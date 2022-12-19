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45 Celebrity Couples That Bit The Dust In 2022


1.

Harry Styles and Olivia Wilde

2.

Florence Pugh and Zach Braff

3.

Jason Momoa and Lisa Bonet

4.

Aaron Rodgers and Shailene Woodley

5.

Michael B. Jordan and Lori Harvey

6.

Billy Ray Cyrus and Tish Cyrus

7.

Tom Brady and Gisele Bündchen

8.

Kim Kardashian and Pete Davidson

9.

Kanye West and Julia Fox

10.

Andrew Garfield and Alyssa Miller

11.

Bill Hader and Anna Kendrick

12.

Leonardo DiCaprio and Camila Morrone

13.

JoJo Siwa and Kylie Prew

14.

Liam Payne and Maya Henry

15.

Rosario Dawson and Corey Booker

16.

Emma Roberts and Garrett Hedlund

17.

Hoda Kotb and Joel Schiffman

18.

Trevor Noah and Minka Kelly

19.

Grimes and Chelsea Manning

20.

Tom Schwartz and Katie Maloney

21.

Ali Wong and Justin Hakuta

22.

Emily Ratajkowski and Sebastian Bear-McClard

23.

Kelsea Ballerini and Morgan Evans

24.

Natasha Lyonne and Fred Armisen

25.

Busy Philipps and Marc Silverstein

26.

Billie Eilish and Matthew Tyler Vorce

27.

Yung Gravy and Sheri Easterling

28.

Shakira and Gerard Pique

29.

Tia Mowry and Cory Hardrict

30.

Toni Collette and Dave Galafassi

31.

Bella Thorne and Benjamin Mascolo

32.

Jason Momoa and Eiza Gonzalez

33.

Matty Healy and FKA Twigs

34.

Kenan Thompson and Christina Evangeline

35.

Tommy Dorfman and Peter Zurkuhlen

36.

Brittany Snow and Tyler Stanaland

37.

Kevin McKidd and Arielle Goldrath

38.

Dylan Minnette and Lydia Night

39.

Lauren Graham and Peter Krause

40.

Candice Accola and Joe King

41.

Dixie D’Amelio and Noah Beck

42.

Kendall Jenner and Devin Booker

43.

Madonna and Ahlamalik Williams

44.

Chelsea Handler and Jo Koy

45.

And finally, Jacob Elordi and Olivia Jade

The year is almost over, and we’re looking back on 2022. Check out more from the year here!



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Lauren Garafano

By Lauren Garafano

Lauren Garafano is a Buzzfeed Staff member since 2019 with 1061+ posts.

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