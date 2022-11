Halo Infinite’s launch didn’t exactly go to plan, but developer 343 Industries is promising improvements in the time to come in terms of a content release cadence, and this begins with the game’s biggest update ever, the Winter update, which is out now.

In a blog post, 343 thanked fans for their support over the past year following the game’s release, admitting that the studio knows the launch “certainly hasn’t been the smoothest or quickest ride.”



<\/iframe>“}},”siteType”:”responsive web”,”startMuted”:false,”startTime”:0,”title”:”Halo%20Infinite%20%7C%20Winter%20Update%20Overview”,”tracking”:[{“name”:”SiteCatalyst”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”charSet”,”value”:”UTF-8″},{“name”:”currencyCode”,”value”:”USD”},{“name”:”siteType”,”value”:”responsive web”},{“name”:”trackingServer”,”value”:”saa.gamespot.com”},{“name”:”visitorNamespace”,”value”:”cbsinteractive”},{“name”:”heartbeatTrackingServer”,”value”:”newimagitasinc.hb.omtrdc.net”},{“name”:”heartbeatVisitorMarketingCloudOrgId”,”value”:”3C66570E5FE1A4AB0A495FFC@AdobeOrg”},{“name”:”partnerID”,”value”:”gamespot”},{“name”:”siteCode”,”value”:”gamespot”},{“name”:”brand”,”value”:”gamespot”},{“name”:”account”,”value”:”cbsigamespotsite”},{“name”:”edition”,”value”:”us”}]},{“name”:”ComScore_ss”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”c2″,”value”:”31824268″},{“name”:”publishersSecret”,”value”:”2cb08ca4d095dd734a374dff8422c2e5″},{“name”:”c3″,”value”:””},{“name”:”partnerID”,”value”:”gamespot”},{“name”:”c4″,”value”:”gamespot”}]},{“name”:”NielsenTracking”,”category”:”tracking”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”host”,”value”:”https:\/\/secure-us.imrworldwide.com\/cgi-bin\/m?”},{“name”:”scCI”,”value”:”us-200330″},{“name”:”scC6″,”value”:”vc,c01″}]},{“name”:”MuxQOSPluginJS”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”propertyKey”,”value”:”b7d6e48b7461a61cb6e863a62″}]}],”trackingAccount”:”cbsigamespotsite”,”trackingPrimaryId”:”cbsigamespotsite”,”trackingSiteCode”:”gs”,”userId”:0,”uvpHi5Ima”:”https:\/\/s0.2mdn.net\/instream\/html5\/ima3.js”,”uvpc”:””,”uvpjsHostname”:”\/\/www.gamespot.com”,”videoAdMobilePartner”:”mobile_web%2Fgamespot.com_mobile”,”videoAdPartner”:”desktop%2Fgamespot.com”,”videoAssetSource”:”Publisher Asset”,”videoStreams”:{“adaptive_stream”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/10\/19\/4f952315-b361-4c26-b455-22ea59358eb8\/trailer_haloinfinite_winter_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.m3u8″,”adaptive_dash”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/10\/19\/4f952315-b361-4c26-b455-22ea59358eb8\/trailer_haloinfinite_winter_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.mpd”,”adaptive_hd”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/10\/19\/4f952315-b361-4c26-b455-22ea59358eb8\/trailer_haloinfinite_winter_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_high”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/10\/19\/4f952315-b361-4c26-b455-22ea59358eb8\/trailer_haloinfinite_winter_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_low”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/10\/19\/4f952315-b361-4c26-b455-22ea59358eb8\/trailer_haloinfinite_winter_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_restricted”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/10\/19\/4f952315-b361-4c26-b455-22ea59358eb8\/trailer_haloinfinite_winter_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.m3u8″},”videoType”:”video-on-demand”,”watchedCookieDays”:1,”watchedCookieName”:”watchedVideoIds”}” data-non-iframe-embed=”1″> You need a javascript enabled browser to watch videos. Size: 640 × 360 480 × 270 Want us to remember this setting for all your devices? Sign up or Sign in now! Please use a html5 video capable browser to watch videos. This video has an invalid file format. Sorry, but you can’t access this content! Please enter your date of birth to view this video January February March April May June July August September October November December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 By clicking ‘enter’, you agree to GameSpot’s



Terms of Use and

Privacy Policy enter \/iframe>“,”480”:”



















Now Playing: Halo Infinite | Winter Update Overview

“The Winter Update marks a major step forward for our game and studio, but this is just the first step of that evolution,” the team said. “The team is actively working on key player experience priorities across the game to address areas of feedback, and we are targeting another game update before the end of this year.”

In 2023, Halo Infinite will get another update, Season 3: Echoes Within, in March. And in general, fans can look forward to “shorter seasons, a more regular stream of content, and bigger things to come,” the studio said.

Before this, 343 said it was intentionally slowing down future updates for Halo Infinite so it could focus on setting the foundation for future growth. Recently, Xbox boss Matt Booty said Halo Infinite’s launch was similar to a runner tripping and falling at the finish line.

In terms of what the “bigger things to come” might be, it’s believed that Certain Affinity is reportedly making an ambitious new mode for Halo Infinite to come sometime down the track.

The Halo Infinite Winter update adds a number of features and content, including Forge mode in beta, match-based XP, a new battle pass, more multiplayer maps, and campaign network co-op. There are also 24 new achievements in Halo Infinite delivered via the Winter update.

What Halo Infinite won’t be getting, however, is local split-screen campaign co-op. 343 canceled couch co-op so it could instead focus on building out Halo Infinite’s live-service features.