call(n,t)})});function H(){return e=v,Array.isArray(e)&&e.length?e.filter(function(e){return(0,l.isPlainObject)(e.idObj)&&Object.keys(e.idObj).length}).reduce(function(e,t){return Object.keys(t.idObj).forEach(function(n){e[n]=t.idObj[n]}),e},{}):{};var e}function J(){return m(H())}function Q(e){return m(function(e,t){if(!Array.isArray(e)||!e.length)return{};var n=e.filter(function(e){var n;return(0,l.isPlainObject)(e.idObj)&&Object.keys(e.idObj).length&&(null===(n=f[Object.keys(e.idObj)[0]])||void 0===n?void 0:n.source)===t});return(0,l.isEmpty)(n)?[]:n[0].idObj}(v,e))[0]}function $(e,t,n){return V().then(function(){var r={};if((0,l.isFn)(n)){(0,l.logInfo)(“”.concat(A,” – Getting encrypted signal from custom function : “).concat(n.name,” & source : “).concat(e,” “));var i=n(e);r[e]=i?ee(i):null}else{var o=Q(e);(0,l.logInfo)(“”.concat(A,” – Getting encrypted signal for eids :”).concat(JSON.stringify(o))),(0,l.isEmpty)(o)||(r[o.source]=!0===t?ee(o):o.uids[0].id)}return(0,l.logInfo)(“”.concat(A,” – Fetching encrypted eids: “).concat(r[e])),r[e]})}function ee(e){var t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:1,n=””;return 1===t&&(n=”object”===(0,r.Z)(e)?window.btoa(JSON.stringify(e)):window.btoa(e)),””.concat(t,”||”).concat(n)}function te(){if((0,l.isGptPubadsDefined)()){window.googletag.encryptedSignalProviders=window.googletag.encryptedSignalProviders||[];var e=o.vc.getConfig(“userSync.encryptedSignalSources”);if(e){var t=e.registerDelay||0;setTimeout(function(){e.sources&&e.sources.forEach(function(e){var t=e.source,n=e.encrypt,r=e.customFunc;t.forEach(function(e){window.googletag.encryptedSignalProviders.push({id:e,collectorFunction:function(){return $(e,n,r)}})})})},t)}else(0,l.logWarn)(“”.concat(A,” – ESP : encryptedSignalSources config not defined under userSync Object”))}}function ne(){var e=(arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:{}).submoduleNames,t=arguments.length>1?arguments[1]:void 0;return V({refresh:!0,submoduleNames:e}).then(function(){return t&&(0,l.isFn)(t)&&t(),H()})}function re(){return V().then(function(){return H()},function(e){return e===G?Promise.resolve().then(re):((0,l.logError)(“Error initializing userId”,e),S.Z.reject(e))})}var ie=(0,u.z3)(“sync”,function(e,t){return{userIdModules:e,hasValidated:t&&t.hasValidated}},”validateGdprEnforcement”);function oe(){var e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:H();if(e&&y){var t=Y(m(e));t&&((0,l.isGptPubadsDefined)()?window.googletag.pubads().setPublisherProvidedId(t):(window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){window.googletag.pubads().setPublisherProvidedId(t)})))}}function ae(e,t,n){var r=arguments.length>3&&void 0!==arguments[3]&&arguments[3];return M().fork().measureTime(“userId.init.modules”,function(){if(!t.length)return[];var i=function(){var e=[],t=!1;return R.localStorageIsEnabled()&&(e.push(k),R.getDataFromLocalStorage(P)&&((0,l.logInfo)(“”.concat(A,” – opt-out localStorage found, storage disabled”)),t=!0)),R.cookiesAreEnabled()&&(e.push(C),R.getCookie(P)&&((0,l.logInfo)(“”.concat(A,” – opt-out cookie found, storage disabled”)),t=!0)),new Set(t?[]:e)}();if(!(t=t.filter(function(e){return!e.config.storage||i.has(e.config.storage.type)})).length)return(0,l.logWarn)(“”.concat(A,” – no ID module is configured for one of the available storage types:”),Array.from(i)),[];var o=ie(t,n),a=o.userIdModules;if(!o.hasValidated&&!(0,w.h)(n))return(0,l.logWarn)(“”.concat(A,” – gdpr permission not valid for local storage or cookies, exit module”)),[];var s=function(){try{return R.getCookie(x)}catch(e){(0,l.logError)(e)}}();!function(e){try{var t=new Date(Date.now()+864e5*D).toUTCString();R.setCookie(x,F(e),t,”Lax”)}catch(e){(0,l.logError)(e)}}(n);var c=a.reduce(function(e,t){return Z(t.submodule.name).measureTime(“init”,function(){try{(function(e,t,n,r){if(e.config.storage){var i,o=z(e.config.storage),a=!1;if(“number”==typeof e.config.storage.refreshInSeconds){var s=new Date(z(e.config.storage,”last”));a=s&&Date.now()-s.getTime()>1e3*e.config.storage.refreshInSeconds}!o||a||r||!function(e,t){return null!=n&&n===F(t)}(0,t)?i=e.submodule.getId(e.config,t,o):”function”==typeof e.submodule.extendId&&(i=e.submodule.extendId(e.config,t,o)),(0,l.isPlainObject)(i)&&(i.id&&(q(e,i.id),o=i.id),”function”==typeof i.callback&&(e.callback=i.callback)),o&&(e.idObj=e.submodule.decode(o,e.config))}else if(e.config.value)e.idObj=e.config.value;else{var c=e.submodule.getId(e.config,t,void 0);(0,l.isPlainObject)(c)&&(“function”==typeof c.callback&&(e.callback=c.callback),c.id&&(e.idObj=e.submodule.decode(c.id,e.config)))}oe(e.idObj)})(t,n,s,r),e.push(t)}catch(e){(0,l.logError)(“Error in userID module ‘”.concat(t.submodule.name,”‘:”),e)}return e})},[]);return c.length&&function(e){var t=(0,l.getPrebidInternal)().setEidPermissions;”function”==typeof t&&(0,l.isArray)(e)&&t(function(e){var t=[];return e.filter(function(e){return(0,l.isPlainObject)(e.idObj)&&Object.keys(e.idObj).length}).forEach(function(e){Object.keys(e.idObj).forEach(function(n){(0,p.Z)(e,”config.bidders”)&&Array.isArray(e.config.bidders)&&(0,p.Z)(f,n+”.source”)&&t.push({source:f[n].source,bidders:e.config.bidders})})}),t}(e))}(c),c.forEach(function(e,t){for(var n=!1,r=0;r 1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:{}).delay,n=void 0===t?S.Z.timeout:t;y=void 0,B=[],U=[],j=!1,v=[],V=function(){var e,t,n=(arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:{}).delay,r=void 0===n?S.Z.timeout:n,i=(0,S.P)(),o=(0,S.P)(),s=!1;function p(n){return t=M().fork(),null!=e&&e.reject(G),e=(0,S.P)(),S.Z.race([n,e.promise]).finally(t.startTiming(“userId.total”))}var f=v,g=B;function m(e){return function(){if(f===v&&g===B)return e.apply(void 0,arguments)}}function y(){return c.rp.promise.finally(t.startTiming(“userId.init.gdpr”))}var _=p(S.Z.all([u.Cd,i.promise]).then(y).then(m(function(e){ae(f,g,e)})).then(function(){return o.promise.finally(t.startTiming(“userId.callbacks.pending”))}).then(m(function(){var e=f.filter(function(e){return(0,l.isFn)(e.callback)});if(e.length)return new S.Z(function(t){return W(e,t)})})));return function(){var e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:{},t=e.refresh,n=void 0!==t&&t,c=e.submoduleNames,u=void 0===c?null:c,l=e.ready;return void 0!==l&&l&&!s&&(s=!0,i.resolve(),b>0?o.resolve():a.on(d.EVENTS.AUCTION_END,function e(){a.off(d.EVENTS.AUCTION_END,e),r(h).then(o.resolve)})),n&&s&&(_=p(_.catch(function(){return null}).then(y).then(m(function(e){var t=ae(f,g.filter(function(e){return null==u||u.includes(e.submodule.name)}),e,!0).filter(function(e){return null!=e.callback});if(t.length)return new S.Z(function(e){return W(t,e)})})))),_}}({delay:n}),null!=_&&_(),N=[],_=e.getConfig(“userSync”,function(e){var t=e.userSync;y=t.ppid,t&&t.userIds&&(U=t.userIds,h=(0,l.isNumber)(t.syncDelay)?t.syncDelay:500,b=(0,l.isNumber)(t.auctionDelay)?t.auctionDelay:0,ce(),V({ready:!0}))}),(0,s.R)().getUserIds=H,(0,s.R)().getUserIdsAsEids=J,(0,s.R)().getEncryptedEidsForSource=de($),(0,s.R)().registerSignalSources=te,(0,s.R)().refreshUserIds=de(ne),(0,s.R)().getUserIdsAsync=de(re),(0,s.R)().getUserIdsAsEidBySource=Q}(o.vc),(0,u.bA)(“userId”,function(e){(0,i.sE)(N,function(t){return t.name===e.name})||(N.push(e),ce(),V({refresh:!0,submoduleNames:[e.name]}))}),window.pbjs.installedModules.push(“userId”)},7673:function(e,t,n){n.d(t,{h:function(){return i}});var r=n(265);function i(e){return null==e||!e.gdprApplies||!0===(0,r.Z)(e,”vendorData.purpose.consents.1″)}}},function(e){e(e.s=2722)}]),(self.pbjsChunk=self.pbjsChunk||[]).push([[700],{7501:function(e,t,n){var r=n(4942),i=n(5339),o=n(4679),a=n(4358),s=n(265),c=n(3193),d=n(5706),u=n(7673);function l(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var r=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(r=r.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),n.push.apply(n,r)}return n}var p=”7.22.0″,f=”USD”,g=[“admixer.net”,”adserver.org”,”adtelligent.com”,”akamai.com”,”amxrtb.com”,”audigent.com”,”britepool.com”,”criteo.com”,”crwdcntrl.net”,”deepintent.com”,”epsilon.com”,”hcn.health”,”id5-sync.com”,”idx.lat”,”intentiq.com”,”intimatemerger.com”,”liveintent.com”,”liveramp.com”,”mediawallahscript.com”,”merkleinc.com”,”netid.de”,”neustar.biz”,”nextroll.com”,”novatiq.com”,”parrable.com”,”pubcid.org”,”quantcast.com”,”tapad.com”,”uidapi.com”,”verizonmedia.com”,”yahoo.com”,”zeotap.com”];function m(e){return{w:parseInt(e[0]),h:parseInt(e[1])}}function v(e){return(0,a.isArray)(e)&&2===e.length&&!(0,a.isArray)(e[0])?[m(e)]:e.map(m)}function h(e){return(0,a.isArray)((0,s.Z)(e,”userIdAsEids”))?e.userIdAsEids.filter(function(e){return-1!==g.indexOf(e.source)}):[]}function b(e){return(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.secure”)||”https:”===document.location.protocol?1:0}function y(e){var t;return(0,s.Z)(e,”params.pubId”)?t=!0:(0,s.Z)(e,”params.dcn”)&&(0,s.Z)(e,”params.pos”)&&(t=!1),t}function _(){var e=c.vc.getConfig(“yahoossp.mode”);return void 0===(e=e?e.toLowerCase():void 0)||e===o.Mk?o.Mk:e===o.pX?o.pX:”all”===e?”*”:void 0}function E(e){var t=_(),n={currency:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.cur”)||f,mediaType:t,size:”*”};return!!(0,a.isFn)(e.getFloor)&&e.getFloor(n)}function I(e,t,n,i){var o=function(e){for(var t=1;t 0&&e0}function w(e,t){if(e){var n={id:(0,a.generateUUID)(),cur:[E(e).currency||(0,s.Z)(t,”params.bidOverride.cur”)||f],imp:[],site:{page:(0,s.Z)(e,”refererInfo.page”)},device:{dnt:0,ua:navigator.userAgent,ip:(0,s.Z)(t,”params.bidOverride.device.ip”)||(0,s.Z)(t,”params.ext.ip”)||void 0,w:window.screen.width,h:window.screen.height},regs:{ext:{us_privacy:e.uspConsent?e.uspConsent:””,gdpr:e.gdprConsent&&e.gdprConsent.gdprApplies?1:0}},source:{ext:{hb:1,adapterver:”1.0.2″,prebidver:p,integration:{name:”prebid.js”,ver:p}},fd:1},user:{ext:{consent:e.gdprConsent&&e.gdprConsent.gdprApplies?e.gdprConsent.consentString:””,eids:h(t)}}};!0===y(t)?(n.site.publisher={id:t.params.pubId},((0,s.Z)(t,”params.bidOverride.site.id”)||(0,s.Z)(t,”params.siteId”))&&(n.site.id=(0,s.Z)(t,”params.bidOverride.site.id”)||t.params.siteId)):n.site.id=t.params.dcn,e.ortb2&&(n=function(e,t){var n=t.ortb2,r=(0,s.Z)(n,”site”)||void 0,i=(0,s.Z)(r,”content”)||void 0,o=(0,s.Z)(r,”content.data”)||void 0,c=(0,s.Z)(n,”app.content”)||void 0,d=(0,s.Z)(n,”app.content.data”)||void 0,u=(0,s.Z)(n,”user”)||void 0;if(r&&(0,a.isPlainObject)(r)){e.site=I(“string”,[“name”,”domain”,”page”,”ref”,”keywords”,”search”],r,e.site),e.site=I(“array”,[“cat”,”sectioncat”,”pagecat”],r,e.site),e.site=I(“object”,[“ext”],r,e.site)}if(i&&(0,a.isPlainObject)(i)){e.site.content=I(“string”,[“id”,”title”,”series”,”season”,”genre”,”contentrating”,”language”],i,e.site.content),e.site.content=I(“number”,[“episode”,”prodq”,”context”,”livestream”,”len”],i,e.site.content),e.site.content=I(“array”,[“cat”],i,e.site.content),e.site.content=I(“object”,[“ext”],i,e.site.content),o&&(0,a.isArray)(o)&&o.every(function(t){var n={};n=I(“string”,[“id”,”name”],t,n),n=I(“array”,[“segment”],t,n),n=I(“object”,[“ext”],t,n),e.site.content.data=[],e.site.content.data.push(n)})}if(c&&(0,a.isPlainObject)(c)&&d&&(0,a.isArray)(d)&&d.every(function(t){var n={};n=I(“string”,[“id”,”name”],t,n),n=I(“array”,[“segment”],t,n),n=I(“object”,[“ext”],t,n),e.app={content:{data:[]}},e.app.content.data.push(n)}),u&&(0,a.isPlainObject)(u)){e.user=I(“string”,[“id”,”buyeruid”,”gender”,”keywords”,”customdata”],u,e.user),e.user=I(“number”,[“yob”],u,e.user),e.user=I(“array”,[“data”],u,e.user),e.user.ext=I(“object”,[“ext”],u,e.user.ext)}return e}(n,t));var r=(0,s.Z)(t,”schain.nodes”);return(0,a.isArray)(r)&&r.length>0&&(n.source.ext.schain=t.schain,n.source.ext.schain.nodes[0].rid=n.id),n}}function O(e,t){var n=_();if(t&&e){var r={id:e.bidId,secure:b(e),bidfloor:E(e).floor||(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.bidfloor”)};if(!e.mediaTypes.banner||void 0!==n&&n!==o.Mk&&”*”!==n||(r.banner={mimes:e.mediaTypes.banner.mimes||[“text/html”,”text/javascript”,”application/javascript”,”image/jpg”],format:v(e.sizes)},e.mediaTypes.banner.pos&&(r.banner.pos=e.mediaTypes.banner.pos)),e.mediaTypes.video&&(n===o.pX||”*”===n)){var i=v(e.mediaTypes.video.playerSize);r.video={mimes:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.mimes”)||e.mediaTypes.video.mimes||[“video/mp4″,”application/javascript”],w:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.w”)||i[0].w,h:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.h”)||i[0].h,maxbitrate:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.maxbitrate”)||e.mediaTypes.video.maxbitrate||void 0,maxduration:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.maxduration”)||e.mediaTypes.video.maxduration||void 0,minduration:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.minduration”)||e.mediaTypes.video.minduration||void 0,api:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.api”)||e.mediaTypes.video.api||[2],delivery:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.delivery”)||e.mediaTypes.video.delivery||void 0,pos:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.pos”)||e.mediaTypes.video.pos||void 0,playbackmethod:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.playbackmethod”)||e.mediaTypes.video.playbackmethod||void 0,placement:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.placement”)||e.mediaTypes.video.placement||void 0,linearity:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.linearity”)||e.mediaTypes.video.linearity||1,protocols:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.protocols”)||e.mediaTypes.video.protocols||[2,5],startdelay:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.startdelay”)||e.mediaTypes.video.startdelay||0,rewarded:(0,s.Z)(e,”params.bidOverride.imp.video.rewarded”)||void 0}}if(r.ext={dfp_ad_unit_code:e.adUnitCode},(0,s.Z)(e,”params.kvp”)&&(0,a.isPlainObject)(e.params.kvp))for(var c in r.ext.kvs={},e.params.kvp)if((0,a.isStr)(e.params.kvp[c])||(0,a.isNumber)(e.params.kvp[c]))r.ext.kvs[c]=e.params.kvp[c];else if((0,a.isArray)(e.params.kvp[c])){var d=e.params.kvp[c];(d.every(function(e){return(0,a.isStr)(e)})||d.every(function(e){return(0,a.isNumber)(e)}))&&(r.ext.kvs[c]=e.params.kvp[c])}(0,s.Z)(e,”ortb2Imp.ext.data”)&&(0,a.isPlainObject)(e.ortb2Imp.ext.data)&&(r.ext.data=e.ortb2Imp.ext.data),(0,s.Z)(e,”ortb2Imp.instl”)&&(0,a.isNumber)(e.ortb2Imp.instl)&&1===e.ortb2Imp.instl&&(r.instl=e.ortb2Imp.instl),!1===y(e)?(r.tagid=e.params.pos,r.ext.pos=e.params.pos):(0,s.Z)(e,”params.placementId”)&&(r.tagid=e.params.placementId),t.imp.push(r)}}function A(e){var t=e.payload,n=e.requestOptions,r=e.bidderRequest,i=y(r),d=c.vc.getConfig(“yahoossp.endpoint”)||”https://c2shb.pubgw.yahoo.com/bidRequest”;if(!0===i&&(d=c.vc.getConfig(“yahoossp.endpoint”)||”https://c2shb.pubgw.yahoo.com/admax/bid/partners/PBJS”),!0===(0,s.Z)(r,”params.testing.e2etest”))if((0,a.logInfo)(“yahoossp adapter e2etest mode is active”),n.withCredentials=!1,!0===i)t.site.id=”1234567″;else{var u=_();t.site.id=”8a969516017a7a396ec539d97f540011″,t.imp.forEach(function(e){e.ext.e2eTestMode=!0,u===o.Mk?e.tagid=”8a969978017a7aaabab4ab0bc01a0009″:u===o.pX?e.tagid=”8a96958a017a7a57ac375d50c0c700cc”:((0,a.logWarn)(‘yahoossp adapter e2etest mode does not support yahoossp.mode=”all”.

Please specify either “banner” or “video”‘),(0,a.logWarn)(“yahoossp adapter e2etest mode: Please make sure your adUnit matches the yahoossp.mode video or banner”))})}return{url:d,method:”POST”,data:t,options:n,bidderRequest:r}}var C={code:”yahoossp”,gvlid:25,aliases:[],supportedMediaTypes:[o.Mk,o.pX],isBidRequestValid:function(e){var t=e.params;return!0===(0,s.Z)(t,”testing.e2etest”)||!(!(0,a.isPlainObject)(t)||!(S(t.pubId)||S(t.dcn)&&S(t.pos)))||((0,a.logWarn)(“yahoossp bidder params missing or incorrect, please pass object with either: dcn & pos OR pubId”),!1)},buildRequests:function(e,t){if(!(0,a.isEmpty)(e)&&!(0,a.isEmpty)(t)){var n={contentType:”application/json”,customHeaders:{“x-openrtb-version”:”2.5″}};n.withCredentials=(0,u.h)(t.gdprConsent);var r=function(e){var t=_(),n=[];return t===o.Mk?n=e.filter(function(e){return Object.keys(e.mediaTypes).some(function(e){return e===o.Mk})}):t===o.pX?n=e.filter(function(e){return Object.keys(e.mediaTypes).some(function(e){return e===o.pX})}):”*”===t&&(n=e.filter(function(e){return Object.keys(e.mediaTypes).some(function(e){return e===o.Mk||e===o.pX})})),n}(e);if(!0===c.vc.getConfig(“yahoossp.singleRequestMode”)){var i=w(t,r[0]);return r.forEach(function(e){O(e,i)}),A({payload:i,requestOptions:n,bidderRequest:t})}return r.map(function(e){var r=w(t,e);return O(e,r),A({payload:r,requestOptions:n,bidderRequest:e})})}(0,a.logWarn)(‘yahoossp Adapter: buildRequests called with either empty “validBidRequests” or “bidderRequest”‘)},interpretResponse:function(e,t){t.data;var n=t.bidderRequest,r=[];return e.body&&Array.isArray(e.body.seatbid)?(e.body.seatbid.forEach(function(e){var t;try{t=e.bid[0]}catch(e){return r}var i=t.ext&&t.ext.encp?t.ext.encp:t.price,c={adId:(0,s.Z)(t,”adId”)?t.adId:t.impid||t.crid,adUnitCode:n.adUnitCode,requestId:t.impid,cpm:i,width:t.w,height:t.h,creativeId:t.crid||0,currency:t.cur||f,dealId:t.dealid?t.dealid:null,netRevenue:!0,ttl:T(n),meta:{advertiserDomains:t.adomain}},u=function(e){var t=e.adm;return-1!==t.indexOf(“o2playerSettings”)||-1!==t.indexOf(“YAHOO.VideoPlatform.VideoPlayer”)||-1!==t.indexOf(“AdPlacement”)?o.Mk:-1!==t.indexOf(“VAST”)?o.pX:void 0}(t);u===o.Mk?(c.mediaType=o.Mk,c.ad=t.adm,c.meta.mediaType=o.Mk):u===o.pX&&(c.mediaType=o.pX,c.meta.mediaType=o.pX,c.vastXml=t.adm,t.nurl&&(c.vastUrl=t.nurl)),”outstream”!==(0,s.Z)(n,”mediaTypes.video.context”)||n.renderer||(c.renderer=function(e,t){var n=d.Th.install({url:”https://s.yimg.com/kp/prebid-outstream-renderer/renderer.js”,loaded:!1,adUnitCode:e.adUnitCode});try{n.setRender(function(t){setTimeout(function(){o2PlayerRender(t)},(0,s.Z)(e,”params.testing.renderer.setTimeout”)||700)})}catch(e){(0,a.logWarn)(“yahoossp renderer error: setRender() failed”,e)}return n}(n)||void 0),r.push(c)}),r):r},getUserSyncs:function(e,t,n,r){var i=!(0,a.isEmpty)(t)&&t[0].body;return i&&i.ext&&i.ext.pixels?function(e,t){var n=/\w*(?=\s)/,r=/src=(“|’)(.*?)\1/,i=[];if(t){var o=t.match(/(img|iframe)[\s\S]*?src\s*=\s*(“|’)(.*?)\2/gi);o&&o.forEach(function(t){var o=t.match(n)[0],a=t.match(r)[2];if(o&&a){var s=”img”===o.toLowerCase()?”image”:”iframe”;if(!e.iframeEnabled&&”iframe”===s||!e.pixelEnabled&&”image”===s)return;i.push({type:s,url:a})}})}return i}(e,i.ext.pixels):[]}};(0,i.dX)(C),window.pbjs.installedModules.push(“yahoosspBidAdapter”)},7673:function(e,t,n){n.d(t,{h:function(){return i}});var r=n(265);function i(e){return null==e||!e.gdprApplies||!0===(0,r.Z)(e,”vendorData.purpose.consents.1″)}}},function(e){e(e.s=7501)}])})(),pbjs.processQueue();

}, {}];

window.modules[“visibility.legacy”] = [function(require,module,exports){“use strict”;DS.service(“$visibility”,[“$document”,”$window”,”_throttle”,”Eventify”,function(e,t,n,i){var o,r,h=[];function s(e,t){return e t?e:t}function d(e,t,n){!e.preload&&e.preloadThreshhold&&function(e,t,n,i){return t.top=e.shownThreshold&&!e.seen?(e.seen=!0,setTimeout(function(){e.trigger(“shown”,new r(“shown”,t))},15)):(!n||i 1&&(h+=e(r,Math.floor(n/o),i-1,o)),h},this.getVerticallyVisiblePixels=f,this.getViewportHeight=function(){return t.innerHeight||e.documentElement.clientHeight||e.body.clientHeight},this.getViewportWidth=function(){return t.innerWidth||e.documentElement.clientWidth||e.body.clientWidth},this.isElementNotHidden=u,this.isElementInViewport=function(n){var i=n.getBoundingClientRect();return i.top>=0&&i.left>=0&&i.bottom= o.length) return { done: true }; return { done: false, value: o[i++] }; }, e: function e(_e) { throw _e; }, f: F }; } throw new TypeError(“Invalid attempt to iterate non-iterable instance.

In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.”); } var normalCompletion = true, didErr = false, err; return { s: function s() { it = it.call(o); }, n: function n() { var step = it.next(); normalCompletion = step.done; return step; }, e: function e(_e2) { didErr = true; err = _e2; }, f: function f() { try { if (!normalCompletion && it.return != null) it.return(); } finally { if (didErr) throw err; } } }; }

function _unsupportedIterableToArray(o, minLen) { if (!o) return; if (typeof o === “string”) return _arrayLikeToArray(o, minLen); var n = Object.prototype.toString.call(o).slice(8, -1); if (n === “Object” && o.constructor) n = o.constructor.name; if (n === “Map” || n === “Set”) return Array.from(o); if (n === “Arguments” || /^(?:Ui|I)nt(?:8|16|32)(?:Clamped)?Array$/.test(n)) return _arrayLikeToArray(o, minLen); }

function _arrayLikeToArray(arr, len) { if (len == null || len > arr.length) len = arr.length; for (var i = 0, arr2 = new Array(len); i