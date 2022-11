Tennis-List of Davis Cup winners | Law-Order

List of Davis Cup winners since the competition began in 1900: 2022: Canada bt Australia 2-0

2020–21: Russian Tennis Federation bt Croatia 2-0 2018: Croatia bt France 3-1

2017: France bt Belgium 3-2 2016: Argentina bt Croatia 3-2

2015: Britain bt Belgium 3-1 2014: Switzerland bt France 3-1

2013: Czech Republic bt Serbia 3-2 2012: Czech Republic bt Spain 3-2

2011: Spain bt Argentina 3-1 2010: Serbia bt France 3-2

2009: Spain bt Czech Republic 5-0 2008: Spain bt Argentina 3-1

2007: United States bt Russia 4-1 2006: Russia bt Argentina 3-2

2005: Croatia bt Slovakia 3-2 2004: Spain bt United States 3-2

2003: Australia bt Spain 3-1 2002: Russia bt France 3-2

2001: France bt Australia 3-2 2000: Spain bt Australia 3-1

1999: Australia bt France 3-2 1998: Sweden bt Italy 4-1

1997: Sweden bt United States 5-0 1996: France bt Sweden 3-2

1995: United States bt Russia 3-2 1994: Sweden bt Russia 4-1

1993: Germany bt Australia 4-1 1992: United States bt Switzerland 3-1

1991: France bt United States 3-1 1990: United States bt Australia 3-2

1989: West Germany bt Sweden 3-2 1988: West Germany bt Sweden 4-1

1987: Sweden bt India 5-0 1986: Australia bt Sweden 3-2

1985: Sweden bt West Germany 3-2 1984: Sweden bt United States 4-1

1983: Australia bt Sweden 3-2 1982: United States bt France 4-1

1981: United States bt Argentina 3-1 1980: Czechoslovakia bt Italy 4-1

1979: United States bt Italy 5-0 1978: United States bt Britain 4-1

1977: Australia bt Italy 3-1 1976: Italy bt Chile 4-1

1975: Sweden bt Czechoslovakia 3-2 1974: South Africa w/o India

1973: Australia bt United States 5-0 1972: United States bt Romania 3-2

1971: United States bt Romania 3-2 1970: United States bt West Germany 5-0

1969: United States bt Romania 5-0 1968: United States bt Australia 4-1

1967: Australia bt Spain 4-1 1966: Australia bt India 4-1

1965: Australia bt Spain 4-1 1964: Australia bt United States 3-2

1963: United States bt Australia 3-2 1962: Australia bt Mexico 5-0

1961: Australia bt Italy 5-0 1960: Australia bt Italy 4-1

1959: Australia bt United States 3-2 1958: United States bt Australia 3-2

1957: Australia bt United States 3-2 1956: Australia bt United States 5-0

1955: Australia bt United States 5-0 1954: United States bt Australia 3-2

1953: Australia bt United States 3-2 1952: Australia United States 4-1

1951: Australia bt United States 3-2 1950: Australia bt United States 4-1

1949: United States bt Australia 4-1 1948: United States bt Australia 5-0

1947: United States bt Australia 4–1 1946: United States bt Australia 5-0

1945: Not contested 1944: Not contested

1943: Not contested 1942: Not contested

1941: Not contested 1940: Not contested

1939: Australia bt United States 3-2 1938: United States bt Australia 3-2

1937: United States bt Britain 4-1 1936: Britain bt Australia 3-2

1935: Britain bt United States 5-0 1934: Britain bt United States 4-1

1933: Britain bt France 3-2 1932: France bt United States 3-2

1931: France bt Britain 3-2 1930: France bt United States 4-1

1929: France bt United States 3-2 1928: France bt United States 4-1

1927: France bt United States 3-2 1926: United States bt France 4-1

1925: United States bt France 5-0 1924: United States bt Australia 5-0

1923: United States bt Australia 4-1 1922: United States bt Australasia 4-1

1921: United States bt Japan 5–0 1920: United States bt Australasia 5-0

1919: Australasia bt Britain 4-1 1918: Not contested

1917: Not contested 1916: Not contested

1915: Not contested 1914: Australasia bt United States 3-2

1913: United States bt Britain 3–2 1912: British Isles bt Australasia 3–2

1911: Australasia bt United States 4-0 1910: Not contested

1909: Australasia bt United States 5-0 1908: Australasia bt United States 3-2

1907: Australasia bt British Isles 3-2 1906: British Isles bt United States 5-0

1905: British Isles bt United States 5-0 1904: British Isles bt Belgium 5-0

1903: British Isles bt United States 4-1 1902: United States bt British Isles 3-2

1901: Not contested 1900: United States bt British Isles 3-0 (Compiled by Shrivathsa Sridhar in Bengaluru; editing by Clare Fallon)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)