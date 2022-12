Armored Core 6 Will Include From Software’s Signature Giant Boss

From Software isn’t planning to make a sci-fi Soulsborne with Armored Core VI: Fires of Rubicon, but you can expect the studio to include its signature boss fights in the game when it arrives in 2023. According to director Masaru Yamamura–who served as project lead on Sekiro: Shadows Die Twice–boss battles will be challenging and will require players to tinker with their mechs before they challenge a massive armored core on the battlefield.

“Boss battles are the highlight of the game in this title,” Yamamura said to IGN. “The essence of the battles, in which the player reads the enemy’s moves and then plays games with them, is of course provided, as is typical of From Software. In this title, both the enemy and your own machine are aggressive and violent in their attacks.”



<\/iframe>“}},”siteType”:”responsive web”,”startMuted”:false,”startTime”:0,”title”:”ARMORED%20CORE%20VI%20FIRES%20OF%20RUBICON%20%E2%80%94%20Reveal%20Trailer”,”tracking”:[{“name”:”SiteCatalyst”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”charSet”,”value”:”UTF-8″},{“name”:”currencyCode”,”value”:”USD”},{“name”:”siteType”,”value”:”responsive web”},{“name”:”trackingServer”,”value”:”saa.gamespot.com”},{“name”:”visitorNamespace”,”value”:”cbsinteractive”},{“name”:”heartbeatTrackingServer”,”value”:”newimagitasinc.hb.omtrdc.net”},{“name”:”heartbeatVisitorMarketingCloudOrgId”,”value”:”3C66570E5FE1A4AB0A495FFC@AdobeOrg”},{“name”:”partnerID”,”value”:”gamespot”},{“name”:”siteCode”,”value”:”gamespot”},{“name”:”brand”,”value”:”gamespot”},{“name”:”account”,”value”:”cbsigamespotsite”},{“name”:”edition”,”value”:”us”}]},{“name”:”ComScore_ss”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”c2″,”value”:”31824268″},{“name”:”publishersSecret”,”value”:”2cb08ca4d095dd734a374dff8422c2e5″},{“name”:”c3″,”value”:””},{“name”:”partnerID”,”value”:”gamespot”},{“name”:”c4″,”value”:”gamespot”}]},{“name”:”NielsenTracking”,”category”:”tracking”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”host”,”value”:”https:\/\/secure-us.imrworldwide.com\/cgi-bin\/m?”},{“name”:”scCI”,”value”:”us-200330″},{“name”:”scC6″,”value”:”vc,c01″}]},{“name”:”MuxQOSPluginJS”,”category”:”qos”,”enabled”:true,”params”:[{“name”:”propertyKey”,”value”:”b7d6e48b7461a61cb6e863a62″}]}],”trackingAccount”:”cbsigamespotsite”,”trackingPrimaryId”:”cbsigamespotsite”,”trackingSiteCode”:”gs”,”userId”:0,”uvpHi5Ima”:”https:\/\/s0.2mdn.net\/instream\/html5\/ima3.js”,”uvpc”:””,”uvpjsHostname”:”\/\/www.gamespot.com”,”videoAdMobilePartner”:”mobile_web%2Fgamespot.com_mobile”,”videoAdPartner”:”desktop%2Fgamespot.com”,”videoAssetSource”:”Publisher Asset”,”videoStreams”:{“adaptive_stream”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/09\/cb3020ed-bf5b-4aaf-9e5a-1ee47418ab0c\/trailer_armoredcore6_TGA2022_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.m3u8″,”adaptive_dash”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/09\/cb3020ed-bf5b-4aaf-9e5a-1ee47418ab0c\/trailer_armoredcore6_TGA2022_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.mpd”,”adaptive_hd”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/09\/cb3020ed-bf5b-4aaf-9e5a-1ee47418ab0c\/trailer_armoredcore6_TGA2022_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_high”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/09\/cb3020ed-bf5b-4aaf-9e5a-1ee47418ab0c\/trailer_armoredcore6_TGA2022_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_low”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/09\/cb3020ed-bf5b-4aaf-9e5a-1ee47418ab0c\/trailer_armoredcore6_TGA2022_720h3200k,master.m3u8″,”adaptive_restricted”:”https:\/\/gamespot.redvideo.io\/2022\/12\/09\/cb3020ed-bf5b-4aaf-9e5a-1ee47418ab0c\/trailer_armoredcore6_TGA2022_360h700k,360h1000k,540h1800k,720h2500k,720h3200k,1080h5000k,1080h8000k,master.m3u8″},”videoType”:”video-on-demand”,”watchedCookieDays”:1,”watchedCookieName”:”watchedVideoIds”}” data-non-iframe-embed=”1″> You need a javascript enabled browser to watch videos. Size: 640 × 360 480 × 270 Want us to remember this setting for all your devices? Sign up or Sign in now! Please use a html5 video capable browser to watch videos. This video has an invalid file format. Sorry, but you can’t access this content! Please enter your date of birth to view this video January February March April May June July August September October November December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 By clicking ‘enter’, you agree to GameSpot’s



Terms of Use and

Privacy Policy enter \/iframe>“,”480”:”



















Now Playing: ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON — Reveal Trailer

Yamamura added that these “dynamic and intense” boss battles will be complemented by the customization aspects of Armored Core VI, as players will be able to assemble their mechs into boss-slaying machines. Despite the game containing those Dark Souls strands of DNA, other Souls-Like elements won’t be present as studio president Hidetaka Miyazaki emphasized that a conscious effort was being made to focus on the gameplay having highly customizable mecha and speedy combat alongside fine-tuned robot shells for each boss battle.

First announced at The Game Awards 2022, Armored VI: Fires of Rubicon will arrive sometime next year on PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, and Xbox One.