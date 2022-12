The Callisto Protocol Patch Adds Ray-Traced Reflections On Xbox

The Callisto Protocol didn’t have the smoothest launch, suffering from some performance issues in certain scenarios. A new patch is out now on console that includes bug fixes and improvements, along with a new graphics feature on Xbox Series X.

People playing on Microsoft’s beefiest console will now see ray-traced reflections. Even more improvements are coming, too. “We are working daily on optimizations for all platforms and are listening to your feedback,” developer Striking Distance said on Twitter. “Thanks for your patience.”



<\/iframe>“}},”siteType”:”responsive web”,”startMuted”:false,”startTime”:0,”title”:”Glen%20Schofield%20Breaks%20Down%20The%20Callisto%20Protocol%27s%20Horror%20%7C%20MindGames”,”tracking”:[{“name”:”SiteCatalyst”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”charSet”,”value”:”UTF-8″},{“name”:”currencyCode”,”value”:”USD”},{“name”:”siteType”,”value”:”responsive web”},{“name”:”trackingServer”,”value”:”saa.gamespot.com”},{“name”:”visitorNamespace”,”value”:”cbsinteractive”},{“name”:”heartbeatTrackingServer”,”value”:”newimagitasinc.hb.omtrdc.net”},{“name”:”heartbeatVisitorMarketingCloudOrgId”,”value”:”3C66570E5FE1A4AB0A495FFC@AdobeOrg”},{“name”:”partnerID”,”value”:”gamespot”},{“name”:”siteCode”,”value”:”gamespot”},{“name”:”brand”,”value”:”gamespot”},{“name”:”account”,”value”:”cbsigamespotsite”},{“name”:”edition”,”value”:”us”}]},{“name”:”ComScore_ss”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”c2″,”value”:”31824268″},{“name”:”publishersSecret”,”value”:”2cb08ca4d095dd734a374dff8422c2e5″},{“name”:”c3″,”value”:””},{“name”:”partnerID”,”value”:”gamespot”},{“name”:”c4″,”value”:”gamespot”}]},{“name”:”NielsenTracking”,”category”:”tracking”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”host”,”value”:”https:\/\/secure-us.imrworldwide.com\/cgi-bin\/m?”},{“name”:”scCI”,”value”:”us-200330″},{“name”:”scC6″,”value”:”vc,c01″}]},{“name”:”MuxQOSPluginJS”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”propertyKey”,”value”:”b7d6e48b7461a61cb6e863a62″}]}],”trackingAccount”:”cbsigamespotsite”,”trackingPrimaryId”:”cbsigamespotsite”,”trackingSiteCode”:”gs”,”userId”:0,”uvpHi5Ima”:”https:\/\/s0.2mdn.net\/instream\/html5\/ima3.js”,”uvpc”:””,”uvpjsHostname”:”\/\/www.gamespot.com”,”videoAdMobilePartner”:”mobile_web%2Fgamespot.com_mobile”,”videoAdPartner”:”desktop%2Fgamespot.com”,”videoAssetSource”:”GameSpot”,”videoStreams”:{“adaptive_stream”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/01\/da611b46-457d-4f0b-9878-1011b7426718\/MindGames_Callisto_112922_v2_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.m3u8″,”adaptive_dash”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/01\/da611b46-457d-4f0b-9878-1011b7426718\/MindGames_Callisto_112922_v2_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.mpd”,”adaptive_hd”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/01\/da611b46-457d-4f0b-9878-1011b7426718\/MindGames_Callisto_112922_v2_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_high”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/01\/da611b46-457d-4f0b-9878-1011b7426718\/MindGames_Callisto_112922_v2_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_low”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/01\/da611b46-457d-4f0b-9878-1011b7426718\/MindGames_Callisto_112922_v2_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_restricted”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/01\/da611b46-457d-4f0b-9878-1011b7426718\/MindGames_Callisto_112922_v2_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.m3u8″},”videoType”:”video-on-demand”,”watchedCookieDays”:1,”watchedCookieName”:”watchedVideoIds”}” data-non-iframe-embed=”1″> You need a javascript enabled browser to watch videos. Size: 640 × 360 480 × 270 Want us to remember this setting for all your devices? Sign up or Sign in now! Please use a html5 video capable browser to watch videos. This video has an invalid file format. Sorry, but you can’t access this content! Please enter your date of birth to view this video January February March April May June July August September October November December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 By clicking ‘enter’, you agree to GameSpot’s



Terms of Use and

Privacy Policy enter \/iframe>“,”480”:”



















Now Playing: Glen Schofield Breaks Down The Callisto Protocol’s Horror | MindGames

Today we launched patches for all console versions of TCP with bug fixes and improvements, including enabling ray-traced reflections on Xbox Series X. We are working daily on optimizations for all platforms and are listening to your feedback. Thanks for your patience. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 9, 2022

Studio head Glen Schofield commented on the patch, too, saying the developer is “listening, fixing, tweaking, and updating.” The full patch notes do not seem to have been made available, but we’ll add them here if they are.

This was The Callisto Protocol’s second patch this week, following an earlier update that included improvements for PC performance. Players on PC should now see fewer instances of stuttering, with more optimizations in the work to improvement the experience further.

We’re listening to your feedback and working hard to further optimize PC performance. Today we released a new PC update that improves PSO caching and further reduces any stuttering issues. Additional PC and console optimizations are in the works now. Stay tuned. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 7, 2022

In other news, Striking Distance partnered with a booze company to create an official Callisto Protocol beer that carries a heavy and strong 9% ABV.

The Callisto Protocol arrived on December 2 behind mixed review scores. GameSpot’s The Callisto Protocol review scored the game a 5/10. For more, check out what other critics think.