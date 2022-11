Abdullah, Nail reach Sheheryar Malik Memorial Pakistan Open Tennis quarters

LAHORE – Abdullah Adnan, Ahmad Nail, Murtaza brothers and others reached the quarterfinals of the 6th Sheheryar Malik Memorial Pakistan Open Tennis Champi­onship 2022 here at SBP Tennis Academy on Tuesday.

In men’s singles pre-quarter­finals, Abdullah Adnan beat Ah­mad Babar 6-1, 5-7, 6-0, Ahmad Nael beat Hasheesh 6-3, 7-6, Mu­zamil Murtaza beat Faizan Fayyaz 6-3, 6-1, Mudassar Murtaza beat Mahatir 6-3, 6-2, Yousaf Khalil beat Semi Zeb 6-0, 6-4 and M Shoaib beat Imran Bhatti 6-0, 6-2.

In boys U-18 first round, Bilal Asim beat Yafat Nadim 6-1, 6-0, Asad Zaman beat Rehan Shahid 6-3, 6-2, Saif Ullah beat Mus­tansir 6-2, 6-1, Abdul Hanan beat Hamza Rehmat 6-1, 1-6, 6-3, Ha­sheesh beat Talha Khan 6-1, 6-1, Hussnain Ali Rizwan beat Hamza Jawad 6-3, 6-3, Hamid Israr beat Abubakar 6-1, 6-0, Ahmad Nael beat Ahtesham 6-2, 6-1, M Salaar beat Hassan 6-1, 6-3, Shehryar An­ees beat Uzair 6-4, 7-5, Shahsawar Khan beat Hassan 6-1, 6-0, Kam­ran Khan beat Shahzain 6-0, 6-4 and Mahatir beat Arman 6-1, 6-1.

In the boys U-14 first round, Zohaib Afzal Malik (LGS Phase V) beat Aalay Husnain 4-0, 4-1, Ham­za Ali Rizwan (LGS Paragon) beat Saif Ullah 4-0, 4-0, Umair Ali beat Taha 4-1, 4-1, Razik Sultan beat Harris 4-0, 5-3, Abdur Rehman beat Uzair 4-0, 4-1, Sohaan Noor beat Eesa 4-1, 4-1, Junaid Khan beat Ihsan Ullah 4-2, 4-2,

In the boys U-12 first round, Abdur Rehman beat Haziq 4-1, 4-0, Junaid Khan beat Aliyan 4-0, 4-2, Ali Bachani beat Umar Ali 4-0, 4-1, Ibrahim Gill beat Safi Ullah 1-4, 4-1, 4-2, Muaz Shahbaz beat Abdul Malik 5-3, 4-1, Razik Sultan beat Rehan 4-0, 4-0, Majid Ali beat Ahmad 4-1, 4-0, Harris Bajwa beat Ayy­an 4-2, 4-2 and Ihsan Ullah beat Musa 4-0, 4-0.