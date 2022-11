Congratulations to Victorians Selected in the 2022 December

28 November 2022 | Tennis Victoria

Congratulations to all of those players selected to compete in the 2022 December Showdown. The best young junior tennis talent will be on show from December 3 – December 17 at Melbourne Park/National Tennis Centre.

Match Schedules:

12/u event – https://tournaments.tennis.com.au/tournament/1A1F9284-9D25-4FA2-BA26-6EE08012C3F4

14/u event – https://tournaments.tennis.com.au/tournament/02C49550-4225-4920-B39E-47B5117E88F4

16/u event – https://tournaments.tennis.com.au/tournament/E6BA2760-DFA8-4135-BFF7-7AAFF5BB04ED

18/u event – https://tournaments.tennis.com.au/tournament/E8BC1CAA-0F6F-4751-810C-BA01C062EC0F

Victorian’s Selected:

12s

Pauline Ma

Roman Filipovic Jenson Yokota-Ho Joel Roney Raphael Savelli Oliver Hancin Haydon Fa

14s

Scarlett Dattoli Ruby Ward Ava Beck Cooper Kose Archie Stewart Nikolas Baker Ymerali Ibraimi Daniel Jovanovski Lachlan King

16s – Main Draw & Qualifying

Amelia Zylberman Christina Dodaj Charlotte Vanstone Mcgrath Kate Smith Gabrielle Villegas Bridget Mihulka Isabella Crossman Scarlett Dattoli Sara Mickoska Sam Simmonds Aryan Karnani Cooper Kose Diordan Macababbad Jarrod Joyce Dimitri Bagaric Ollie Elmslie Luca Connaughton Daniel Jovanovski

18s

Isabella Crossman Elicia Kim Stefani Webb Elena Micic Kate Smith Eliza Dunbar Jelena Cvijanovic Nithesa Selvaraj Gabrielle Villegas Bridget Mihulka Michael Caspanello James Elia Brian Capalnean Sam Young-Mathers Qwyn Quittner Cooper Errey

Congratulations also to all Victorian Officials selected for the December Showdown:

Adam Snow Akshat Chopra Anthony Warland Anton Zambzhytski Betty Presilski Charles Mehlape Christopher Dellas Daniel Zverev Dominic Hamelka Grace Yang Gregory Beresniak James Dean Jose Oswaldo Martinez Karen Mak Kerrilyn Cramer Kevin Horner Kriti Gulati Bhargava Margaret Etta Maria Banica Martin Oosthuysen Matthew Quick Max Fisher Michelle Todorov Phillip Goodman Quincy Davis Rosemary Goodman Sarath Dias Jayasinha Shannon Ng Sienna Destradi Stef Boadle Thanushri Shanmuganathan Tom Sweeney Yoshiki Yamamoto