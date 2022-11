Louisiana mayor running for re-election dies in car wreck on Election Day

ST. LANDRY PARISH, La. (KSLA) – The incumbent mayor of Melville, a small town in south Louisiana, who was running for re-election, died in a car crash on Election Day (Nov. 8) hours before polls closed. Louisiana State Police says the wreck happened just after 11 a.m. on Highway 190 near Highway 741. The two-vehicle wreck claimed the life of Mayor Velma Hendrix, 84. Preliminary investigation details show a 2015 Ram 2500 pickup truck, being driven by Michael Cook of Columbia, La., was headed south on Highway 741, while at the same time, a 2008 Acura RDX was headed west on Highway 190. As the Acura approached the intersection, Cook failed to yield as he tried to cross both westbound lanes of Highway 190. The front of the pickup hit the passenger side of the Acura in the westbound lane. LSP says Hendrix was sitting in the rear left passenger seat of the Acura and was not wearing a seat belt. She was taken to a local hospital, where she later died. The driver of the Acura, who was wearing a seat belt, and three other passengers (seat belt usage unknown), all sustained moderate to severe injuries, LSP says. Cook was also not wearing a seat belt, but was not injured. He gave a breath sample on-scene and showed no signs of intoxication, LSP says. Cook was cited for failure to yield from a stop sign and no seat belt. A routine toxicology sample from the driver of the Acura has also been submitted for analysis. The St. Landry Parish Clerk of Court says qualifying will be reopened on Wed., Nov. 9 until Mon., Nov. 14 and the election for the mayor of Melville will be held on Dec. 10. If no one else qualifies before Nov. 14, Sheila Londerno, who secured 182 or 52% of 353 votes, will be declared mayor of Melville, according to the Louisiana Commissioner of Elections. The wreck is still under investigation. Copyright 2022 KSLA. All rights reserved.

In regards to Mayor Velma D. Hendrix, Mayor of Melville’s untimely passing, the Louisiana Comissioner of Elections,… Posted by St. Landry Parish Clerk on Tuesday, November 8, 2022

“,”type”:”facebook-post”,”version”:”1.0″,”width”:552,”_id”:”https://www.facebook.com/stlandryclerk/posts/pfbid02GiJ3mC4qj5pswLEzwQHZUrtzqkwpK8qAfPzU155aTQ3xHfCs7AvrKFv5ZAspXHcUl?__cft__[0]=AZVScBKE75MTOfgc93P_l4KHeC9qXg1CB37Al20epwHf7hZsKcQOTLwNXQ6tNxNv1Im3UnAUOXwpwTtC-Xy35Ala0E-ix_bTApvpqhXnDwa5k09IrJSnsSznjPlwCSz_E6G6om_X_IIn4r0o6Wmhkf1v5WCSQVfefKlLide3lY6ynw&__tn__=%2CO%2CP-R&locale=en_US”,”additional_properties”:{“_id”:”YGGRJHQOVRHINAVV2BZ7236XRU”,”comments”:[]}},”referent”:{“id”:”https://www.facebook.com/stlandryclerk/posts/pfbid02GiJ3mC4qj5pswLEzwQHZUrtzqkwpK8qAfPzU155aTQ3xHfCs7AvrKFv5ZAspXHcUl?__cft__[0]=AZVScBKE75MTOfgc93P_l4KHeC9qXg1CB37Al20epwHf7hZsKcQOTLwNXQ6tNxNv1Im3UnAUOXwpwTtC-Xy35Ala0E-ix_bTApvpqhXnDwa5k09IrJSnsSznjPlwCSz_E6G6om_X_IIn4r0o6Wmhkf1v5WCSQVfefKlLide3lY6ynw&__tn__=%2CO%2CP-R&locale=en_US”,”provider”:”https://www.facebook.com/plugins/post/oembed.json/?url=”,”referent_properties”:{“additional_properties”:{“_id”:”YGGRJHQOVRHINAVV2BZ7236XRU”,”comments”:[]}},”service”:”oembed”,”type”:”facebook-post”}},{“_id”:”5RRSDGEEMNBJFGRVA6TJICEOT4″,”type”:”text”,”additional_properties”:{“comments”:[],”inline_comments”:[]},”content”:”If no one else qualifies before Nov. 14, Sheila Londerno, who secured 182 or 52% of 353 votes, will be declared mayor of Melville, according to the Louisiana Commissioner of Elections.”},{“_id”:”4TWK3I4J4ZCWFCPHAQY6RGTLIM”,”type”:”text”,”additional_properties”:{“comments”:[],”inline_comments”:[]},”content”:”The wreck is still under investigation.”}],”created_date”:”2022-11-09T15:44:55.785Z”,”revision”:{“revision_id”:”E6AE2S6CBJF5DENXFG6AKVVYIA”,”parent_id”:”C67XEWJXGVF4TD4HDTZFRVQQCU”,”editions”:[“default”],”branch”:”default”,”user_id”:”mykal.vincent@fox8live.com”,”published”:true},”last_updated_date”:”2022-11-09T19:50:46.608Z”,”headlines”:{“basic”:”Louisiana mayor running for re-election dies in car wreck on Election Day “,”meta_title”:””,”mobile”:””,”native”:””,”print”:””,”tablet”:””,”web”:””},”owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”copyright”:”Copyright 2022 KSLA. All rights reserved.”,”address”:{},”workflow”:{“status_code”:1},”subheadlines”:{“basic”:””},”description”:{“basic”:”The two-vehicle wreck claimed the life of Mayor Velma Hendrix, 84.”},”language”:””,”label”:{},”source”:{“name”:”Gray TV Stations”,”source_type”:”gray-original-content”,”system”:”composer”},”taxonomy”:{“primary_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Louisiana”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”alias_ids”:[],”display_title”:”Louisiana”},”order”:{“publishing-sections”:2011,”navigation-menu-links”:2001},”_website”:”ksla”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/state/”,”site_title”:”Louisiana”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”Louisiana”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}}},”sections”:[{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Louisiana”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”alias_ids”:[],”display_title”:”Louisiana”},”order”:{“publishing-sections”:2011,”navigation-menu-links”:2001},”_website”:”ksla”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/state/”,”site_title”:”Louisiana”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”Louisiana”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”ksla./news/state”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news”],”display_title”:”News”},”order”:{“footer-content-links”:1001,”navigation-navbar-links”:1003,”publishing-sections”:1012,”navigation-menu-links”:1002},”_website”:”ksla”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{},”parent”:{“footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”},”name”:”News”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”ksla./news”},{“_id”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Your Vote – 2022″,”description”:”Your Vote – 2022″,”path”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/politics”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/politics/local”]},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:”Your Vote – 2022″,”site_url”:null,”site_description”:”Your Vote – 2022″,”site_tagline”:null,”site_title”:”Your Vote – 2022″,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Your Vote – 2022″},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”_website”:”ksla”,”name”:”Your Vote – 2022″,”order”:{“publishing-sections”:2001,”navigation-menu-links”:3001,”navigation-navbar-links”:1008},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/politics”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/politics”,”default”:”https://www.ksla.com/politics”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”},”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”,”https://www.ksla.com/politics”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/politics”],”default”:[“https://www.ksla.com/politics”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”ksla./politics/local”},{“_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Politics”,”path”:”https://www.ksla.com/politics”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/politics”],”display_title”:”Politics”},”order”:{“publishing-sections”:1011,”navigation-menu-links”:2012},”_website”:”ksla”,”site”:{“site_title”:”Politics”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/”},”name”:”Politics”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”ksla./politics”},{“_id”:”https://www.ksla.com/traffic”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Traffic”,”path”:”https://www.ksla.com/traffic”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/traffic”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/traffic”,”alias_ids”:[]},”order”:{“publishing-sections”:1017,”navigation-menu-links”:2015,”default”:1011},”_website”:”ksla”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/traffic/”,”site_title”:”Traffic”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/”},”name”:”Traffic”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”ksla./traffic”},{“_id”:”/news/top-story”,”_website”:”wdam”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Top Story”,”path”:”/news/top-story”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/news/top-story”,”_admin”:{“dfp_id”:”/news/top-story”,”alias_ids”:[“/news/top-story”]},”order”:{“publishing-sections”:2026},”_website”:”wdam”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/top-story/”,”site_title”:”Top Story”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”Top Story”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wdam./news/top-story”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”wdam”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news”],”display_title”:”News”},”order”:{“footer-content-links”:1001,”navigation-navbar-links”:1002,”publishing-sections”:1008,”navigation-menu-links”:1003},”_website”:”wdam”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{},”parent”:{“footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”},”name”:”News”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wdam./news”},{“_id”:”/news/hardnews”,”_website”:”wdam”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Hard News”,”path”:”/news/hardnews”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/news/hardnews”,”_admin”:{“dfp_id”:”/news/hardnews”,”alias_ids”:[“/news/hardnews”]},”order”:{“publishing-sections”:2017},”_website”:”wdam”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/hardnews/”,”site_title”:”Hard News”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”Hard News”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wdam./news/hardnews”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”wafb”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news”],”display_title”:”News”},”order”:{“footer-content-links”:1001,”navigation-navbar-links”:1001,”publishing-sections”:1029,”navigation-menu-links”:1003},”_website”:”wafb”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{},”parent”:{“footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”},”name”:”News”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wafb./news”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”wafb”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”State”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news/state”]},”order”:{“publishing-sections”:2009},”_website”:”wafb”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/state/”,”site_title”:”State”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:null,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”State”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wafb./news/state”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”wlox”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news”],”display_title”:”News”},”order”:{“footer-content-links”:1002,”navigation-navbar-links”:1003,”publishing-sections”:1005,”navigation-menu-links”:1002},”_website”:”wlox”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{},”parent”:{“footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”,”sales-nav-links”:null,”footer-legal-links”:null},”name”:”News”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[],”footer-legal-links”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wlox./news”},{“_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”_website”:”wlox”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Politics”,”path”:”https://www.ksla.com/politics”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/politics”],”display_title”:”Politics”},”order”:{“publishing-sections”:1004},”_website”:”wlox”,”site”:{“site_title”:”Politics”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”},”name”:”Politics”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wlox./politics”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”wvue”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”State”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news/state”]},”order”:{“publishing-sections”:2013,”default”:2027},”_website”:”wvue”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/state/”,”site_title”:”State”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”State”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wvue./news/state”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”wvue”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”site”:{“site_title”:”News”},”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”wallpaper_ad”:”true”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news”]},”navigation”:{“nav_title”:”News”},”_website”:”wvue”,”name”:”News”,”order”:{“footer-content-links”:1001,”navigation-navbar-links”:1001,”publishing-sections”:1026,”navigation-menu-links”:1002},”parent”:{“footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”},”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”wvue./news”},{“_id”:”/politics/state”,”_website”:”wvue”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”State Politics”,”path”:”/politics/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/politics”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/politics/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”/politics/state”,”alias_ids”:[],”display_title”:””},”order”:{“publishing-sections”:2001,”default”:2007},”_website”:”wvue”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/politics/state/”,”site_title”:”State Politics”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/politics”,”default”:”https://www.ksla.com/politics”},”name”:”State Politics”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/politics”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wvue./politics/state”},{“_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”_website”:”wvue”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Politics”,”path”:”https://www.ksla.com/politics”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/politics”],”display_title”:”Politics”},”order”:{“publishing-sections”:1019},”_website”:”wvue”,”site”:{“site_title”:”Politics”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”},”name”:”Politics”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wvue./politics”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”kalb”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”State”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”kalb”,”name”:”State”,”site”:{“site_title”:”State”},”navigation”:{“nav_title”:”State”},”node_type”:”section”,”order”:{“default”:2002,”publishing-sections”:1060,”navigation-menu-links”:2010},”ancestors”:{“default”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”]},”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”},”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”},”inactive”:false}},”_website_section_id”:”kalb./news/state”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”knoe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{“nav_title”:”News”},”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”alias_ids”:[]},”_website”:”knoe”,”name”:”News”,”order”:{“default”:1001,”publishing-sections”:1043,”navigation-navbar-links”:1001,”navigation-menu-links”:1001,”footer-content-links”:1001},”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”,”footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”},”ancestors”:{“default”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”knoe./news”},{“_id”:”/news/regional”,”_website”:”knoe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Regional”,”path”:”/news/regional”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/news/regional”,”_website”:”knoe”,”name”:”Regional”,”site”:{“site_title”:”Regional”},”navigation”:{“nav_title”:”Regional”},”node_type”:”section”,”order”:{“default”:2002,”publishing-sections”:1053,”navigation-menu-links”:2005},”ancestors”:{“default”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”]},”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”},”_admin”:{“dfp_id”:”/news/regional”},”inactive”:false}},”_website_section_id”:”knoe./news/regional”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”kplc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news”],”display_title”:”News”},”order”:{“footer-content-links”:1001,”navigation-navbar-links”:1005,”publishing-sections”:1014,”navigation-menu-links”:1003},”_website”:”kplc”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{},”parent”:{“footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”},”name”:”News”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”kplc./news”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”kplc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”State”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news/state”]},”order”:{“publishing-sections”:2019,”navigation-menu-links”:2001},”_website”:”kplc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/state/”,”site_title”:”State”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”State”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[“https://www.ksla.com/news”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”kplc./news/state”},{“_id”:”/news/top-story”,”_website”:”kplc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Top Story”,”path”:”/news/top-story”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/news/top-story”,”_admin”:{“dfp_id”:”/news/top-story”,”alias_ids”:[“/news/top-story”]},”order”:{“publishing-sections”:2032},”_website”:”kplc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/top-story/”,”site_title”:”Top Story”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”Top Story”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/news”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”kplc./news/top-story”}],”seo_keywords”:[“mayor of melville”,”mayoral candidate dies in car wreck on election day”,”election day”,”velma hendrix”,”highway 190″,”highway 741″,”two vehicle wreck”,”melville mayor killed in crash”],”active_primary_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Louisiana”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”alias_ids”:[],”display_title”:”Louisiana”},”order”:{“publishing-sections”:2011,”navigation-menu-links”:2001},”_website”:”ksla”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/state/”,”site_title”:”Louisiana”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”Louisiana”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”ksla./news/state”},”related_section_ids”:”https://www.ksla.com/news/state”},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/vWNrS7Qxt4_YQTiu85xKiodF8LY=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”mime_type”:”application/octet-stream”,”originalName”:”velma-hendrix.jfif”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”owner”:”mykal.vincent@fox8live.com”,”proxyUrl”:”/resizer/vWNrS7Qxt4_YQTiu85xKiodF8LY=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/vWNrS7Qxt4_YQTiu85xKiodF8LY=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”restricted”:false,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/CNjx5ertIp1Bxa3cqLMgXs8kpIs=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”usage_instructions”:”-“,”version”:0,”template_id”:29},”address”:{},”caption”:”Velma Hendrix”,”created_date”:”2022-11-09T18:12:43Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”WVUE via KATC”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”df7eb693-e238-4261-a264-c7a4edf606e5″},”height”:720,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2022-11-09T18:12:43Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”,”sponsored”:false},”source”:{“name”:”All Gray TV Stations (English and Spanish)”,”source_type”:”staff”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”119 velma hendrix”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”version”:”0.10.3″,”width”:1280,”syndication”:{},”creditIPTC”:”WVUE via KATC”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/47NOqCTG2WkFNQFsyqzqBXyCwEE=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/feiJrN130218yWSjVtA91JCC2B4=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/XUivUUahpeo3gY8pkfF-MofDgEg=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KQBAxJ4FA7BqNDhZrlc-JS06qeM=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/vL31mNb16osccjsG6RYFVk1NfHU=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/1D7siFNH5A4-EnN8IY9HYUs-nYU=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jn1Brsw2ZhsjFUaRoY3aKTThNx4=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/feiJrN130218yWSjVtA91JCC2B4=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CZmS3hS0Qj_WXB8tAfTTP3x9fdY=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/otPXCWqIqazIq8thV1Z-N2NZ2T8=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/tTzkfd12GE8iVdOJG-BM20_rJ08=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Y_BrQwOVDoMBKLf3dj2gLwRx8VY=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/rLR5FXXZWKxHMiPY0iTr1UoAW9c=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/AY2v4_h9Kva-n6xZXKtyRw8FFl8=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CnE2sWbXkwdpWzfD5jNyc_g5TK0=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/L8R16tIZx6x-X6Gc5tz4O8quPAo=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/GhfH4i40LrA7UNNeTaRD_EGhRRs=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/rVd3_ObyPLrFjNcUTzi0c9EZ9vo=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/eQgsr1Sgf1acwJL5IXIm4lRuBDU=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HnC2zLISOua5xgR04lDa-gQmQyo=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:0,”width”:980}}}},”related_content”:{“basic”:[],”redirect”:[]},”distributor”:{“name”:”Gray TV Stations (English)”,”category”:”staff”,”subcategory”:”gray-original-content”,”reference_id”:”6c4d5d7a-69c6-483e-8ffd-871ff31dbadb”,”mode”:”reference_denormalized”},”canonical_website”:”ksla”,”geo”:{},”planning”:{“internal_note”:””,”scheduling”:{“planned_publish_date”:”2022-11-09T12:00:37.000Z”,”will_have_image”:true,”will_have_video”:true},”story_length”:{“character_count_actual”:1817,”character_encoding”:”UTF-16″,”inch_count_actual”:2,”line_count_actual”:14,”word_count_actual”:327}},”display_date”:”2022-11-09T16:06:14.965Z”,”credits”:{“by”:[{“_id”:”rachael-thomas”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Rachael Thomas”,”org”:”Shreveport, La.”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Um3ouHmn78Dq6cN2FydQ_jLr–0=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uYBPC14sainysVIi6C_JV6zo_iM=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zld6zGXMfwBUCtHTKZqXxOPisLg=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/3RAUdeHGHguiGPt7cBRhd5V6n-k=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jfkq41Nttmi_w_B0cH-tKSHaxQQ=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0DUgEFm89P7kcDrtsYohfSFnYYg=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KJl7wWNGLLp1mApxQf21R3Gt5T8=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uYBPC14sainysVIi6C_JV6zo_iM=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Y7h4iJOa6doEp5t70QYzPBNZ7Fo=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sav6nEowF8o7AhWHMsSrsZBHk-A=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5OuynZcEQ2eechK5P9Fbf72HWPg=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uMD4bxZPDxz8sVpqpTN1tv38VSo=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/P0X4Z7JCGdqyJ09tC5Ij9ZyTS2w=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cEoCa6tf8SerO76Bm7EUAUEN5ns=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/89wNu7uIfR6G4ZOiVZnNpj7TsLE=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Pb_8lVtNLQKj-oiBJIVMq7dwvq4=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Ey9NBuAD7j2JhVJAwpxJB-EtpkE=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/TOR_9zuuL58hVlfMNdv6MCUddjg=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gg02dJGRmcN03x86510Sps7hLIQ=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JGqT9poobX3-xAO8N2zHcoKgH38=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:”Rachael Thomas is the Digital Content Manager for KSLA News 12 in Shreveport, La.”,”slug”:”rachael-thomas”,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”rachael.thomas@ksla.com”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”rachael.thomas@ksla.com”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”rachael-thomas”,”author_type”:”Staff”,”awards”:[{“name”:”National Edward R. Murrow, Best Newscast (WAFB), 2020″},{“name”:”Mid-America Chapter EMMY nomination, Breakdown: The Frontline Response to the Mental Health Crisis, 2021″},{“name”:”Louisiana Association of Broadcasters Prestige Awards, Best Use of Digital Media – TV, Large Market (KSLA), 2022″},{“name”:”Investigative Reporters & Editors, national finalist, Breakdown: The Frontline Response to the Mental Health Crisis, 2021″}],”bio”:”Rachael Thomas is the Digital Content Manager for KSLA News 12 in Shreveport, La.”,”books”:[],”byline”:”Rachael Thomas”,”education”:[{“name”:”University of Southern Mississippi, graphic design, 2013″}],”email”:”rachael.thomas@ksla.com”,”firstName”:”Rachael”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”lastName”:”Thomas”,”location”:”Shreveport, La.”,”longBio”:”Rachael Thomas was born in New Orleans, La., but as a young child she lived in Brevard, N.C., which is a beautiful little town in the western part of the state, practically in Tennessee. Her family later moved back to Louisiana (Slidell), and she later went to college in Hattiesburg, Miss.





Rachael got her first TV job not long after graduation in Gulfport, Miss. working as a production assistant at WXXV. She helped launch its first news product when the company acquired an NBC affiliation. She continued her work as a production assistant there and started managing digital content as well. She managed social media accounts, posted stories to the website, etc.





After about two years at WXXV, she moved to Baton Rouge and started part-time on the weekends at WAFB for the digital department. During her time with WAFB the department grew substantially. After nearly five years at WAFB, Rachael moved to Shreveport to take on the role of digital content manager for one of WAFB’s sister stations, KSLA.





Rachael attended the annual Dale Carnegie Raycom leadership training in 2017 after being selected as one of 12 people from all over the company. She also attended RTDNA’s first-ever Leaders of Tomorrow conference in 2022.





She was also part of the Raycom Relief Team that responded to Hurricane Irma aftermath in September of 2017. She and a team of people traveled to WWSB in Sarasota, Fla. to help with severe weather coverage.





Rachael loves to read and write. In her free time, she likes to read sci-fi and play video games. She also loves to go kayaking, hiking, camping, etc.





Rachael has three cats: Daenerys, Chimera, and Stud Muffin.



Contact Rachael via email at rachael.thomas@ksla.com.

”,”org”:”WAFB”,”owner”:{“id”:”gray”},”podcasts”:[],”role”:”Digital Content Manager – KSLA”,”slug”:”rachael-thomas”,”source”:{“source_id”:”56624″},”status”:true,”type”:”author”,”version”:”0.6.0″,”last_updated_date”:”2022-08-05T16:43:58.194Z”,”custom_gray_stationname”:”ksla”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”,”custom_gray_displaypriority”:”1″,”website_url”:”https://www.ksla.com/authors/rachael-thomas/”,”bio_page”:”https://www.ksla.com/authors/rachael-thomas/”}},”url”:”https://www.ksla.com/authors/rachael-thomas/”}]},”subtype”:”default”,”first_publish_date”:”2022-11-09T16:06:14.965Z”,”location”:”St. Landry Parish, La.”,”websites”:{“kalb”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”kalb”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”State”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”kalb”,”name”:”State”,”site”:{“site_title”:”State”},”navigation”:{“nav_title”:”State”},”node_type”:”section”,”order”:{“default”:2002,”publishing-sections”:1060,”navigation-menu-links”:2010},”ancestors”:{“default”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”]},”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”},”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”},”inactive”:false}},”_website_section_id”:”kalb./news/state”},”website_url”:”/2022/11/09/louisiana-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”},”knoe”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”knoe”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{“nav_title”:”News”},”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”alias_ids”:[]},”_website”:”knoe”,”name”:”News”,”order”:{“default”:1001,”publishing-sections”:1043,”navigation-navbar-links”:1001,”navigation-menu-links”:1001,”footer-content-links”:1001},”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”,”footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”},”ancestors”:{“default”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”knoe./news”},”website_url”:”/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”},”kplc”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”kplc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news”],”display_title”:”News”},”order”:{“footer-content-links”:1001,”navigation-navbar-links”:1005,”publishing-sections”:1014,”navigation-menu-links”:1003},”_website”:”kplc”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{},”parent”:{“footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”},”name”:”News”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”kplc./news”},”website_url”:”/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”},”ksla”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Louisiana”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”alias_ids”:[],”display_title”:”Louisiana”},”order”:{“publishing-sections”:2011,”navigation-menu-links”:2001},”_website”:”ksla”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/state/”,”site_title”:”Louisiana”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”Louisiana”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”ksla./news/state”},”website_url”:”/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”},”wafb”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”wafb”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”State”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news/state”]},”order”:{“publishing-sections”:2009},”_website”:”wafb”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/state/”,”site_title”:”State”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:null,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”State”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wafb./news/state”},”website_url”:”/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”},”wdam”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”wdam”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news”],”display_title”:”News”},”order”:{“footer-content-links”:1001,”navigation-navbar-links”:1002,”publishing-sections”:1008,”navigation-menu-links”:1003},”_website”:”wdam”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{},”parent”:{“footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”},”name”:”News”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wdam./news”},”website_url”:”/2022/11/09/louisiana-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”},”wlox”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”wlox”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news”],”display_title”:”News”},”order”:{“footer-content-links”:1002,”navigation-navbar-links”:1003,”publishing-sections”:1005,”navigation-menu-links”:1002},”_website”:”wlox”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{},”parent”:{“footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”,”sales-nav-links”:null,”footer-legal-links”:null},”name”:”News”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[],”footer-legal-links”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wlox./news”},”website_url”:”/2022/11/09/louisiana-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”},”wvue”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”wvue”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”State”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news/state”]},”order”:{“publishing-sections”:2013,”default”:2027},”_website”:”wvue”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/state/”,”site_title”:”State”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”State”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”wvue./news/state”},”website_url”:”/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”}},”additional_properties”:{“clipboard”:{},”has_published_copy”:true,”is_published”:true,”publish_date”:”2022-11-09T18:13:43.917Z”},”publish_date”:”2022-11-09T18:14:11.659Z”,”slug”:”melville mayor election day wreck death”,”canonical_url”:”/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”,”publishing”:{“scheduled_operations”:{“publish_edition”:[],”unpublish_edition”:[]}},”website”:”ksla”,”website_url”:”/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”dataTransformedAt”:”2022-11-10T11:29:36.002Z”};Fusion.globalContentConfig={“source”:”content-api”,”query”:{“uri”:”/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”,”website_url”:”/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”,”published”:”true”,”arc-site”:”ksla”}};Fusion.lastModified=1668079776119;Fusion.contentCache={“site-navigation”:{“{\”hierarchy\”:\”sales-nav-links\”}”:{“data”:{“_website”:”ksla”,”children”:[{“_id”:”link-JK5R6W8TZN3FK4MD329TAKKERW”,”children”:[],”display_name”:”Ask the Doctor”,”footer”:{“title”:”Ask the Doctor”,”url”:”https://m.lndg.page/gZ8DNg”},”id”:”link-JK5R6W8TZN3FK4MD329TAKKERW”,”name”:”Ask the Doctor”,”navigation”:{“title”:”Ask the Doctor”,”url”:”https://m.lndg.page/gZ8DNg”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Ask the Doctor”,”url”:”https://m.lndg.page/gZ8DNg”},”type”:”link”,”url”:”https://m.lndg.page/gZ8DNg”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/getting-answers”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Getting Answers”,”url”:”https://www.ksla.com/news/getting-answers”},”id”:”https://www.ksla.com/news/getting-answers”,”name”:”Getting Answers”,”navigation”:{“nav_title”:”Getting Answers”,”title”:”Getting Answers”,”url”:”https://www.ksla.com/news/getting-answers”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Getting Answers”,”site_url”:null,”title”:”Getting Answers”,”url”:”https://www.ksla.com/news/getting-answers”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/getting-answers”},{“_id”:”link-B4HWG8DTCT4V358H18NAAUG9K4″,”children”:[],”display_name”:”Holiday Food Drive”,”footer”:{“title”:”Holiday Food Drive”,”url”:”https://www.ksla.com/page/food-drive/”},”id”:”link-B4HWG8DTCT4V358H18NAAUG9K4″,”name”:”Holiday Food Drive”,”navigation”:{“title”:”Holiday Food Drive”,”url”:”https://www.ksla.com/page/food-drive/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Holiday Food Drive”,”url”:”https://www.ksla.com/page/food-drive/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/page/food-drive/”},{“_id”:”link-12A3NTH56T4Q17VMUZ9BZP9ZB0″,”children”:[],”display_name”:”A Slice of Nice Contest”,”footer”:{“title”:”A Slice of Nice Contest”,”url”:”https://www.ksla.com/page/a-slice-of-nice-contest-page/”},”id”:”link-12A3NTH56T4Q17VMUZ9BZP9ZB0″,”name”:”A Slice of Nice Contest”,”navigation”:{“title”:”A Slice of Nice Contest”,”url”:”https://www.ksla.com/page/a-slice-of-nice-contest-page/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”A Slice of Nice Contest”,”url”:”https://www.ksla.com/page/a-slice-of-nice-contest-page/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/page/a-slice-of-nice-contest-page/”},{“_id”:”link-95M0M2J6BN4EFEJGGV21MAV15M”,”children”:[],”display_name”:”Advertise With Us”,”footer”:{“title”:”Advertise With Us”,”url”:”https://www.ksla.com/page/advertise-with-us/”},”id”:”link-95M0M2J6BN4EFEJGGV21MAV15M”,”name”:”Advertise With Us”,”navigation”:{“title”:”Advertise With Us”,”url”:”https://www.ksla.com/page/advertise-with-us/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Advertise With Us”,”url”:”https://www.ksla.com/page/advertise-with-us/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/page/advertise-with-us/”},{“_id”:”link-Z6VYYUH9H91MQ37TCNYYTNBV9M”,”children”:[],”display_name”:”Yokem Connection”,”footer”:{“title”:”Yokem Connection”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/community/yokem-connection/”},”id”:”link-Z6VYYUH9H91MQ37TCNYYTNBV9M”,”name”:”Yokem Connection”,”navigation”:{“title”:”Yokem Connection”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/community/yokem-connection/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Yokem Connection”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/community/yokem-connection/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/community/yokem-connection/”},{“_id”:”link-94DA4YXHC97EB0UHZC32EAR9HW”,”children”:[],”display_name”:”Hero of the Day”,”footer”:{“title”:”Hero of the Day”,”url”:”https://www.ksla.com/page/hero-of-the-day”},”id”:”link-94DA4YXHC97EB0UHZC32EAR9HW”,”name”:”Hero of the Day”,”navigation”:{“title”:”Hero of the Day”,”url”:”https://www.ksla.com/page/hero-of-the-day”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Hero of the Day”,”url”:”https://www.ksla.com/page/hero-of-the-day”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/page/hero-of-the-day”}],”name”:”KSLA”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.ksla.com/”},”expires”:1668080093824,”lastModified”:1668079493824},”{\”hierarchy\”:\”navigation-navbar-links\”}”:{“data”:{“_website”:”ksla”,”children”:[{“_id”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Election Results”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”},”id”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”,”name”:”Election Results”,”navigation”:{“title”:”Election Results”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Election Results”,”title”:”Election Results”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”},{“_id”:”link-31F2VG0FM96M119KQ7FG550DKM”,”children”:[],”display_name”:”Watch Live”,”footer”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”},”id”:”link-31F2VG0FM96M119KQ7FG550DKM”,”name”:”Watch Live”,”navigation”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”children”:[],”footer”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},”id”:”https://www.ksla.com/news”,”name”:”News”,”navigation”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”News”,”title”:”News”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},{“_id”:”https://www.ksla.com/weather”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Weather”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},”id”:”https://www.ksla.com/weather”,”name”:”Weather”,”navigation”:{“title”:”Weather”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Weather”,”title”:”Weather”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},{“_id”:”link-R7AE7VNWG93NB2DHTNBQ8RQ774″,”children”:[],”display_name”:”News 12 Now”,”footer”:{“title”:”News 12 Now”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/news-12-now/”},”id”:”link-R7AE7VNWG93NB2DHTNBQ8RQ774″,”name”:”News 12 Now”,”navigation”:{“title”:”News 12 Now”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/news-12-now/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”News 12 Now”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/news-12-now/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/news-12-now/”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Making Ends Meet”,”url”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”},”id”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”,”name”:”Making Ends Meet”,”navigation”:{“nav_title”:”Making Ends Meet”,”title”:”Making Ends Meet”,”url”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Making Ends Meet”,”site_url”:null,”title”:”Making Ends Meet”,”url”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Crime”,”url”:”https://www.ksla.com/news/crime”},”id”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”name”:”Crime”,”navigation”:{“title”:”Crime”,”url”:”https://www.ksla.com/news/crime”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Crime”,”title”:”Crime”,”url”:”https://www.ksla.com/news/crime”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/crime”},{“_id”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Your Vote – 2022″,”url”:”https://www.ksla.com/politics/local”},”id”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”name”:”Your Vote – 2022″,”navigation”:{“nav_title”:”Your Vote – 2022″,”title”:”Your Vote – 2022″,”url”:”https://www.ksla.com/politics/local”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Your Vote – 2022″,”site_url”:null,”title”:”Your Vote – 2022″,”url”:”https://www.ksla.com/politics/local”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/local”},{“_id”:”link-6AQ1HHR6TD6YVFV0VWAED0YBCC”,”children”:[],”display_name”:”Latest Video”,”footer”:{“title”:”Latest Video”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/”},”id”:”link-6AQ1HHR6TD6YVFV0VWAED0YBCC”,”name”:”Latest Video”,”navigation”:{“title”:”Latest Video”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Latest Video”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/”},{“_id”:”https://www.ksla.com/community/user-content”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Submit Photos”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”},”id”:”https://www.ksla.com/community/user-content”,”name”:”User Content”,”navigation”:{“nav_title”:”Submit Photos”,”title”:”Submit Photos”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Submit Photos & Videos”,”title”:”Submit Photos & Videos”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”}],”name”:”KSLA”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.ksla.com/”},”expires”:1668080089685,”lastModified”:1668079489685},”{\”hierarchy\”:\”navigation-menu-links\”}”:{“data”:{“_website”:”ksla”,”children”:[{“_id”:”https://www.ksla.com/homepage”,”children”:[{“_id”:”link-QQ7PDH0T4T5RF4D3T64BTRDG5W”,”children”:[],”display_name”:”Download News App”,”footer”:{“title”:”Download News App”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ksla-news-12-app/”},”id”:”link-QQ7PDH0T4T5RF4D3T64BTRDG5W”,”name”:”Download News App”,”navigation”:{“title”:”Download News App”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ksla-news-12-app/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Download News App”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ksla-news-12-app/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ksla-news-12-app/”},{“_id”:”link-JX84AY3WQD10D3B0PKBZ94WUFW”,”children”:[],”display_name”:”Watch Live”,”footer”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”},”id”:”link-JX84AY3WQD10D3B0PKBZ94WUFW”,”name”:”Watch Live”,”navigation”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”},{“_id”:”link-PT3T8ZGZPN4XNCK1Y02Y44K7P0″,”children”:[],”display_name”:”Watch on Roku & Amazon Fire”,”footer”:{“title”:”Watch on Roku & Amazon Fire”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ksla-roku/”},”id”:”link-PT3T8ZGZPN4XNCK1Y02Y44K7P0″,”name”:”Watch on Roku & Amazon Fire”,”navigation”:{“title”:”Watch on Roku & Amazon Fire”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ksla-roku/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Watch on Roku & Amazon Fire”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ksla-roku/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ksla-roku/”},{“_id”:”link-FAAUUC0DKX1WKFXZU4R6CXW76G”,”children”:[],”display_name”:”Getting Answers Submissions”,”footer”:{“title”:”Getting Answers Submissions”,”url”:”https://www.ksla.com/page/getting-answers/”},”id”:”link-FAAUUC0DKX1WKFXZU4R6CXW76G”,”name”:”Getting Answers Submissions”,”navigation”:{“title”:”Getting Answers Submissions”,”url”:”https://www.ksla.com/page/getting-answers/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Getting Answers Submissions”,”url”:”https://www.ksla.com/page/getting-answers/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/page/getting-answers/”},{“_id”:”link-747MA85U2T0DF93PH324R41648″,”children”:[],”display_name”:”Submit Photos & Videos”,”footer”:{“title”:”Submit Photos & Videos”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”},”id”:”link-747MA85U2T0DF93PH324R41648″,”name”:”Submit Photos & Videos”,”navigation”:{“title”:”Submit Photos & Videos”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Submit Photos & Videos”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”},{“_id”:”link-YCJPCTKF094TB5QWG3DMMZEUBC”,”children”:[],”display_name”:”Meet the Team”,”footer”:{“title”:”Meet the Team”,”url”:”https://www.ksla.com/page/meet-the-team/”},”id”:”link-YCJPCTKF094TB5QWG3DMMZEUBC”,”name”:”Meet the Team”,”navigation”:{“title”:”Meet the Team”,”url”:”https://www.ksla.com/page/meet-the-team/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Meet the Team”,”url”:”https://www.ksla.com/page/meet-the-team/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/page/meet-the-team/”}],”footer”:{“title”:”Home”,”url”:”https://www.ksla.com/homepage”},”id”:”https://www.ksla.com/homepage”,”name”:”Home”,”navigation”:{“title”:”Home”,”url”:”https://www.ksla.com/homepage”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”- KSLA News 12″,”site_title”:”Home”,”title”:”Home”,”url”:”https://www.ksla.com/homepage”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/homepage”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”children”:[{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Louisiana”,”url”:”https://www.ksla.com/news/state”},”id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”name”:”Louisiana”,”navigation”:{“title”:”Louisiana”,”url”:”https://www.ksla.com/news/state”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Louisiana”,”title”:”Louisiana”,”url”:”https://www.ksla.com/news/state”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/state”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/texarkana”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Texarkana”,”url”:”https://www.ksla.com/news/texarkana”},”id”:”https://www.ksla.com/news/texarkana”,”name”:”Texarkana”,”navigation”:{“title”:”Texarkana”,”url”:”https://www.ksla.com/news/texarkana”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Texarkana”,”site_url”:null,”title”:”Texarkana”,”url”:”https://www.ksla.com/news/texarkana”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/texarkana”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/east-texas”,”children”:[],”footer”:{“title”:”East Texas”,”url”:”https://www.ksla.com/news/east-texas”},”id”:”https://www.ksla.com/news/east-texas”,”name”:”East Texas”,”navigation”:{“title”:”East Texas”,”url”:”https://www.ksla.com/news/east-texas”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”East Texas”,”title”:”East Texas”,”url”:”https://www.ksla.com/news/east-texas”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/east-texas”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Making Ends Meet”,”url”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”},”id”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”,”name”:”Making Ends Meet”,”navigation”:{“nav_title”:”Making Ends Meet”,”title”:”Making Ends Meet”,”url”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Making Ends Meet”,”site_url”:null,”title”:”Making Ends Meet”,”url”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/making-ends-meet”},{“_id”:”link-Y9C46UFFWH7CF1YTQ5D9FW9CU0″,”children”:[],”display_name”:”News 12 Now”,”footer”:{“title”:”News 12 Now”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/news-12-now/”},”id”:”link-Y9C46UFFWH7CF1YTQ5D9FW9CU0″,”name”:”News 12 Now”,”navigation”:{“title”:”News 12 Now”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/news-12-now/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”News 12 Now”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/news-12-now/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/news-12-now/”},{“_id”:”link-4V04D277JX0YNFRG9E8CGZJHGW”,”children”:[],”display_name”:”Getting Answers”,”footer”:{“title”:”Getting Answers”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/getting-answers/”},”id”:”link-4V04D277JX0YNFRG9E8CGZJHGW”,”name”:”Getting Answers”,”navigation”:{“title”:”Getting Answers”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/getting-answers/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Getting Answers”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/getting-answers/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/video-gallery/news/getting-answers/”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/investigate”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Investigative”,”url”:”https://www.ksla.com/news/investigate”},”id”:”https://www.ksla.com/news/investigate”,”name”:”Investigative”,”navigation”:{“nav_title”:”Investigative”,”title”:”Investigative”,”url”:”https://www.ksla.com/news/investigate”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Investigative”,”title”:”Investigative”,”url”:”https://www.ksla.com/news/investigate”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/investigate”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/this-morning”,”children”:[],”footer”:{“title”:”News 12 This Morning”,”url”:”https://www.ksla.com/news/this-morning”},”id”:”https://www.ksla.com/news/this-morning”,”name”:”News 12 This Morning”,”navigation”:{“title”:”News 12 This Morning”,”url”:”https://www.ksla.com/news/this-morning”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”News 12 This Morning”,”site_url”:null,”title”:”News 12 This Morning”,”url”:”https://www.ksla.com/news/this-morning”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/this-morning”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Crime”,”url”:”https://www.ksla.com/news/crime”},”id”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”name”:”Crime”,”navigation”:{“title”:”Crime”,”url”:”https://www.ksla.com/news/crime”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Crime”,”title”:”Crime”,”url”:”https://www.ksla.com/news/crime”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/crime”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/education”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Education”,”url”:”https://www.ksla.com/news/education”},”id”:”https://www.ksla.com/news/education”,”name”:”Education”,”navigation”:{“title”:”Education”,”url”:”https://www.ksla.com/news/education”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Education”,”title”:”Education”,”url”:”https://www.ksla.com/news/education”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/education”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/national”,”children”:[],”footer”:{“title”:”National”,”url”:”https://www.ksla.com/news/national”},”id”:”https://www.ksla.com/news/national”,”name”:”National”,”navigation”:{“title”:”National”,”url”:”https://www.ksla.com/news/national”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”National”,”title”:”National”,”url”:”https://www.ksla.com/news/national”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/national”},{“_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”children”:[{“footer”:{“title”:”Your Vote – 2022″,”url”:”https://www.ksla.com/politics/local”},”id”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”name”:”Your Vote – 2022″,”navigation”:{“title”:”Your Vote – 2022″,”url”:”https://www.ksla.com/politics/local”},”site”:{“site_tagline”:null,”title”:”Your Vote – 2022″,”url”:”https://www.ksla.com/politics/local”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/local”}],”footer”:{“title”:”Politics”,”url”:”https://www.ksla.com/politics”},”id”:”https://www.ksla.com/politics”,”name”:”Politics”,”navigation”:{“title”:”Politics”,”url”:”https://www.ksla.com/politics”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Politics”,”title”:”Politics”,”url”:”https://www.ksla.com/politics”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/politics”},{“_id”:”https://www.ksla.com/health/great-health-divide”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Great Health Divide”,”url”:”https://www.ksla.com/health/great-health-divide”},”id”:”https://www.ksla.com/health/great-health-divide”,”name”:”Great Health Divide”,”navigation”:{“title”:”Great Health Divide”,”url”:”https://www.ksla.com/health/great-health-divide”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Great Health Divide”,”site_url”:null,”title”:”Great Health Divide”,”url”:”https://www.ksla.com/health/great-health-divide”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/health/great-health-divide”},{“_id”:”https://www.ksla.com/health/coronavirus”,”children”:[],”footer”:{“title”:”COVID-19″,”url”:”https://www.ksla.com/health/coronavirus”},”id”:”https://www.ksla.com/health/coronavirus”,”name”:”COVID-19″,”navigation”:{“title”:”COVID-19″,”url”:”https://www.ksla.com/health/coronavirus”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”COVID-19″,”site_url”:null,”title”:”COVID-19″,”url”:”https://www.ksla.com/health/coronavirus”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/health/coronavirus”},{“_id”:”https://www.ksla.com/traffic”,”children”:[{“footer”:{“title”:”Gas Prices”,”url”:”/traffic/gas-prices/”},”id”:”link-3H27TZAYGT6F54ADMKX4V3W03W”,”name”:”Gas Prices”,”navigation”:{“title”:”Gas Prices”,”url”:”/traffic/gas-prices/”},”site”:{“title”:”Gas Prices”,”url”:”/traffic/gas-prices/”},”type”:”link”,”url”:”/traffic/gas-prices/”}],”footer”:{“title”:”Traffic”,”url”:”https://www.ksla.com/traffic”},”id”:”https://www.ksla.com/traffic”,”name”:”Traffic”,”navigation”:{“title”:”Traffic”,”url”:”https://www.ksla.com/traffic”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Traffic”,”title”:”Traffic”,”url”:”https://www.ksla.com/traffic”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/traffic”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/the-good-stuff”,”children”:[],”footer”:{“title”:”The Good Stuff”,”url”:”https://www.ksla.com/news/the-good-stuff”},”id”:”https://www.ksla.com/news/the-good-stuff”,”name”:”The Good Stuff”,”navigation”:{“title”:”The Good Stuff”,”url”:”https://www.ksla.com/news/the-good-stuff”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”The Good Stuff”,”title”:”The Good Stuff”,”url”:”https://www.ksla.com/news/the-good-stuff”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/the-good-stuff”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/keeping-you-safe”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Keeping You Safe”,”url”:”https://www.ksla.com/news/keeping-you-safe”},”id”:”https://www.ksla.com/news/keeping-you-safe”,”name”:”Keeping You Safe”,”navigation”:{“title”:”Keeping You Safe”,”url”:”https://www.ksla.com/news/keeping-you-safe”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Keeping You Safe”,”site_url”:null,”title”:”Keeping You Safe”,”url”:”https://www.ksla.com/news/keeping-you-safe”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/keeping-you-safe”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/consumer”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Consumer”,”url”:”https://www.ksla.com/news/consumer”},”id”:”https://www.ksla.com/news/consumer”,”name”:”Consumer”,”navigation”:{“title”:”Consumer”,”url”:”https://www.ksla.com/news/consumer”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Consumer”,”title”:”Consumer”,”url”:”https://www.ksla.com/news/consumer”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/consumer”},{“_id”:”https://www.ksla.com/news/taking-back-our-streets”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Taking Back Our Streets”,”url”:”https://www.ksla.com/news/taking-back-our-streets”},”id”:”https://www.ksla.com/news/taking-back-our-streets”,”name”:”Taking Back Our Streets”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Taking Back Our Streets”,”url”:”https://www.ksla.com/news/taking-back-our-streets”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Taking Back Our Streets”,”site_url”:null,”title”:”Taking Back Our Streets”,”url”:”https://www.ksla.com/news/taking-back-our-streets”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news/taking-back-our-streets”}],”footer”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},”id”:”https://www.ksla.com/news”,”name”:”News”,”navigation”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”News”,”title”:”News”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},{“_id”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”,”children”:[{“_id”:”link-9ZG6K4Q7591PBC90FQWFFXWEMM”,”children”:[],”display_name”:”Louisiana Results Map”,”footer”:{“title”:”Louisiana Results Map”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ap-interactive-map-louisiana”},”id”:”link-9ZG6K4Q7591PBC90FQWFFXWEMM”,”name”:”Louisiana Results Map”,”navigation”:{“title”:”Louisiana Results Map”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ap-interactive-map-louisiana”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Louisiana Results Map”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ap-interactive-map-louisiana”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/page/ap-interactive-map-louisiana”},{“_id”:”link-47C9N25F1T1UNFF59HBJF1HCJC”,”children”:[],”display_name”:”National Results Map”,”footer”:{“title”:”National Results Map”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/national-election-map”},”id”:”link-47C9N25F1T1UNFF59HBJF1HCJC”,”name”:”National Results Map”,”navigation”:{“title”:”National Results Map”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/national-election-map”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”National Results Map”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/national-election-map”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/national-election-map”}],”footer”:{“title”:”Election Results”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”},”id”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”,”name”:”Election Results”,”navigation”:{“title”:”Election Results”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Election Results”,”title”:”Election Results”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/politics/election-results”},{“_id”:”https://www.ksla.com/weather”,”children”:[{“_id”:”https://www.ksla.com/weather/headlines”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Headlines”,”url”:”https://www.ksla.com/weather/headlines”},”id”:”https://www.ksla.com/weather/headlines”,”name”:”Headlines”,”navigation”:{“title”:”Headlines”,”url”:”https://www.ksla.com/weather/headlines”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Headlines”,”title”:”Headlines”,”url”:”https://www.ksla.com/weather/headlines”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/weather/headlines”},{“_id”:”https://www.ksla.com/weather/hurricane”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Hurricane”,”url”:”https://www.ksla.com/weather/hurricane”},”id”:”https://www.ksla.com/weather/hurricane”,”name”:”Hurricane”,”navigation”:{“title”:”Hurricane”,”url”:”https://www.ksla.com/weather/hurricane”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Hurricane”,”title”:”Hurricane”,”url”:”https://www.ksla.com/weather/hurricane”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/weather/hurricane”},{“_id”:”link-P22UEKFWR95TNBB862Q8EC1U1W”,”children”:[],”display_name”:”Severe Weather Coverage”,”footer”:{“title”:”Severe Weather Coverage”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”},”id”:”link-P22UEKFWR95TNBB862Q8EC1U1W”,”name”:”Severe Weather Coverage”,”navigation”:{“title”:”Severe Weather Coverage”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Severe Weather Coverage”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/livestream/”}],”footer”:{“title”:”Weather”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},”id”:”https://www.ksla.com/weather”,”name”:”Weather”,”navigation”:{“title”:”Weather”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Weather”,”title”:”Weather”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},{“_id”:”https://www.ksla.com/community”,”children”:[{“_id”:”link-XT96V5YDC53N1BGWGCUEA4HF2M”,”children”:[],”display_name”:”Veterans Day”,”footer”:{“title”:”Veterans Day”,”url”:”https://www.ksla.com/news/military/”},”id”:”link-XT96V5YDC53N1BGWGCUEA4HF2M”,”name”:”Veterans Day”,”navigation”:{“title”:”Veterans Day”,”url”:”https://www.ksla.com/news/military/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Veterans Day”,”url”:”https://www.ksla.com/news/military/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/news/military/”},{“_id”:”link-9903MGFGTX2VT6W2GCAYQK1Y0M”,”children”:[],”display_name”:”Ark-La-Tex Weekend”,”footer”:{“title”:”Ark-La-Tex Weekend”,”url”:”http://www.arklatexweekend.com/”},”id”:”link-9903MGFGTX2VT6W2GCAYQK1Y0M”,”name”:”Ark-La-Tex Weekend”,”navigation”:{“title”:”Ark-La-Tex Weekend”,”url”:”http://www.arklatexweekend.com/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Ark-La-Tex Weekend”,”url”:”http://www.arklatexweekend.com/”},”type”:”link”,”url”:”http://www.arklatexweekend.com/”},{“_id”:”https://www.ksla.com/community/calendar”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Calendar”,”url”:”https://www.ksla.com/community/calendar”},”id”:”https://www.ksla.com/community/calendar”,”name”:”Calendar”,”navigation”:{“title”:”Calendar”,”url”:”https://www.ksla.com/community/calendar”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Calendar”,”title”:”Calendar”,”url”:”https://www.ksla.com/community/calendar”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/community/calendar”},{“_id”:”https://www.ksla.com/community/salutes”,”children”:[],”footer”:{“title”:”KSLA Salutes”,”url”:”https://www.ksla.com/community/salutes”},”id”:”https://www.ksla.com/community/salutes”,”name”:”KSLA Salutes”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”KSLA Salutes”,”url”:”https://www.ksla.com/community/salutes”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”KSLA Salutes”,”site_url”:null,”title”:”KSLA Salutes”,”url”:”https://www.ksla.com/community/salutes”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/community/salutes”},{“_id”:”https://www.ksla.com/community/user-content”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Submit Photos”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”},”id”:”https://www.ksla.com/community/user-content”,”name”:”User Content”,”navigation”:{“nav_title”:”Submit Photos”,”title”:”Submit Photos”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Submit Photos & Videos”,”title”:”Submit Photos & Videos”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/community/user-content”},{“_id”:”https://www.ksla.com/community/your-hometown-show”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Hometown Show”,”url”:”https://www.ksla.com/community/your-hometown-show”},”id”:”https://www.ksla.com/community/your-hometown-show”,”name”:”Your Hometown Show”,”navigation”:{“title”:”Hometown Show”,”url”:”https://www.ksla.com/community/your-hometown-show”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Hometown Show”,”site_url”:null,”title”:”Hometown Show”,”url”:”https://www.ksla.com/community/your-hometown-show”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/community/your-hometown-show”},{“_id”:”https://www.ksla.com/community/your-voice”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Your Voice”,”url”:”https://www.ksla.com/community/your-voice”},”id”:”https://www.ksla.com/community/your-voice”,”name”:”Your Voice”,”navigation”:{“title”:”Your Voice”,”url”:”https://www.ksla.com/community/your-voice”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Your Voice”,”site_url”:null,”title”:”Your Voice”,”url”:”https://www.ksla.com/community/your-voice”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/community/your-voice”},{“_id”:”https://www.ksla.com/community/queen-of-clean”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Queen of Clean”,”url”:”https://www.ksla.com/community/queen-of-clean”},”id”:”https://www.ksla.com/community/queen-of-clean”,”name”:”Queen of Clean”,”navigation”:{“nav_title”:”Queen of Clean”,”title”:”Queen of Clean”,”url”:”https://www.ksla.com/community/queen-of-clean”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Queen of Clean”,”site_url”:null,”title”:”Queen of Clean”,”url”:”https://www.ksla.com/community/queen-of-clean”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/community/queen-of-clean”}],”footer”:{“title”:”Community”,”url”:”https://www.ksla.com/community”},”id”:”https://www.ksla.com/community”,”name”:”Community”,”navigation”:{“title”:”Community”,”url”:”https://www.ksla.com/community”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Community”,”title”:”Community”,”url”:”https://www.ksla.com/community”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/community”},{“_id”:”https://www.ksla.com/sports”,”children”:[{“_id”:”https://www.ksla.com/sports/nfl”,”children”:[],”footer”:{“title”:”NFL”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/nfl”},”id”:”https://www.ksla.com/sports/nfl”,”name”:”NFL”,”navigation”:{“title”:”NFL”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/nfl”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”NFL”,”title”:”NFL”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/nfl”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/nfl”},{“_id”:”https://www.ksla.com/sports/high-school/football”,”children”:[{“footer”:{“title”:”Scoreboard”,”url”:”/sports/scoreboard”},”id”:”/sports/scoreboard”,”name”:”Scoreboard”,”navigation”:{“title”:”Scoreboard”,”url”:”/sports/scoreboard”},”site”:{“site_tagline”:null,”title”:”Scoreboard”,”url”:”/sports/scoreboard”},”type”:”section”,”url”:”/sports/scoreboard”}],”footer”:{“title”:”Overtime”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/high-school/football”},”id”:”https://www.ksla.com/sports/high-school/football”,”name”:”High School Football – Overtime”,”navigation”:{“nav_title”:”Overtime”,”title”:”Overtime”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/high-school/football”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Overtime”,”title”:”Overtime”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/high-school/football”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/high-school/football”},{“_id”:”https://www.ksla.com/sports/high-school”,”children”:[],”footer”:{“title”:”High School Sports”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/high-school”},”id”:”https://www.ksla.com/sports/high-school”,”name”:”High School Sports”,”navigation”:{“nav_title”:”High School Sports”,”title”:”High School Sports”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/high-school”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”High School Sports”,”title”:”High School Sports”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/high-school”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/high-school”},{“_id”:”link-GYDVBMC05T3WZ08A8KUY2WW2VW”,”children”:[],”display_name”:”Scoreboard”,”footer”:{“title”:”Scoreboard”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/scoreboard/”},”id”:”link-GYDVBMC05T3WZ08A8KUY2WW2VW”,”name”:”Scoreboard”,”navigation”:{“title”:”Scoreboard”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/scoreboard/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Scoreboard”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/scoreboard/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/scoreboard/”},{“_id”:”https://www.ksla.com/sports/ncaa”,”children”:[],”footer”:{“title”:”NCAA”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/ncaa”},”id”:”https://www.ksla.com/sports/ncaa”,”name”:”NCAA”,”navigation”:{“title”:”NCAA”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/ncaa”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”NCAA”,”title”:”NCAA”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/ncaa”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/sports/ncaa”}],”footer”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.ksla.com/sports”},”id”:”https://www.ksla.com/sports”,”name”:”Sports”,”navigation”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.ksla.com/sports”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Sports”,”title”:”Sports”,”url”:”https://www.ksla.com/sports”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/sports”},{“_id”:”https://www.ksla.com/programming”,”children”:[{“_id”:”https://www.ksla.com/programming/schedule”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Programming Schedule”,”url”:”https://www.ksla.com/programming/schedule”},”id”:”https://www.ksla.com/programming/schedule”,”name”:”Schedule”,”navigation”:{“title”:”Programming Schedule”,”url”:”https://www.ksla.com/programming/schedule”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Programming Schedule”,”title”:”Programming Schedule”,”url”:”https://www.ksla.com/programming/schedule”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/programming/schedule”}],”footer”:{“title”:”TV”,”url”:”https://www.ksla.com/programming”},”id”:”https://www.ksla.com/programming”,”name”:”Programming”,”navigation”:{“nav_title”:”TV”,”title”:”TV”,”url”:”https://www.ksla.com/programming”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”TV”,”title”:”TV”,”url”:”https://www.ksla.com/programming”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/programming”},{“_id”:”link-AJ2HFDBEA13Q739QUWQ75B4J3M”,”children”:[],”display_name”:”Latest Newscasts”,”footer”:{“title”:”Latest Newscasts”,”url”:”https://www.vuit.com/publishers/227/ksla/vod”},”id”:”link-AJ2HFDBEA13Q739QUWQ75B4J3M”,”name”:”Latest Newscasts”,”navigation”:{“title”:”Latest Newscasts”,”url”:”https://www.vuit.com/publishers/227/ksla/vod”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Latest Newscasts”,”url”:”https://www.vuit.com/publishers/227/ksla/vod”},”type”:”link”,”url”:”https://www.vuit.com/publishers/227/ksla/vod”},{“_id”:”link-8QE0Q7BECT1HX6H5JDAWJZHZ1W”,”children”:[],”display_name”:”Circle – Country Music & Lifestyle”,”footer”:{“title”:”Circle – Country Music & Lifestyle”,”url”:”https://www.circleallaccess.com/”},”id”:”link-8QE0Q7BECT1HX6H5JDAWJZHZ1W”,”name”:”Circle – Country Music & Lifestyle”,”navigation”:{“title”:”Circle – Country Music & Lifestyle”,”url”:”https://www.circleallaccess.com/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Circle – Country Music & Lifestyle”,”url”:”https://www.circleallaccess.com/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.circleallaccess.com/”},{“_id”:”link-F8WP2T58AD7VFAWN5H0HP2X840″,”children”:[],”display_name”:”Investigate TV”,”footer”:{“title”:”Investigate TV”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},”id”:”link-F8WP2T58AD7VFAWN5H0HP2X840″,”name”:”Investigate TV”,”navigation”:{“title”:”Investigate TV”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Investigate TV”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},{“_id”:”link-AXRWPKAEQX05V5QG2TQC586NH8″,”children”:[],”display_name”:”PowerNation”,”footer”:{“title”:”PowerNation”,”url”:”https://www.ksla.com/powernation/”},”id”:”link-AXRWPKAEQX05V5QG2TQC586NH8″,”name”:”PowerNation”,”navigation”:{“title”:”PowerNation”,”url”:”https://www.ksla.com/powernation/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”PowerNation”,”url”:”https://www.ksla.com/powernation/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/powernation/”},{“_id”:”link-62AE2QWHGT28T12U70ZUHRQU7C”,”children”:[],”display_name”:”Gray DC Bureau”,”footer”:{“title”:”Gray DC Bureau”,”url”:”https://www.graydc.com/”},”id”:”link-62AE2QWHGT28T12U70ZUHRQU7C”,”name”:”Gray DC Bureau”,”navigation”:{“title”:”Gray DC Bureau”,”url”:”https://www.graydc.com/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Gray DC Bureau”,”url”:”https://www.graydc.com/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.graydc.com/”},{“_id”:”https://www.ksla.com/wires/press-releases”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Press Releases”,”url”:”https://www.ksla.com/wires/press-releases”},”id”:”https://www.ksla.com/wires/press-releases”,”name”:”Press Releases”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Press Releases”,”url”:”https://www.ksla.com/wires/press-releases”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Press Releases”,”url”:”https://www.ksla.com/wires/press-releases”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/wires/press-releases”}],”name”:”KSLA”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.ksla.com/”},”expires”:1668080152396,”lastModified”:1668079552396},”{\”hierarchy\”:\”footer-content-links\”}”:{“data”:{“_website”:”ksla”,”children”:[{“_id”:”https://www.ksla.com/news”,”children”:[],”footer”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},”id”:”https://www.ksla.com/news”,”name”:”News”,”navigation”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”News”,”title”:”News”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/news”},{“_id”:”https://www.ksla.com/weather”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Weather”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},”id”:”https://www.ksla.com/weather”,”name”:”Weather”,”navigation”:{“title”:”Weather”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Weather”,”title”:”Weather”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/weather”},{“_id”:”https://www.ksla.com/sports”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.ksla.com/sports”},”id”:”https://www.ksla.com/sports”,”name”:”Sports”,”navigation”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.ksla.com/sports”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Sports”,”title”:”Sports”,”url”:”https://www.ksla.com/sports”},”type”:”section”,”url”:”https://www.ksla.com/sports”},{“_id”:”link-RY1EAAYDED73HEPDRUTNCBVQE0″,”children”:[],”display_name”:”Contact Us”,”footer”:{“title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/mailto:news12@ksla.com”},”id”:”link-RY1EAAYDED73HEPDRUTNCBVQE0″,”name”:”Contact Us”,”navigation”:{“title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/mailto:news12@ksla.com”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/mailto:news12@ksla.com”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/mailto:news12@ksla.com”}],”name”:”KSLA”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.ksla.com/”},”expires”:1668080073393,”lastModified”:1668079473393},”{\”hierarchy\”:\”footer-legal-links\”}”:{“data”:{“_website”:”ksla”,”children”:[{“_id”:”link-C14MNUXRFX48KD798U9N4E2EAC”,”children”:[],”display_name”:”Terms of Service”,”footer”:{“title”:”Terms of Service”,”url”:”https://www.ksla.com/terms-of-service/”},”id”:”link-C14MNUXRFX48KD798U9N4E2EAC”,”name”:”Terms of Service”,”navigation”:{“title”:”Terms of Service”,”url”:”https://www.ksla.com/terms-of-service/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Terms of Service”,”url”:”https://www.ksla.com/terms-of-service/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/terms-of-service/”},{“_id”:”link-Z6JDRNB7ZH3ND9XFUHZB2AC7CR”,”children”:[],”display_name”:”Privacy Policy”,”footer”:{“title”:”Privacy Policy”,”url”:”https://www.ksla.com/privacy-policy/”},”id”:”link-Z6JDRNB7ZH3ND9XFUHZB2AC7CR”,”name”:”Privacy Policy”,”navigation”:{“title”:”Privacy Policy”,”url”:”https://www.ksla.com/privacy-policy/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Privacy Policy”,”url”:”https://www.ksla.com/privacy-policy/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/privacy-policy/”},{“_id”:”link-PD4DCK12WT48X90VZ0BU5AT8WC”,”children”:[],”display_name”:”Public Inspection File”,”footer”:{“title”:”Public Inspection File”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/KSLA”},”id”:”link-PD4DCK12WT48X90VZ0BU5AT8WC”,”name”:”Public Inspection File”,”navigation”:{“title”:”Public Inspection File”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/KSLA”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Public Inspection File”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/KSLA”},”type”:”link”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/KSLA”},{“_id”:”link-ZN88WAAH953BK18Q89QW5QHWX0″,”children”:[],”display_name”:”FCC Applications”,”footer”:{“title”:”FCC Applications”,”url”:”https://webpubcontent.gray.tv/gdm/fcc/ksla-fcc_applications.pdf”},”id”:”link-ZN88WAAH953BK18Q89QW5QHWX0″,”name”:”FCC Applications”,”navigation”:{“title”:”FCC Applications”,”url”:”https://webpubcontent.gray.tv/gdm/fcc/ksla-fcc_applications.pdf”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”FCC Applications”,”url”:”https://webpubcontent.gray.tv/gdm/fcc/ksla-fcc_applications.pdf”},”type”:”link”,”url”:”https://webpubcontent.gray.tv/gdm/fcc/ksla-fcc_applications.pdf”},{“_id”:”link-R8N28J6MU56NVC9KXE7QPTWXZ4″,”children”:[],”display_name”:”EEO Statement”,”footer”:{“title”:”EEO Statement”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/api/manager/download/ae67002f-0982-ab0c-023e-702624df4b6a/b1f5091d-8ad1-43cb-a010-983ee4d85395.pdf”},”id”:”link-R8N28J6MU56NVC9KXE7QPTWXZ4″,”name”:”EEO Statement”,”navigation”:{“title”:”EEO Statement”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/api/manager/download/ae67002f-0982-ab0c-023e-702624df4b6a/b1f5091d-8ad1-43cb-a010-983ee4d85395.pdf”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”EEO Statement”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/api/manager/download/ae67002f-0982-ab0c-023e-702624df4b6a/b1f5091d-8ad1-43cb-a010-983ee4d85395.pdf”},”type”:”link”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/api/manager/download/ae67002f-0982-ab0c-023e-702624df4b6a/b1f5091d-8ad1-43cb-a010-983ee4d85395.pdf”},{“_id”:”link-D0FDJ8DDUX695614KXG9HW6M78″,”children”:[],”display_name”:”Closed Captioning/Audio Description”,”footer”:{“title”:”Closed Captioning/Audio Description”,”url”:”https://www.ksla.com/page/closed-captioning-questions-or-complaints/”},”id”:”link-D0FDJ8DDUX695614KXG9HW6M78″,”name”:”Closed Captioning/Audio Description”,”navigation”:{“title”:”Closed Captioning/Audio Description”,”url”:”https://www.ksla.com/page/closed-captioning-questions-or-complaints/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Closed Captioning/Audio Description”,”url”:”https://www.ksla.com/page/closed-captioning-questions-or-complaints/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/page/closed-captioning-questions-or-complaints/”},{“_id”:”link-XHBV536ZT94F59VZ4HH4N2DYU4″,”children”:[],”display_name”:”KSLA Careers”,”footer”:{“title”:”KSLA Careers”,”url”:”https://gray.tv/careers#currentopenings”},”id”:”link-XHBV536ZT94F59VZ4HH4N2DYU4″,”name”:”KSLA Careers”,”navigation”:{“title”:”KSLA Careers”,”url”:”https://gray.tv/careers#currentopenings”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”KSLA Careers”,”url”:”https://gray.tv/careers#currentopenings”},”type”:”link”,”url”:”https://gray.tv/careers#currentopenings”},{“_id”:”link-BCKBC27N3T4BH49WVC674QWZ2G”,”children”:[],”display_name”:”Advertising”,”footer”:{“title”:”Advertising”,”url”:”https://www.ksla.com/advertising/”},”id”:”link-BCKBC27N3T4BH49WVC674QWZ2G”,”name”:”Advertising”,”navigation”:{“title”:”Advertising”,”url”:”https://www.ksla.com/advertising/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Advertising”,”url”:”https://www.ksla.com/advertising/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/advertising/”},{“_id”:”link-HMRT4P4R6T7KTBN9BYQH46VA08″,”children”:[],”display_name”:”Submit a Complaint”,”footer”:{“title”:”Submit a Complaint”,”url”:”https://www.ksla.com/2021/07/16/submit-complaint/”},”id”:”link-HMRT4P4R6T7KTBN9BYQH46VA08″,”name”:”Submit a Complaint”,”navigation”:{“title”:”Submit a Complaint”,”url”:”https://www.ksla.com/2021/07/16/submit-complaint/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Submit a Complaint”,”url”:”https://www.ksla.com/2021/07/16/submit-complaint/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.ksla.com/2021/07/16/submit-complaint/”}],”name”:”KSLA”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.ksla.com/”},”expires”:1668080072562,”lastModified”:1668079472562}},”breaking-news-feed”:{“{\”dateTimeLimitByMinutes\”:60,\”includeSections\”:\”/news/breaking\”}”:{“data”:{“_id”:”44136fa355b3678a1146ad16f7e8649e94fb4fc21fe77e8310c060f61caaff8a”},”expires”:1668079846534,”lastModified”:1668079726534}},”wx-alerts-details-gdm”:{“{}”:{“data”:{“advisory”:{},”statement”:{},”warning”:{},”watch”:{},”other”:{},”count”:0,”_id”:”55c3314b5684ba2c65a21c06f5e417e24540eedcd0a22e0644dcc95c874da212″},”expires”:1668079844046,”lastModified”:1668079724046}},”gsync-closings”:{“{}”:{“data”:{“exportType”:”L1″,”lastUpdated”:”2022-11-10T11:27:39.381Z”,”countiesList”:[],”states”:[],”statesSelectKeyValuePairs”:[],”organizations”:[],”totalResults”:0,”typesSelectKeyValuePairs”:[],”dataTransformedAt”:”2022-11-10T11:27:39.381Z”,”_id”:”a24b49234b3aef69479fee2a3e78ec947c079c985c21c19808ca60ff4680a56e”},”expires”:1668079779347,”lastModified”:1668079659347}},”related-content-feed”:{“{\”feedOffset\”:0,\”feedSize\”:3,\”id\”:\”6I2FQWBNU5EKJANZQURIVCKQFI\”,\”includedTypes\”:\”\”}”:{“data”:{“content_elements”:[],”count”:0,”dataTransformedAt”:”2022-11-10T11:24:36.104Z”,”_id”:”5073d099332e44c49e4dd2d46f44c9cfb279cae585f347e69383ee0ce56fa369″},”expires”:1668080076086,”lastModified”:1668079476086}},”content-most-read-feed”:{“{\”feedOffset\”:0,\”feedSize\”:5,\”includedTypes\”:\”article\”}”:{“data”:{“type”:”results”,”version”:”0.6.0″,”content_elements”:[{“credits”:{“by”:[{“_id”:”kslastaff”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”KSLA Staff”,”org”:”Shreveport, La.”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JBTCtCcQCvXE-tb_SX6ubdlhHQA=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/1tkT5hF8VpZgLEKx7kPJS1zRLAQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/_ObSe9HeBECLpnOhHdtAlj_quYg=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/lcV3I_DxAmSpUDbuI-3gDVx1JPA=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/yPo-LHE0LAdFvAKpcn7hLYISmos=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/vGyBpubUI5uHltL_UHNXIdtdhtw=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/c6zfCsKgyXV-PxnN2-l7mWSJfnM=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/1tkT5hF8VpZgLEKx7kPJS1zRLAQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/fL7eY3BCC-Nu_bCS07fsfdvWucA=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/pA_aOTRvHqb-_H6BNcOj_hk0728=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/UMz0Y3fokWvDCT4xuzqMtzAka30=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Syrs6fcrCDOc1WLso-gk2Azg4kM=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5l-Ek0Fsznx7xsMRsJLKB39elR0=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MQw6Nc_EKQw-PoJL4zYgW7pdToU=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8tkuXGW5_1-3iVSFaquFOEm1zzA=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/eiuKbmYi5zqFIjxznwdQxC-Mn2c=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/7U3aOkCk9AaxGxsXZ4bO6xhljsQ=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/GdhKO-ODQUA043rgkmBW-nKph-c=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8Q5XX-oLMKZyhdrEpx5ZnP_tRSI=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ahGubovK5rZKAaOeOJnd3lHrNxI=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:””,”url”:”https://www.ksla.com/”,”slug”:””,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”news12@ksla.com”},{“site”:”facebook”,”url”:”https://www.facebook.com/KSLANews12″},{“site”:”twitter”,”url”:”KSLA”},{“site”:”youtube”,”url”:”KSLA News 12″},{“site”:”instagram”,”url”:”kslanews12″}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”news12@ksla.com”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”facebook”,”url”:”https://www.facebook.com/KSLANews12″,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”twitter”,”url”:”KSLA”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”youtube”,”url”:”KSLA News 12″,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”instagram”,”url”:”kslanews12″,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”kslastaff”,”affiliations”:””,”awards”:[],”bio”:””,”bio_page”:”https://www.ksla.com/”,”books”:[],”byline”:”KSLA Staff”,”contributor”:false,”education”:[],”email”:”news12@ksla.com”,”facebook”:”https://www.facebook.com/KSLANews12″,”firstName”:”KSLA”,”fuzzy_match”:false,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/raycom/f08fc07e-bca0-4ad6-a642-07a371904d03.png”,”instagram”:”kslanews12″,”lastName”:”Staff”,”location”:”Shreveport, La.”,”longBio”:””,”native_app_rendering”:false,”podcasts”:[],”secondLastName”:””,”slug”:””,”status”:true,”twitter”:”KSLA”,”type”:”author”,”youtube”:”KSLA News 12″,”last_updated_date”:”2021-03-23T21:42:37.943Z”}}}]},”display_date”:”2022-11-09T03:45:37.408Z”,”description”:{“basic”:”The voters have spoken, and Shreveport will have a new mayor.”},”headlines”:{“basic”:”Fuller, Perkins concede mayoral race; Tarver and Arceneaux to meet in runoff Dec. 10″},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4″,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/MeaN7ALEuFafUp3fUDV4IXTKMig=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”i voted.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”owner”:”dane.kelly@wilx.com”,”proxyUrl”:”/resizer/MeaN7ALEuFafUp3fUDV4IXTKMig=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/MeaN7ALEuFafUp3fUDV4IXTKMig=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”restricted”:false,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/9_-2dO4S5eZoX9RFiz8b6B0osew=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”usage_instructions”:”No Restrictions”,”version”:1,”template_id”:29},”address”:{},”caption”:””,”created_date”:”2022-10-25T22:47:29Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”WILX”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”df7eb693-e238-4261-a264-c7a4edf606e5″},”height”:1280,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2022-10-25T22:50:51Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”,”sponsored”:false},”source”:{“name”:”All Gray TV Stations (English and Spanish)”,”source_type”:”staff”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”election voting generic”,”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”version”:”0.10.3″,”width”:1920,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/wc4dBWFoaf1kMiMtAtiuwTNUxEs=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/dwe45TZxo8FU_Gp6_gRt_cnyJrY=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/177Mg8RSwlhgRQKz57PctpIWhO0=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/iTCyuhwtn4V2afB8M5vkIATJ-JA=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Phw8dcDYCapMBNrhcMCaXT8fZ0A=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/vJReSvpEfRTdWzOMwQ1qLF2cjdQ=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Hy3418U78g7T8NdPs1Ma0eHcX2o=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/dwe45TZxo8FU_Gp6_gRt_cnyJrY=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-BOM7gi5Gw9tmH-ffIwzCSG-ucA=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/2XaZTBvZNJrA9H470b5RrITTuyY=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/58nW4ekXESo75CVJkv9K2F8f5w0=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/RJXabJd3wya9nNHdb1BfNP8hT_s=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/T4wvOb2JEO08JtuxAqjwFwgegY0=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/pkVEOB9J8nacebBzKJRMBvPJpsU=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/_cV4c_U6XVmh59tz1afJCdvjavo=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Fam_9yPv7mvfZgwiIbH4ZBTrru8=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/F6cOa8F2BUmWzS85lKWsTU1wD5o=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/WVVj38gdG-I-3kznQXAIPdUxbcs=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/xXzC-wGP5PFlxAivxmmtJIP5EVs=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/PRFbN59EdCYhfrBq46nJlxiwMWE=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MCYWQNUGL5CC7BWIBEFM4J4YS4.jpg”,”height”:0,”width”:980}}},”lead_art”:{“type”:”video”,”websites”:{“ksla”:{“website_section”:{“path”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”_website”:”ksla”,”name”:”Your Vote – 2022″,”_id”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true},”website_url”:”/video/2022/11/09/guest-analysts-discuss-outcome-shreveport-mayoral-race/”}}}},”source”:{“system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”type”:”story”,”version”:”0.10.7″,”website”:”ksla”,”websites”:{“ksla”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Your Vote – 2022″,”description”:”Your Vote – 2022″,”path”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/politics”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/politics”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/politics/local”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/politics/local”]},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:”Your Vote – 2022″,”site_url”:null,”site_description”:”Your Vote – 2022″,”site_tagline”:null,”site_title”:”Your Vote – 2022″,”site_keywords”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Your Vote – 2022″},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”_website”:”ksla”,”name”:”Your Vote – 2022″,”order”:{“publishing-sections”:2001,”navigation-menu-links”:3001,”navigation-navbar-links”:1008},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/politics”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/politics”,”default”:”https://www.ksla.com/politics”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”},”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”,”https://www.ksla.com/politics”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/politics”],”default”:[“https://www.ksla.com/politics”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”}},”_website_section_id”:”ksla./politics/local”},”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/fuller-perkins-concede-mayoral-race-votes-still-coming/”}},”_id”:”7EZW4SQY5NDGXP2PA2R6XKNFNQ”,”content_elements”:[],”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/fuller-perkins-concede-mayoral-race-votes-still-coming/”,”hasVideo”:true,”hasVideoCenterVideo”:true,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”pageviews”:13633},{“credits”:{“by”:[{“_id”:”rachael-thomas”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Rachael Thomas”,”org”:”Shreveport, La.”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Um3ouHmn78Dq6cN2FydQ_jLr–0=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uYBPC14sainysVIi6C_JV6zo_iM=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zld6zGXMfwBUCtHTKZqXxOPisLg=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/3RAUdeHGHguiGPt7cBRhd5V6n-k=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jfkq41Nttmi_w_B0cH-tKSHaxQQ=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0DUgEFm89P7kcDrtsYohfSFnYYg=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KJl7wWNGLLp1mApxQf21R3Gt5T8=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uYBPC14sainysVIi6C_JV6zo_iM=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Y7h4iJOa6doEp5t70QYzPBNZ7Fo=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sav6nEowF8o7AhWHMsSrsZBHk-A=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5OuynZcEQ2eechK5P9Fbf72HWPg=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uMD4bxZPDxz8sVpqpTN1tv38VSo=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/P0X4Z7JCGdqyJ09tC5Ij9ZyTS2w=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cEoCa6tf8SerO76Bm7EUAUEN5ns=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/89wNu7uIfR6G4ZOiVZnNpj7TsLE=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Pb_8lVtNLQKj-oiBJIVMq7dwvq4=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Ey9NBuAD7j2JhVJAwpxJB-EtpkE=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/TOR_9zuuL58hVlfMNdv6MCUddjg=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gg02dJGRmcN03x86510Sps7hLIQ=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JGqT9poobX3-xAO8N2zHcoKgH38=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:”Rachael Thomas is the Digital Content Manager for KSLA News 12 in Shreveport, La.”,”slug”:”rachael-thomas”,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”rachael.thomas@ksla.com”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”rachael.thomas@ksla.com”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”rachael-thomas”,”author_type”:”Staff”,”awards”:[{“name”:”National Edward R. Murrow, Best Newscast (WAFB), 2020″},{“name”:”Mid-America Chapter EMMY nomination, Breakdown: The Frontline Response to the Mental Health Crisis, 2021″},{“name”:”Louisiana Association of Broadcasters Prestige Awards, Best Use of Digital Media – TV, Large Market (KSLA), 2022″},{“name”:”Investigative Reporters & Editors, national finalist, Breakdown: The Frontline Response to the Mental Health Crisis, 2021″}],”bio”:”Rachael Thomas is the Digital Content Manager for KSLA News 12 in Shreveport, La.”,”books”:[],”byline”:”Rachael Thomas”,”education”:[{“name”:”University of Southern Mississippi, graphic design, 2013″}],”email”:”rachael.thomas@ksla.com”,”firstName”:”Rachael”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”lastName”:”Thomas”,”location”:”Shreveport, La.”,”longBio”:”Rachael Thomas was born in New Orleans, La., but as a young child she lived in Brevard, N.C., which is a beautiful little town in the western part of the state, practically in Tennessee. Her family later moved back to Louisiana (Slidell), and she later went to college in Hattiesburg, Miss.





Rachael got her first TV job not long after graduation in Gulfport, Miss. working as a production assistant at WXXV. She helped launch its first news product when the company acquired an NBC affiliation. She continued her work as a production assistant there and started managing digital content as well. She managed social media accounts, posted stories to the website, etc.





After about two years at WXXV, she moved to Baton Rouge and started part-time on the weekends at WAFB for the digital department. During her time with WAFB the department grew substantially. After nearly five years at WAFB, Rachael moved to Shreveport to take on the role of digital content manager for one of WAFB’s sister stations, KSLA.





Rachael attended the annual Dale Carnegie Raycom leadership training in 2017 after being selected as one of 12 people from all over the company. She also attended RTDNA’s first-ever Leaders of Tomorrow conference in 2022.





She was also part of the Raycom Relief Team that responded to Hurricane Irma aftermath in September of 2017. She and a team of people traveled to WWSB in Sarasota, Fla. to help with severe weather coverage.





Rachael loves to read and write. In her free time, she likes to read sci-fi and play video games. She also loves to go kayaking, hiking, camping, etc.





Rachael has three cats: Daenerys, Chimera, and Stud Muffin.



Contact Rachael via email at rachael.thomas@ksla.com.

”,”org”:”WAFB”,”owner”:{“id”:”gray”},”podcasts”:[],”role”:”Digital Content Manager – KSLA”,”slug”:”rachael-thomas”,”source”:{“source_id”:”56624″},”status”:true,”type”:”author”,”version”:”0.6.0″,”last_updated_date”:”2022-08-05T16:43:58.194Z”,”custom_gray_stationname”:”ksla”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”,”custom_gray_displaypriority”:”1″}}}]},”display_date”:”2022-11-09T16:06:14.965Z”,”description”:{“basic”:”The two-vehicle wreck claimed the life of Mayor Velma Hendrix, 84.”},”headlines”:{“basic”:”Louisiana mayor running for re-election dies in car wreck on Election Day “},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/vWNrS7Qxt4_YQTiu85xKiodF8LY=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”mime_type”:”application/octet-stream”,”originalName”:”velma-hendrix.jfif”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”owner”:”mykal.vincent@fox8live.com”,”proxyUrl”:”/resizer/vWNrS7Qxt4_YQTiu85xKiodF8LY=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/vWNrS7Qxt4_YQTiu85xKiodF8LY=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”restricted”:false,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/CNjx5ertIp1Bxa3cqLMgXs8kpIs=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”usage_instructions”:”-“,”version”:0,”template_id”:29},”address”:{},”caption”:”Velma Hendrix”,”created_date”:”2022-11-09T18:12:43Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”WVUE via KATC”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”df7eb693-e238-4261-a264-c7a4edf606e5″},”height”:720,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2022-11-09T18:12:43Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”,”sponsored”:false},”source”:{“name”:”All Gray TV Stations (English and Spanish)”,”source_type”:”staff”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”119 velma hendrix”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”version”:”0.10.3″,”width”:1280,”syndication”:{},”creditIPTC”:”WVUE via KATC”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/47NOqCTG2WkFNQFsyqzqBXyCwEE=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/feiJrN130218yWSjVtA91JCC2B4=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/XUivUUahpeo3gY8pkfF-MofDgEg=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KQBAxJ4FA7BqNDhZrlc-JS06qeM=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/vL31mNb16osccjsG6RYFVk1NfHU=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/1D7siFNH5A4-EnN8IY9HYUs-nYU=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jn1Brsw2ZhsjFUaRoY3aKTThNx4=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/feiJrN130218yWSjVtA91JCC2B4=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CZmS3hS0Qj_WXB8tAfTTP3x9fdY=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/otPXCWqIqazIq8thV1Z-N2NZ2T8=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/tTzkfd12GE8iVdOJG-BM20_rJ08=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Y_BrQwOVDoMBKLf3dj2gLwRx8VY=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/rLR5FXXZWKxHMiPY0iTr1UoAW9c=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/AY2v4_h9Kva-n6xZXKtyRw8FFl8=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CnE2sWbXkwdpWzfD5jNyc_g5TK0=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/L8R16tIZx6x-X6Gc5tz4O8quPAo=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/GhfH4i40LrA7UNNeTaRD_EGhRRs=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/rVd3_ObyPLrFjNcUTzi0c9EZ9vo=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/eQgsr1Sgf1acwJL5IXIm4lRuBDU=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HnC2zLISOua5xgR04lDa-gQmQyo=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/3N6ZXQATQJE3VHSAIBVYUCTUSY.jfif”,”height”:0,”width”:980}}}},”source”:{“system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”type”:”story”,”version”:”0.10.7″,”website”:”ksla”,”websites”:{“ksla”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Louisiana”,”path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”alias_ids”:[],”display_title”:”Louisiana”},”order”:{“publishing-sections”:2011,”navigation-menu-links”:2001},”_website”:”ksla”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/state/”,”site_title”:”Louisiana”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”Louisiana”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”ksla./news/state”},”website_url”:”/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”}},”_id”:”6I2FQWBNU5EKJANZQURIVCKQFI”,”content_elements”:[],”website_url”:”/2022/11/09/south-la-mayor-running-re-election-dies-car-wreck-election-day/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”pageviews”:6216},{“credits”:{“by”:[{“additional_properties”:{“original”:{“author_type”:””}},”name”:”WTKR Staff”,”org”:””,”type”:”author”}]},”display_date”:”2022-11-09T08:40:24.775Z”,”description”:{“basic”:”The families say Mexican authorities haven’t said how the three died, one of many unanswered questions they have.”},”headlines”:{“basic”:”3 friends found dead in Airbnb while vacationing in Mexico”},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/JVxKgImRyAUVDhkdY-aC8XTu5Qs=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”keywords”:[“virginia”,”found dead”,”airbnb”,”mexico”],”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”Airbnb deaths.JPG”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”owner”:”kali.orourke@gray.tv”,”proxyUrl”:”/resizer/JVxKgImRyAUVDhkdY-aC8XTu5Qs=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/JVxKgImRyAUVDhkdY-aC8XTu5Qs=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”restricted”:false,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/oUETGvYPneQaYdQu-uAbAbGJAN0=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”usage_instructions”:”3rd party – Do not use outside of original story”,”version”:1,”template_id”:33},”address”:{},”caption”:”Best friends Kandace Florence and Jordan Marshall, both 28, were found dead in their Airbnb while vacationing in Mexico City. A third friend, Courtez Hall (not pictured), was also found dead.”,”copyright”:”Copyright 2022 Family photos, WTKR via CNN. All rights reserved.”,”created_date”:”2022-11-09T08:15:44Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”Source: Family photos, WTKR via CNN”,”type”:”author”}],”by”:[]},”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”4d9e4b23-da64-41c4-925f-036352d64cf4″},”geo”:{},”height”:445,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2022-11-09T08:17:35Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”,”sponsored”:false},”source”:{“name”:”CNN Newsource”,”source_type”:”wires”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”3 friends found dead in Airbnb while vacationing in Mexico”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”version”:”0.10.3″,”width”:793,”syndication”:{},”creditIPTC”:”Source: Family photos, WTKR via CNN”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/OISwjkTD15QP5RC9zzI7gpzlsE0=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/snI84QokumIJdyy5xfl-X65nxEE=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/vS9VOMPgSmYuWXyQOVRf4CQxucY=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VRj8bx-qDJJGul9StxY7IXpMcTs=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Jb4zreupXWh5P9aX_vdI1DG9LkM=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/9yXfonkaPZz5-BlefFWpFsXNyBk=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5fN7d-YnIRU6-mrDD4zSEjKKVUo=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/snI84QokumIJdyy5xfl-X65nxEE=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/r165T37iLOVE0kfRaTP6kaHD0K0=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/O5QVcrq4ath64OoXnRqgYdWuzo4=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/re5KyS6ZYS_jl2q6Bo5hf1JOSow=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5ABdlQPaWmqm4nARigLANjYHKg0=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jA5YhWOuQEqgHPSwXhTnnSs7eVE=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/aiRxTCN4Dt6oti0kphvd46r9OfE=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ZYIuMC7ibGC0ebgGz9QTNfgdj38=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/6gs7Oqvg0V7WaG2a_J3PZWg4qyg=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KsX4o4AmcVY75yAwKYPENnTfyrM=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sd4rZPTh7bq30e472Srg5AqdwH4=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/s61QNvxuM0byNe-OWH4sZVPLnsU=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/W9PCBNcbXWVdANSBz8JfluXA18o=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/EMOLGW6HXFADRBT32RTTESQC6Y.JPG”,”height”:0,”width”:980}}},”lead_art”:{“type”:”video”,”websites”:{“ksla”:{“website_section”:{“path”:”https://www.ksla.com/news/national”,”_website”:”ksla”,”name”:”National”,”_id”:”https://www.ksla.com/news/national”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true},”website_url”:”/video/2022/11/09/families-seek-answers-after-found-dead-airbnb-mexico/”}}}},”source”:{“system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”type”:”story”,”version”:”0.10.7″,”website”:”ksla”,”websites”:{“ksla”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/national”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”National”,”path”:”https://www.ksla.com/news/national”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/national”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/national”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news/national”],”display_title”:”National”},”order”:{“publishing-sections”:2038,”navigation-menu-links”:2011},”_website”:”ksla”,”site”:{“site_title”:”National”},”navigation”:{},”parent”:{“sales-nav-links”:null,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”footer-legal-links”:null,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-navbar-links”:null},”name”:”National”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”footer-legal-links”:[],”sales-nav-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”ksla./news/national”},”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/3-friends-found-dead-airbnb-while-vacationing-mexico/”}},”_id”:”VBTC3CI66VEODBTOWTGAWAVNUE”,”content_elements”:[],”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/3-friends-found-dead-airbnb-while-vacationing-mexico/”,”hasVideo”:true,”hasVideoCenterVideo”:true,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”pageviews”:6102},{“credits”:{“by”:[{“_id”:”rachael-thomas”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Rachael Thomas”,”org”:”Shreveport, La.”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Um3ouHmn78Dq6cN2FydQ_jLr–0=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uYBPC14sainysVIi6C_JV6zo_iM=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zld6zGXMfwBUCtHTKZqXxOPisLg=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/3RAUdeHGHguiGPt7cBRhd5V6n-k=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jfkq41Nttmi_w_B0cH-tKSHaxQQ=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0DUgEFm89P7kcDrtsYohfSFnYYg=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KJl7wWNGLLp1mApxQf21R3Gt5T8=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uYBPC14sainysVIi6C_JV6zo_iM=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Y7h4iJOa6doEp5t70QYzPBNZ7Fo=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sav6nEowF8o7AhWHMsSrsZBHk-A=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5OuynZcEQ2eechK5P9Fbf72HWPg=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uMD4bxZPDxz8sVpqpTN1tv38VSo=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/P0X4Z7JCGdqyJ09tC5Ij9ZyTS2w=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cEoCa6tf8SerO76Bm7EUAUEN5ns=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/89wNu7uIfR6G4ZOiVZnNpj7TsLE=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Pb_8lVtNLQKj-oiBJIVMq7dwvq4=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Ey9NBuAD7j2JhVJAwpxJB-EtpkE=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/TOR_9zuuL58hVlfMNdv6MCUddjg=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gg02dJGRmcN03x86510Sps7hLIQ=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JGqT9poobX3-xAO8N2zHcoKgH38=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:”Rachael Thomas is the Digital Content Manager for KSLA News 12 in Shreveport, La.”,”slug”:”rachael-thomas”,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”rachael.thomas@ksla.com”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”rachael.thomas@ksla.com”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”rachael-thomas”,”author_type”:”Staff”,”awards”:[{“name”:”National Edward R. Murrow, Best Newscast (WAFB), 2020″},{“name”:”Mid-America Chapter EMMY nomination, Breakdown: The Frontline Response to the Mental Health Crisis, 2021″},{“name”:”Louisiana Association of Broadcasters Prestige Awards, Best Use of Digital Media – TV, Large Market (KSLA), 2022″},{“name”:”Investigative Reporters & Editors, national finalist, Breakdown: The Frontline Response to the Mental Health Crisis, 2021″}],”bio”:”Rachael Thomas is the Digital Content Manager for KSLA News 12 in Shreveport, La.”,”books”:[],”byline”:”Rachael Thomas”,”education”:[{“name”:”University of Southern Mississippi, graphic design, 2013″}],”email”:”rachael.thomas@ksla.com”,”firstName”:”Rachael”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”lastName”:”Thomas”,”location”:”Shreveport, La.”,”longBio”:”Rachael Thomas was born in New Orleans, La., but as a young child she lived in Brevard, N.C., which is a beautiful little town in the western part of the state, practically in Tennessee. Her family later moved back to Louisiana (Slidell), and she later went to college in Hattiesburg, Miss.





Rachael got her first TV job not long after graduation in Gulfport, Miss. working as a production assistant at WXXV. She helped launch its first news product when the company acquired an NBC affiliation. She continued her work as a production assistant there and started managing digital content as well. She managed social media accounts, posted stories to the website, etc.





After about two years at WXXV, she moved to Baton Rouge and started part-time on the weekends at WAFB for the digital department. During her time with WAFB the department grew substantially. After nearly five years at WAFB, Rachael moved to Shreveport to take on the role of digital content manager for one of WAFB’s sister stations, KSLA.





Rachael attended the annual Dale Carnegie Raycom leadership training in 2017 after being selected as one of 12 people from all over the company. She also attended RTDNA’s first-ever Leaders of Tomorrow conference in 2022.





She was also part of the Raycom Relief Team that responded to Hurricane Irma aftermath in September of 2017. She and a team of people traveled to WWSB in Sarasota, Fla. to help with severe weather coverage.





Rachael loves to read and write. In her free time, she likes to read sci-fi and play video games. She also loves to go kayaking, hiking, camping, etc.





Rachael has three cats: Daenerys, Chimera, and Stud Muffin.



Contact Rachael via email at rachael.thomas@ksla.com.

”,”org”:”WAFB”,”owner”:{“id”:”gray”},”podcasts”:[],”role”:”Digital Content Manager – KSLA”,”slug”:”rachael-thomas”,”source”:{“source_id”:”56624″},”status”:true,”type”:”author”,”version”:”0.6.0″,”last_updated_date”:”2022-08-05T16:43:58.194Z”,”custom_gray_stationname”:”ksla”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”,”custom_gray_displaypriority”:”1″}}}]},”display_date”:”2022-11-09T16:18:45.558Z”,”description”:{“basic”:”Superintendent of Caddo Schools Dr. T. Lamar Goree says he has appointed Betty Jordan to serve as interim principal.”},”headlines”:{“basic”:”Principal of Southwood High announces decision to retire”},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/u2N0LkmPNHlJjc3_p6cWLpp7y64=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”galleries”:[],”keywords”:[],”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”t_83a670ac99ac421e99a41f90e90493ce_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”proxyUrl”:”/resizer/u2N0LkmPNHlJjc3_p6cWLpp7y64=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/u2N0LkmPNHlJjc3_p6cWLpp7y64=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”restricted”:false,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/mIJDvWkMRGcvfUwDGj57V9HfPcA=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”version”:0},”address”:{},”caption”:”Principal of Southwood High, Dr. Kim Pendleton”,”created_date”:”2021-12-09T19:14:32Z”,”height”:720,”last_updated_date”:”2021-12-09T19:14:32Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”},”source”:{“additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”Principal of Southwood High, Dr. Kim Pendleton”,”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”version”:”0.10.3″,”width”:1280,”imageId”:null,”ingestImageToAnglerfish”:true,”photographer”:null,”usage_instructions”:null,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/OIsLB4lmyhzwqBMlAzZHK9RbZDo=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/rjyLEDhMCjgOZkeACWCZq_yl7tQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VQi7ZgKXxE_rlvKtERy67jH7AwA=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/9f0bfc-Qdx4jBDsTlF0pxiIxdac=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jsOXCPw6uVypolNbNk_xYR6sue4=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/F0rkA0BF46_2lIKN7fLqhhkKW4o=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ZgsBfR6lj4zwv2TEjQSCxYSuZ5A=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/rjyLEDhMCjgOZkeACWCZq_yl7tQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/N9RzjZp_QV97ZkWsrRaSWC45A0I=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/d4QJFuChIAFoNKmQCezLla44SFk=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/rQkynU8rHzTtrNB_liL-ZUkRV0U=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/7_jpb8r1zrwNvSA3aR2gft3ZLOg=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/h-2G3FV8I2Tanm1F1_USWKTzZSg=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/r233RnDAhz935iHrGKXGS5QSL4M=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/eA77BiYzhUiOs0I0y0sjr9uznw0=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-bTvDQ331AXIHe120zpowpZ3Oig=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/wJ_R5GPgiWz7n4B6DhlRx7bt8Bg=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/yr6JqxfgbPVcpNcH17vVVHDkJ1U=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5mR5Wn9VTLeB1P53MGkfQgforGE=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5mIWQyB3DpXCxMsgK2Gdmz_MP7o=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/T3HPHLDPPRCVZP6BNGOKJEW53M.jpg”,”height”:0,”width”:980}}},”lead_art”:{“type”:”video”,”websites”:{“ksla”:{“website_section”:{“path”:”https://www.ksla.com/news/education”,”_website”:”ksla”,”name”:”Education”,”_id”:”https://www.ksla.com/news/education”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true},”website_url”:”/video/2022/11/10/southwood-high-principal-retiring-after-recently-being-put-leave/”}}}},”source”:{“system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”type”:”story”,”version”:”0.10.7″,”website”:”ksla”,”websites”:{“ksla”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/education”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Education”,”path”:”https://www.ksla.com/news/education”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/education”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/education”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news/education”]},”order”:{“publishing-sections”:2051,”navigation-menu-links”:2010},”_website”:”ksla”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/education/”,”site_title”:”Education”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”Education”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”ksla./news/education”},”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/principal-southwood-high-announces-decision-retire/”}},”_id”:”IF7ZDNQ5URC3ZNGFWUGTIWCTEI”,”content_elements”:[],”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/principal-southwood-high-announces-decision-retire/”,”hasVideo”:true,”hasVideoCenterVideo”:true,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”pageviews”:6000},{“credits”:{“by”:[{“_id”:”rachael-thomas”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Rachael Thomas”,”org”:”Shreveport, La.”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Um3ouHmn78Dq6cN2FydQ_jLr–0=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uYBPC14sainysVIi6C_JV6zo_iM=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zld6zGXMfwBUCtHTKZqXxOPisLg=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/3RAUdeHGHguiGPt7cBRhd5V6n-k=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jfkq41Nttmi_w_B0cH-tKSHaxQQ=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0DUgEFm89P7kcDrtsYohfSFnYYg=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KJl7wWNGLLp1mApxQf21R3Gt5T8=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uYBPC14sainysVIi6C_JV6zo_iM=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Y7h4iJOa6doEp5t70QYzPBNZ7Fo=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sav6nEowF8o7AhWHMsSrsZBHk-A=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5OuynZcEQ2eechK5P9Fbf72HWPg=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uMD4bxZPDxz8sVpqpTN1tv38VSo=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/P0X4Z7JCGdqyJ09tC5Ij9ZyTS2w=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cEoCa6tf8SerO76Bm7EUAUEN5ns=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/89wNu7uIfR6G4ZOiVZnNpj7TsLE=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Pb_8lVtNLQKj-oiBJIVMq7dwvq4=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Ey9NBuAD7j2JhVJAwpxJB-EtpkE=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/TOR_9zuuL58hVlfMNdv6MCUddjg=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gg02dJGRmcN03x86510Sps7hLIQ=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JGqT9poobX3-xAO8N2zHcoKgH38=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:”Rachael Thomas is the Digital Content Manager for KSLA News 12 in Shreveport, La.”,”slug”:”rachael-thomas”,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”rachael.thomas@ksla.com”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”rachael.thomas@ksla.com”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”rachael-thomas”,”author_type”:”Staff”,”awards”:[{“name”:”National Edward R. Murrow, Best Newscast (WAFB), 2020″},{“name”:”Mid-America Chapter EMMY nomination, Breakdown: The Frontline Response to the Mental Health Crisis, 2021″},{“name”:”Louisiana Association of Broadcasters Prestige Awards, Best Use of Digital Media – TV, Large Market (KSLA), 2022″},{“name”:”Investigative Reporters & Editors, national finalist, Breakdown: The Frontline Response to the Mental Health Crisis, 2021″}],”bio”:”Rachael Thomas is the Digital Content Manager for KSLA News 12 in Shreveport, La.”,”books”:[],”byline”:”Rachael Thomas”,”education”:[{“name”:”University of Southern Mississippi, graphic design, 2013″}],”email”:”rachael.thomas@ksla.com”,”firstName”:”Rachael”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/289d1886-d1cb-48f9-a268-44bf76ca1cbb.png”,”lastName”:”Thomas”,”location”:”Shreveport, La.”,”longBio”:”Rachael Thomas was born in New Orleans, La., but as a young child she lived in Brevard, N.C., which is a beautiful little town in the western part of the state, practically in Tennessee. Her family later moved back to Louisiana (Slidell), and she later went to college in Hattiesburg, Miss.





Rachael got her first TV job not long after graduation in Gulfport, Miss. working as a production assistant at WXXV. She helped launch its first news product when the company acquired an NBC affiliation. She continued her work as a production assistant there and started managing digital content as well. She managed social media accounts, posted stories to the website, etc.





After about two years at WXXV, she moved to Baton Rouge and started part-time on the weekends at WAFB for the digital department. During her time with WAFB the department grew substantially. After nearly five years at WAFB, Rachael moved to Shreveport to take on the role of digital content manager for one of WAFB’s sister stations, KSLA.





Rachael attended the annual Dale Carnegie Raycom leadership training in 2017 after being selected as one of 12 people from all over the company. She also attended RTDNA’s first-ever Leaders of Tomorrow conference in 2022.





She was also part of the Raycom Relief Team that responded to Hurricane Irma aftermath in September of 2017. She and a team of people traveled to WWSB in Sarasota, Fla. to help with severe weather coverage.





Rachael loves to read and write. In her free time, she likes to read sci-fi and play video games. She also loves to go kayaking, hiking, camping, etc.





Rachael has three cats: Daenerys, Chimera, and Stud Muffin.



Contact Rachael via email at rachael.thomas@ksla.com.

”,”org”:”WAFB”,”owner”:{“id”:”gray”},”podcasts”:[],”role”:”Digital Content Manager – KSLA”,”slug”:”rachael-thomas”,”source”:{“source_id”:”56624″},”status”:true,”type”:”author”,”version”:”0.6.0″,”last_updated_date”:”2022-08-05T16:43:58.194Z”,”custom_gray_stationname”:”ksla”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”,”custom_gray_displaypriority”:”1″}}}]},”display_date”:”2022-11-09T03:01:30.193Z”,”description”:{“basic”:”Shreveport emergency officials responded to the scene of a reported shooting outside of a city council candidate’s watch party Tuesday night (Nov. 8).”},”headlines”:{“basic”:”Drive-by shooting reported outside city council candidate watch party in Shreveport”},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/rH7BjyC91OW27IUxYfAVfnpePgE=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”keywords”:[“watch party shooting”],”mime_type”:”image/png”,”originalName”:”MicrosoftTeams-image (24).png”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”owner”:”rachael.thomas@ksla.com”,”proxyUrl”:”/resizer/rH7BjyC91OW27IUxYfAVfnpePgE=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/rH7BjyC91OW27IUxYfAVfnpePgE=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”restricted”:false,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/SkUVu1QB2a5FzKmVj_CgdyDOnFk=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”usage_instructions”:”none”,”version”:0,”template_id”:29},”address”:{},”caption”:”A shooting was reported on Baird Road during a city council candidate’s watch party on Tuesday, Nov. 8, 2022.”,”created_date”:”2022-11-09T02:58:09Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”KSLA”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”df7eb693-e238-4261-a264-c7a4edf606e5″},”height”:627,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2022-11-09T02:58:09Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”,”sponsored”:false},”source”:{“name”:”All Gray TV Stations (English and Spanish)”,”source_type”:”staff”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”11822-baird road shooting-ksla”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”version”:”0.10.3″,”width”:1025,”syndication”:{},”creditIPTC”:”KSLA”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/QfS9M4dQvVOcl2hjmP9WBwcfWdY=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CGM7Jm7nPrsqpBNZxcJYybMAIVs=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/iKECxq1E2cgKb6uws6v6OoCPkpY=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NHSfiL7RT95Mljc0Lg_6209iNbE=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JIQQM2NmfvSImx7i5OWJH4jwc_M=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NXmlsxDUF16J_sfKJx9v_5DxIHc=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/f70I9gJkL6wao0C7bSY1xcFa60I=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CGM7Jm7nPrsqpBNZxcJYybMAIVs=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/rcmuIom1HFSKpmlbBCJFybbFMDM=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/O7GR1vkjZuIr7GKdHbKABCCGf_Y=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/t3wy9Yy47UXDrZXWTwoWhUm-RJ0=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8zQ44ItetpFdMOHd-AabZhxDUnc=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/85EsoIpTWQztv1biUsYfo4hDcl8=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5QNZwuG0yNO-jxXuE3dXFS8RU10=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Pva0mW4DgZSc4r1g8tCJ7usA2y4=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0zkfuVyvxkpbcYUsQo8QV5s3zy0=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sihJSDMywl1_THcTs_yDdlBIu0s=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MvK4YVTBSRTETzPDXrNdf0jdJCY=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/1ebaWwekRalofJYdunjvLSg6ms0=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/S7h9vtqy2o4k6ec-NBX3vGhnPkM=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4ZLN2TNMNBFJVK7IAGEOOQSGXM.png”,”height”:0,”width”:980}}},”lead_art”:{“type”:”video”,”websites”:{“ksla”:{“website_section”:{“path”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”ksla”,”name”:”News”,”_id”:”https://www.ksla.com/news”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true},”website_url”:”/video/2022/11/09/man-shot-outside-shreveport-councilman-campaign-party/”}}}},”source”:{“system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”type”:”story”,”version”:”0.10.7″,”website”:”ksla”,”websites”:{“ksla”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”_website”:”ksla”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Crime”,”path”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”alias_ids”:[],”display_title”:”Crime”},”order”:{“navigation-navbar-links”:1007,”publishing-sections”:2049,”navigation-menu-links”:2009},”_website”:”ksla”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/crime/”,”site_title”:”Crime”},”navigation”:{},”parent”:{“navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”name”:”Crime”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”ksla./news/crime”},”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/shooting-reported-outside-city-council-candidate-watch-party-shreveport/”}},”_id”:”L5A3RH2QRFHY5NRXW5UEZVZQYE”,”content_elements”:[],”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/shooting-reported-outside-city-council-candidate-watch-party-shreveport/”,”hasVideo”:true,”hasVideoCenterVideo”:true,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”pageviews”:5569}],”dataTransformedAt”:”2022-11-10T11:17:18.701Z”,”_id”:”9bd2cf189c85ca1d441468b8ae9174bfec314241fd69f454b55ccdfdf7265f32″},”expires”:1668079938579,”lastModified”:1668079038579}},”sponsored-content-gdm”:{“{\”index\”:0,\”published\”:true}”:{“data”:{“hasError”:true,”response”:{“status”:204,”statusText”:”There is no content scheduled for KSLA at this time.”},”statusCode”:204,”_id”:”cd31a50f65573cdbfdadef95738f4a466e47ffbabb136ab32bf37e83abf94d89″},”expires”:1668079870479,”lastModified”:1668079570479}},”content-feed”:{“{\”excludeSections\”:\”\”,\”feedOffset\”:0,\”feedSize\”:5,\”includeSections\”:\”\\\”/news\\\”,\\\”/news/state\\\”\”,\”includedTypes\”:\”\”}”:{“data”:{“type”:”results”,”version”:”0.6.0″,”content_elements”:[{“content_elements”:[{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”}],”display_date”:”2022-11-10T04:41:37.922Z”,”credits”:{“by”:[{“name”:”KLTV Digital Media Staff”,”additional_properties”:{“original”:{“author_type”:”Newsroom”,”byline”:”KLTV Digital Media Staff”}},”url”:””},{“org”:”East Texas”,”name”:”Julian Esparza”,”additional_properties”:{“original”:{“author_type”:”Staff”,”byline”:”Julian Esparza”}},”url”:””}]},”subheadlines”:{“basic”:””},”headlines”:{“basic”:”Whitehouse man who killed mother executed Wednesday night, directed last words at wife”},”description”:{“basic”:”Beatty was convicted in 2004 of strangling his mother and burying her in the backyard.”},”websites”:{“ksla”:{“website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/10/whitehouse-man-who-killed-mother-executed-wednesday-night-directed-last-words-wife/”,”website_section”:{“path”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”_website”:”ksla”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”name”:”Crime”,”_id”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”additional_properties”:{“original”:{“parent”:{“navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”},”social”:{},”site_topper”:{},”_admin”:{“display_title”:”Crime”,”dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”alias_ids”:[]},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/crime/”,”site_title”:”Crime”},”navigation”:{},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”_website”:”ksla”,”name”:”Crime”,”_id”:”https://www.ksla.com/news/crime”,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”sales-nav-links”:[]},”order”:{“navigation-navbar-links”:1007,”publishing-sections”:2049,”navigation-menu-links”:2009}}},”_website_section_id”:”ksla./news/crime”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″}}},”source”:{“system”:”composer”},”type”:”story”,”promo_items”:{“lead_art”:{“type”:”video”},”basic”:{“owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”address”:{},”imageId”:null,”caption”:”Tracy Beatty of Whitehouse was executed tonight for the murder of his mother in 2004. Our Julian Esparza was present at the execution and brings us a report.”,”source”:{“system”:”photo center”,”edit_url”:””,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”}},”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”related_content”:{“derivative_of”:[{“referent”:{“id”:”ZOUV7JXTONHJXM423BEHT4ZFAM”,”type”:”image”},”type”:”reference”}]},”type”:”image”,”version”:”0.10.3″,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”usage_instructions”:null,”geo”:{},”licensable”:false,”credits”:{“by”:[]},”subtitle”:”Tracy Beatty of Whitehouse was executed tonight for the murder of his mother in 2004. Our Julian Esparza was present at the execution”,”ingestImageToAnglerfish”:true,”width”:840,”photographer”:null,”_id”:”N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/k7LRR-J66Lgf5gf_MwXO0EX02Fw=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”originalName”:”t_27dcea1bb161478596a9cdb5e99806cc_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”keywords”:[],”mime_type”:”image/jpeg”,”proxyUrl”:”/resizer/k7LRR-J66Lgf5gf_MwXO0EX02Fw=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”restricted”:false,”galleries”:[],”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/k7LRR-J66Lgf5gf_MwXO0EX02Fw=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/_Rxs_PNWX9y4n-khn6lXSr0THHQ=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”version”:4},”created_date”:”2022-11-10T04:39:47Z”,”last_updated_date”:”2022-11-10T04:41:41Z”,”height”:630,”image_type”:”photograph”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/EAuRCFl1VwZ54_5JV_s1EkVzKsQ=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/RGjq9sGH_cx7BaiMF-AEWKpTd9k=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JOZcCpDJTaROpoVmw6RMtxlhcak=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/GvJIBVEicQwN9bGGJ818IL95gT4=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/7J6TWKYdDSGMzZj0Aw2By9cUOVg=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/L_ZJJzxo9E0xDMoG6-qzdJxMxOM=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MIAt2LbW6avGJZwWDEirFaWUee0=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/RGjq9sGH_cx7BaiMF-AEWKpTd9k=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MbiQC2peq2SRfgkuTfQ1ktBV1Hg=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/C3-RxCJ3FO7wQNh0gGs8SPKTKkg=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/pL2P8uEiVHE9cYK0mRUWav0jeDQ=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/miZmYgCd58hSVr48znM2kE16gFg=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/W4iwzIcSB-6jZucMGTIeOMpnvvE=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/xGVXLY2Y53h90A2XWrNnIm0wgDs=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/bvMEJ0tDtN74ilWbi6fYK0XZvaY=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/F-jZcK2VVptb68n19rQ4qyspy9U=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/qb4mDSVbJp9HNQPg7Of9sPpvIPs=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/szKLAqD-Rci4t7QDcrx12xmo7s8=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/nv-znn8QHelAcCP5ISJg_k-RJ10=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NhQ4-Z5fH8FsTm_7zMl4dzGT_QI=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N37ETN2C7NDVRHCU7H6HLUYUVY.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.10.7″,”_id”:”UXQ4H47ZRZH4NKA3K7KQRCLU4U”,”website”:”ksla”,”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/10/whitehouse-man-who-killed-mother-executed-wednesday-night-directed-last-words-wife/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false},{“content_elements”:[{“type”:”text”},{“type”:”divider”},{“type”:”header”},{“type”:”list”},{“type”:”header”},{“type”:”list”},{“type”:”link_list”,”items”:[]},{“type”:”header”},{“type”:”list”},{“type”:”header”},{“type”:”list”},{“type”:”header”},{“type”:”list”},{“type”:”header”},{“type”:”list”},{“type”:”header”},{“type”:”list”},{“type”:”header”},{“type”:”list”},{“type”:”divider”},{“type”:”text”}],”display_date”:”2022-11-10T04:34:04.993Z”,”credits”:{“by”:[{“org”:”Shreveport, La.”,”name”:”Daffney Dawson”,”additional_properties”:{“original”:{“author_type”:”Staff”,”byline”:”Daffney Dawson”}},”url”:””},{“name”:”Sean Staggs”,”additional_properties”:{“original”:{“byline”:”Sean Staggs”}},”url”:””}]},”subheadlines”:{“basic”:””},”headlines”:{“basic”:”What to expect on NWLA runoff ballots”},”description”:{“basic”:”The runoff election for Louisiana will take place on December 10.”},”websites”:{“ksla”:{“website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/10/what-expect-nwla-runoff-ballots/”,”website_section”:{“path”:”/news/political”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”_website”:”ksla”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”name”:”Political”,”_id”:”/news/political”,”additional_properties”:{“original”:{“parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”},”social”:{},”site_topper”:{},”_admin”:{“dfp_id”:”/news/political”,”alias_ids”:[“/news/political”]},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/political/”,”site_title”:”Political”},”navigation”:{},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”_website”:”ksla”,”name”:”Political”,”_id”:”/news/political”,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-menu-links”:[],”sales-nav-links”:[]},”order”:{“publishing-sections”:2010}}},”_website_section_id”:”ksla./news/political”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″}}},”source”:{“system”:”composer”},”type”:”story”,”promo_items”:{“basic”:{“owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”address”:{},”syndication”:{},”caption”:”(Source: MGN)”,”source”:{“system”:”photo center”,”name”:”MGN Online (Images)”,”edit_url”:””,”source_type”:”wires”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”}},”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”c94b026e-6d3f-4480-babe-a94e3b83e4e2″},”version”:”0.10.3″,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”licensable”:false,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”MGN”,”type”:”author”}]},”subtitle”:”Voting Booth”,”width”:1280,”creditIPTC”:”MGN”,”_id”:”QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/X8zihKBp8r6Q3oOivhqK1fu-OPI=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”owner”:”jake.rinehart@keyc.com”,”keywords”:[“keyc”,” graphics”,” generic”,” graphic”,” stock”,””,”vote”,” go vote”,” voting booth”,” politics”,” election”,” elections”,” primary election”,” generic vote”,” state”,” local”,” national”,” government”],”proxyUrl”:”/resizer/X8zihKBp8r6Q3oOivhqK1fu-OPI=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/X8zihKBp8r6Q3oOivhqK1fu-OPI=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”ingestionMethod”:”manual”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/KpbKAuOV6KRaOFQRyX9W_Sqw7PE=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”version”:1,”usage_instructions”:”Cleared”,”originalName”:”70511B00-KEFUX-1280×720-449721-wc.jpg”,”mime_type”:”image/jpeg”,”restricted”:false,”template_id”:35,”galleries”:[]},”created_date”:”2022-04-22T21:07:54Z”,”last_updated_date”:”2022-04-30T00:56:35Z”,”height”:720,”image_type”:”photograph”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MaRoOp_duomPqFNrN11NsUViEVM=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/DkyeAakcoSJ3_V2brRVaC7k6LcE=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/nDZmHjzSzaz8mAhKm0hlbq0_-NM=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/eBQmbVYpJUdUfgBHWsrHKMUIpEo=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/AliuBZialAONBp9UuoR_alGJsUo=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BlgGcO73iuTIamHyI3_frz93LP8=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gsDXpbFEWnqETRpSF2GT6OpXiEE=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/DkyeAakcoSJ3_V2brRVaC7k6LcE=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CCjV1kI-sh2ZKcUzKSSb_t41664=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/R7kcTbmLwgKxwQ6FOyyclB1VVaw=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/efZML5IbLnmSf921cGRvqAWr74o=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CmrwDVYpymzJaAaKTLfnWv7mzq4=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BIMFUfaIKQuYj_fCFLnIvZV5O3Q=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/52B1Wz9AP9G_6sQKPio8oF1E5MY=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/_S_MdV8dUyvQpdPXwb2ELC92PJk=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cMt2t-MTtnUlGd19dKm9nIgN698=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/6Q4qIcwcY6IYMXJqR2rwcgvr070=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ZvF3-JcTQdPlTZxukNSpQA0ofiY=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uip44S3CbyQpA7zvkunYhvMPHww=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/dgF7N3OqKPMyR5sfnT_aT51zcJs=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/QFXFJNZZKZCKJDSSJ5QQTICZIY.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.10.7″,”_id”:”HPC75TCZT5EZNCOGC544XGTXL4″,”website”:”ksla”,”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/10/what-expect-nwla-runoff-ballots/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false},{“content_elements”:[{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“websites”:{“ksla”:{“website_url”:”https://www.ksla.com/video/2022/11/10/rsv-can-progress-much-more-severe-symptoms-really-young-really-old-people/”,”website_section”:{“path”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”ksla”,”name”:”News”,”_id”:”https://www.ksla.com/news”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true}}},”type”:”video”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”raw_html”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”}],”display_date”:”2022-11-10T04:12:33.422Z”,”credits”:{“by”:[{“org”:”Shreveport, La.”,”name”:”Jade Myers”,”additional_properties”:{“original”:{“author_type”:”Staff”,”byline”:”Jade Myers”}},”url”:””}]},”subheadlines”:{“basic”:”The influx of the virus keeps emergency rooms and pediatricians busy”},”headlines”:{“basic”:”RSV can progress to much more severe symptoms in really young, really old people”},”description”:{“basic”:”The influx of the virus keeps emergency rooms and pediatricians busy”},”websites”:{“ksla”:{“website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/10/rsv-can-progress-much-more-severe-symptoms-really-young-really-old-people/”,”website_section”:{“path”:”https://www.ksla.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/”},”_website”:”ksla”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/”,”name”:”News”,”_id”:”https://www.ksla.com/news”,”additional_properties”:{“original”:{“parent”:{“footer-content-links”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.ksla.com/”,”publishing-sections”:”https://www.ksla.com/”,”default”:”https://www.ksla.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/”},”social”:{},”site_topper”:{},”_admin”:{“display_title”:”News”,”dfp_id”:”https://www.ksla.com/news”,”alias_ids”:[“https://www.ksla.com/news”]},”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”_website”:”ksla”,”name”:”News”,”_id”:”https://www.ksla.com/news”,”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.ksla.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”],”default”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”],”sales-nav-links”:[]},”order”:{“footer-content-links”:1001,”navigation-navbar-links”:1003,”publishing-sections”:1012,”navigation-menu-links”:1002}}},”_website_section_id”:”ksla./news”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″}}},”source”:{“system”:”composer”},”type”:”story”,”promo_items”:{“basic”:{“owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”address”:{},”imageId”:null,”caption”:”Health officials are expressing concerns about the surge in RSV infections in children throughout the United States.”,”source”:{“system”:”photo center”,”edit_url”:””,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”}},”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”related_content”:{“derivative_of”:[{“referent”:{“id”:”3CMUQQW4MFDXXKP6X5I6CG5UCE”,”type”:”image”},”type”:”reference”}]},”type”:”image”,”version”:”0.10.3″,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”usage_instructions”:”Free to Use”,”geo”:{},”licensable”:false,”credits”:{“editor”:null,”by”:[],”hostTalent”:null,”contributors”:null,”source”:”Western Mass News”},”subtitle”:””,”ingestImageToAnglerfish”:true,”width”:767,”photographer”:null,”_id”:”OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/2P8U6zgXcSjKVlAFY6oDO_ucdj0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”originalName”:”t_367d32b6d66748829376257bc8e0373b_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”keywords”:[],”mime_type”:”image/jpeg”,”proxyUrl”:”/resizer/2P8U6zgXcSjKVlAFY6oDO_ucdj0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”restricted”:false,”galleries”:[],”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/2P8U6zgXcSjKVlAFY6oDO_ucdj0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/YQe0tFuqmjphpWq8_7YibgbFwlI=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”version”:1},”created_date”:”2022-11-10T03:56:16Z”,”last_updated_date”:”2022-11-10T03:56:27Z”,”height”:540,”image_type”:”photograph”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/D5OIaUJmpSD4rzE2IPoBwuykarA=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/9Jj84AHVbcqsT5Lh3cXq9VgHKZI=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/OCDxd4IkbUvKhoeUyHgZYPkLCWw=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/d4r3qvzpgQrxn-Lcal83rx-gdik=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/yaYJIptni0EAX2clzeGEda-XJCE=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ubGduUJj4GITsyHNU_ctQf3F6Zg=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VG3bao-AoGB54SHNV6em08P1nEE=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/9Jj84AHVbcqsT5Lh3cXq9VgHKZI=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ratlZka5zh1wIQZkbLniFCNhx24=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/WVgnACP3lVnPwGcemiuZI2L21HQ=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/bEQJ6LPvC_mvr6o8LmDRUM6EdEk=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BIXB_ZlypZwcVAyKeaObQLKXzmc=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ekEPmESn5nm1XIehRaHktzHxQ-I=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/GxCEWGegV4MAAiFK5jcO_9cn_ZY=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/FvWPgqMS4CuzTW6_r61WWVoSvNI=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/fRFnlC557bN1-CVjTB5-H0dNR1Y=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HDWyDCPtTvy3fauviuVkfZyp2Oc=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/oB_kQyNO6EiTIRo388Tiba_wz-c=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sL7ul32BwVJSwdVf2fJQ1J7Ai1g=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ZLTyfSKNxYOXHXiXJrry28BOc2U=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/OUK526SJZNBF3OBVKWXYX4M5EU.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.10.7″,”_id”:”JDFKC36235D63DKRITX3SWVSOE”,”website”:”ksla”,”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/10/rsv-can-progress-much-more-severe-symptoms-really-young-really-old-people/”,”hasVideo”:true,”hasVideoCenterVideo”:true,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false},{“content_elements”:[{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”link_list”,”items”:[]},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”link_list”,”items”:[]},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”}],”display_date”:”2022-11-10T00:50:14.449Z”,”credits”:{“by”:[{“org”:”Baton Rouge, La.”,”name”:”Scottie Hunter”,”additional_properties”:{“original”:{“author_type”:”Staff”,”byline”:”Scottie Hunter”}}}]},”subheadlines”:{“basic”:””},”headlines”:{“basic”:”‘An absolute failure:’ La. governor blasts DCFS handling of child’s overdose death”},”description”:{“basic”:”Louisiana’s governor is calling the Department of Children and Family Services’ (DCFS) handling of one its cases an “absolute failure” after a one-year-old boy died of a fentanyl overdose earlier in November.”},”websites”:{“ksla”:{“website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/an-absolute-failure-la-governor-blasts-dcfs-handling-childs-overdose-death/”,”website_section”:{“path”:”https://www.ksla.com/news/state”,”parent”:{“default”:”https://www.ksla.com/news”},”_website”:”ksla”,”parent_id”:”https://www.ksla.com/news”,”name”:”Louisiana”,”_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”additional_properties”:{“original”:{“parent”:{“publishing-sections”:”https://www.ksla.com/news”,”default”:”https://www.ksla.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.ksla.com/news”},”social”:{},”site_topper”:{},”_admin”:{“display_title”:”Louisiana”,”dfp_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”alias_ids”:[]},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:”/news/state/”,”site_title”:”Louisiana”},”navigation”:{},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”_website”:”ksla”,”name”:”Louisiana”,”_id”:”https://www.ksla.com/news/state”,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”default”:[“https://www.ksla.com/”],”navigation-menu-links”:[“https://www.ksla.com/”,”https://www.ksla.com/news”],”sales-nav-links”:[]},”order”:{“publishing-sections”:2011,”navigation-menu-links”:2001}}},”_website_section_id”:”ksla./news/state”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″}}},”source”:{“system”:”composer”},”type”:”story”,”promo_items”:{“lead_art”:{“type”:”video”},”basic”:{“owner”:{“id”:”gray”},”address”:{},”imageId”:null,”caption”:”Gov. John Bel Edwards”,”source”:{“system”:”photo center”,”edit_url”:””,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”}},”type”:”image”,”version”:”0.10.3″,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”usage_instructions”:null,”licensable”:false,”subtitle”:”Gov. Edwards remains committed to his plan to transfer juveniles to Angola”,”ingestImageToAnglerfish”:true,”width”:1280,”photographer”:null,”_id”:”P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4″,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/F37jPzBkbhg-qG5GZAho6_Up2e4=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”originalName”:”t_fd0db00f63844c3e94220d136a0f28a8_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”keywords”:[],”mime_type”:”image/jpeg”,”proxyUrl”:”/resizer/F37jPzBkbhg-qG5GZAho6_Up2e4=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”restricted”:false,”galleries”:[],”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/F37jPzBkbhg-qG5GZAho6_Up2e4=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/_AAgH616DaRcPVRaS1S8Fu_Jdf4=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”version”:0},”created_date”:”2022-09-10T02:37:14Z”,”last_updated_date”:”2022-09-10T02:37:14Z”,”height”:720,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NE5Qnjzcyxgi0fdq3WLgVabSlYM=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/AdMx2UJoT-WP7lFHeKD3tCXRJic=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BPfgZb0QLROJLNRxxEoLh60Ak78=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8kcoVKgq1ax3mIkeM43hFbLlo7k=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/APjOJ31M9ML5hSR_WdWZlrTZ-Wk=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zIbBJeTboMZbm2aM1c1xcgtxNBI=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jGqIYJhTWY-KVAob60CD1yf-SV8=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/AdMx2UJoT-WP7lFHeKD3tCXRJic=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/2CD9KEwbRrTARoNlYYUhnRIDB7U=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/upbThAWCmJs-Too37sJeNeGMzwc=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/OHoRjsIwV35BHzxwT-qkHNuP47k=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JgoV7xoGnfJRFh3BKIwUsgBiaSw=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-D0Sm0EjPrCbDkrYJLzYz7WRYwc=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/D-Qv32VKCV-Lj8j1cGdew7agpPQ=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Nly9lwfMVh8nIKlCieJBI63u9pY=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/GDCU7Iknj61a4Bou3qbHANl_1-c=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HZLoPWUu6S0w8Eb26zBPXiIMuYM=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5nt8cEk_1DB7utVKqIltUWh0Eg0=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/lHrhBlCBUTICi0jIk-euHpeJJBc=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/eq9VSj05CdG4ADiFVUQVXpxWzSA=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/P4MDTFELJREFFG4EGCWYNDQXZ4.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.10.7″,”_id”:”NKRJ65GWHVFRFCVH5E4YPC7GNM”,”website”:”ksla”,”website_url”:”https://www.ksla.com/2022/11/09/an-absolute-failure-la-governor-blasts-dcfs-handling-childs-overdose-death/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false},{“display_date”:”2022-11-09T23:55:00Z”,”headlines”:{“basic”:”RSV can progress to much more severe symptoms in really young, really old people”},”websites”:{“ksla”:{“website_url”:”https://www.ksla.com/video/2022/11/10/rsv-can-progress-much-more-severe-symptoms-really-young-really-old-people/”,”website_section”:{“path”:”https://www.ksla.com/news”,”_website”:”ksla”,”name”:”News”,”_id”:”https://www.ksla.com/news”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true}}},”taxonomy”:{“tags”:[]},”source”:{“system”:”video center”},”type”:”video”,”promo_items”:{“basic”:{“credits”:{},”width”:1920,”caption”:”RSV can progress to much more severe symptoms in really young, really old people”,”type”:”image”,”version”:”0.5.8″,”url”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:1080,”resized_urls”:{“original”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/_W9iUYLGH7Ptlfc9BPp29k8jyzI=/50×50/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/wq_P4Kwz5ol1R0MKl65YYBM5eUw=/1200×800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/2z7kEoRi9VL0mU9Qs690Wm4tXXA=/800×0/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/4rR2s19KaOaR1J6jDOKIZJLeXQE=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/xG5tjHaK0PL7_pG_hPVsHjkamJU=/1200×600/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/GQQvk_XrR3-Q4w4ePRPm-Jjm5Ow=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/FCqGuorTL4avMUWOFpTLWzkBiwo=/1200×400/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/wq_P4Kwz5ol1R0MKl65YYBM5eUw=/1200×800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/LItQZCHbXEGULjhcZL20y8MZ3mU=/1200×900/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/l4gpjPag8qep4X8S4aKAWUnfsV4=/1200×675/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HZsmSeWOk_UwIQJVaxhB3N4kEQE=/980×0/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/_PIP4BX-7-flSvBYU1oChOZQeuM=/800×800/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/j12PUpcbuFkjRf5ETt4c63ghLNQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ZU5_Oj8cve_5OJoKx7Kr-xSj5Zg=/800×1200/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jZa_IP6v4XZA7A8XfYt3uzPlXBs=/800×267/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Zbu96OeOVYEUPx2cnDkH3vGWL3I=/800×533/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/pVvLW19YJGxTJC9oFbHHH6F_DWA=/800×200/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/99KfNJO0YKwy5bh7qg2X3kcUvfc=/800×600/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BMSnEzkkRkzllU9ldUe5axCEynM=/800×450/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-ksla-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VTAoO-mAmQ4-rFntaZ0lcJMIrw8=/980×0/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/11-10-2022/t_fb950aced0db4f13b5c094a946aa065e_name_t_56e571890bf047f9b04487048365b70e_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.8.0″,”_id”:”f071ea23-8987-410a-9bba-b5376f16c4ba”,”website”:”ksla”,”website_url”:”https://www.ksla.com/video/2022/11/10/rsv-can-progress-much-more-severe-symptoms-really-young-really-old-people/”,”credits”:{“by”:[]},”content_elements”:[],”description”:{“basic”:””},”caption”:{“basic”:””},”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false}],”additional_properties”:{“took”:78,”timed_out”:false},”count”:10000,”next”:5,”dataTransformedAt”:”2022-11-10T11:29:04.119Z”,”_id”:”fdcb9f192a204787037871ce637e2b5c44208095e536dd84fd8936baf5517e9c”},”expires”:1668079863979,”lastModified”:1668079743979}}};Fusion.layout=”ArticleRightRail”;Fusion.metas={};Fusion.outputType=”default”;Fusion.template=”template/article-default-template”;Fusion.tree={“collection”:”layouts”,”type”:”ArticleRightRail”,”props”:{“collection”:”layouts”,”type”:”ArticleRightRail”,”id”:”ArticleRightRail”,”childProps”:[{“collection”:”sections”,”id”:0},{“collection”:”sections”,”id”:1},{“collection”:”sections”,”id”:2},{“collection”:”sections”,”id”:3},{“collection”:”sections”,”id”:4},{“collection”:”sections”,”id”:5},{“collection”:”sections”,”id”:6},{“collection”:”sections”,”id”:7},{“collection”:”sections”,”id”:8},{“collection”:”sections”,”id”:9}]},”children”:[{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:0},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”global/SalesNavigation”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/SalesNavigation”,”id”:”f0fYDoBVd4s6acJ”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“maxLinks”:10},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/Masthead”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/Masthead”,”id”:”0fXCv4W1Nra”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:1},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”global/Navigation”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/Navigation”,”id”:”0fzID0W1Nro”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“maxNavbarLinksLg”:8,”maxNavbarLinksMd”:5,”navbarHierarchy”:”navigation-navbar-links”,”maxNavbarLinksSm”:3,”sideDrawerHierarchy”:”navigation-menu-links”,”maxNavbarLinksXs”:2,”maxNavbarLinksXl”:10,”searchFormPath”:”/search/”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/BreakingNewsBar”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/BreakingNewsBar”,”id”:”0fUasWuX53iGMof”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“bannerVerticalPadding”:”large”,”contentConfig”:{“contentConfigValues”:{“dateTimeLimitByMinutes”:60,”includeSections”:”/news/breaking”},”contentService”:”breaking-news-feed”},”bannerTextSize”:”large”,”bannerColor”:”red”,”bannerPrefix”:”BREAKING”,”viewUnpublishedVersion”:true,”bannerEnableClosings”:true,”bannerEnableWxAlerts”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:2},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0f5ID0W1NrZ”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Flex Leaderboard”,”arcAdsDisableLazyLoad”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:3},”children”:[]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:4},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Article/Header”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Article/Header”,”id”:”0f97vO73Nri”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“subheadlineColor”:”default”,”headlineSize”:1,”videoIsSticky”:true,”subHeadlineStyle”:”normal”,”headlineWeight”:”bold”,”useGlobalContent”:true,”subheadlineSize”:5,”subheadlineWeight”:”light”,”linkBylinesToProfiles”:true,”displayLeadArt”:true,”videoIsAutoPlay”:true,”hideShareBar”:false,”galleryAdInterval”:5,”videoDescriptionDispalyed”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:5},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Article/Body”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Article/Body”,”id”:”0fqID0W1NrL”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“inlineAdInterval”:4,”videoAdPrerollDisabled”:false,”videoIsSticky”:true,”floatableImageWidth”:”33″,”useGlobalContent”:true,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Leaderboard”,”galleryAdInterval”:5,”arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”useCopyrightField”:true,”videoDescriptionDispalyed”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:6},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/OutbrainFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/OutbrainFeed”,”id”:”0ffvPqqxRrf”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“widget1IsEnabled”:true,”widget1Template”:”wkyt”,”widget2IsEnabled”:true,”widget2Id”:”AR_2″,”widget1Id”:”AR_4″,”widget2Template”:”wkyt”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:7},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fPID0W1NrA”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsDisableTopMargin”:true,”arcAdsType”:”Flex Cube”,”arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsIsSticky”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”id”:”0fLID0W1Nrf”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“overlineTextSize”:”normal”,”overlayTextPosition”:”Center”,”widescreenCardsPerRow”:1,”excludeCurrentFeature”:true,”bylineTextWeight”:”normal”,”contentConfig”:{“contentService”:”related-content-feed”,”contentConfigValues”:{“id”:”6I2FQWBNU5EKJANZQURIVCKQFI”,”feedSize”:3,”feedOffset”:0,”includedTypes”:””}},”background”:”default”,”overlineTextDecoration”:”default”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextElements”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”xs”,”imageShape”:”square”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-33″,”deckTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.6)”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”presets”:null,”mobileCardsPerRow”:1,”imageAlignment”:”right”,”titleBarHeadingLevel”:”4″,”cardBodyHorizontalPadding”:”sm”,”lazyLoad”:true,”tabletCardsPerRow”:1,”overlayOnHover”:false,”deckTextDecoration”:”default”,”headlineTextDecoration”:”default”,”overlayTextWidth”:”auto”,”overlayTextColor”:”white”,”desktopCardsPerRow”:1,”overlineTextWeight”:”normal”,”headlineTextWeight”:”bold”,”deckTextSize”:”normal”,”bylineTextSize”:”normal”,”titleBarTextWeight”:”bold”,”headlineHeaderLevel”:6,”view”:”Image, Headline”,”titleBarText”:”Related Content”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”id”:”f0f9USZBig9F1Wg”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“overlineTextSize”:”normal”,”overlayTextPosition”:”Center”,”widescreenCardsPerRow”:1,”excludeCurrentFeature”:true,”bylineTextWeight”:”normal”,”contentConfig”:{“contentService”:”content-most-read-feed”,”contentConfigValues”:{“feedSize”:5,”feedOffset”:0,”includedTypes”:”article”}},”background”:”default”,”overlineTextDecoration”:”default”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextElements”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”xs”,”imageShape”:”square”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-33″,”deckTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.6)”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”presets”:null,”mobileCardsPerRow”:1,”imageAlignment”:”right”,”titleBarHeadingLevel”:”4″,”cardBodyHorizontalPadding”:”sm”,”lazyLoad”:false,”tabletCardsPerRow”:1,”overlayOnHover”:false,”deckTextDecoration”:”default”,”headlineTextDecoration”:”default”,”overlayTextWidth”:”auto”,”overlayTextColor”:”white”,”desktopCardsPerRow”:1,”overlineTextWeight”:”normal”,”headlineTextWeight”:”bold”,”deckTextSize”:”normal”,”bylineTextSize”:”normal”,”titleBarTextWeight”:”bold”,”headlineHeaderLevel”:6,”view”:”Image, Headline”,”titleBarText”:”Most Read”,”pbInternal_cloneId”:”f0f9USZBig9F1Wg”,”imageLazyLoad”:false},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeature”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeature”,”id”:”f0fz4WYeLowQUQ”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“contentConfig”:{“contentService”:”sponsored-content-gdm”,”contentConfigValues”:{“index”:0,”surpressError”:”true”}},”view”:”Image”,”background”:”default”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”lazyLoad”:true,”cardBodyHorizontalPadding”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”none”,”overlayTextElements”:”Overline, Headline, Byline”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextWidth”:”100%”,”overlayTextPosition”:”Center”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.4)”,”overlayTextColor”:”white”,”imageAlignment”:”center”,”imageShape”:”rounded”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-100″,”overlineTextSize”:”normal”,”overlineTextWeight”:”bold”,”overlineTextDecoration”:”centered, italic, uppercase”,”headlineHeaderLevel”:5,”headlineTextWeight”:”bold”,”headlineTextDecoration”:”centered”,”deckTextSize”:”normal”,”deckTextWeight”:”normal”,”deckTextDecoration”:”default”,”bylineTextSize”:”small”,”bylineTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”presets”:”none”,”imageLazyLoad”:true,”hideDateTime”:true,”pbInternal_clipboardId”:”f0fz4WYeLowQUQ”,”overlayBoxShadow”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fOAQlW1Nrf”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsIsSticky”:true,”arcAdsType”:”Flex Cube”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”id”:”0fzEpDSky3n75SA”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“overlineTextSize”:”normal”,”overlayTextPosition”:”Center”,”widescreenCardsPerRow”:1,”excludeCurrentFeature”:true,”bylineTextWeight”:”normal”,”contentConfig”:{“contentService”:”content-feed”,”contentConfigValues”:{“includeSections”:”\”/news\”,\”/news/state\””,”feedSize”:5,”excludeSections”:””,”feedOffset”:0,”includedTypes”:””}},”background”:”default”,”overlineTextDecoration”:”default”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextElements”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”xs”,”imageShape”:”square”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-33″,”deckTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.6)”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”presets”:null,”mobileCardsPerRow”:1,”imageAlignment”:”left”,”pbInternal_clipboardId”:”0fzEpDSky3n75SA”,”titleBarHeadingLevel”:”4″,”cardBodyHorizontalPadding”:”sm”,”lazyLoad”:false,”tabletCardsPerRow”:1,”overlayOnHover”:true,”deckTextDecoration”:”default”,”headlineTextDecoration”:”default”,”overlayTextWidth”:”auto”,”overlayTextColor”:”white”,”desktopCardsPerRow”:1,”overlineTextWeight”:”normal”,”headlineTextWeight”:”bold”,”deckTextSize”:”normal”,”bylineTextSize”:”normal”,”titleBarTextWeight”:”bold”,”headlineHeaderLevel”:6,”view”:”Image, Headline”,”titleBarText”:”Latest News”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0ftB6a3tEw7pLh”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Cube”,”arcAdsIsSticky”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:8},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fEID0W1NrR”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Flex Leaderboard”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:9},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fWemUFM4zTl1lu”,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Footer Flex Leaderboard”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/Footer”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/Footer”,”id”:”0fdJWhyyNo2r1M1″,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]}]};Fusion.spa=false;Fusion.spaEnabled=false;







Like Loading...