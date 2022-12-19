45 Celebrity Couples That Bit The Dust In 2022

1.
Harry Styles and Olivia Wilde
2.
Florence Pugh and Zach Braff
3.
Jason Momoa and Lisa Bonet
4.
Aaron Rodgers and Shailene Woodley
5.
Michael B. Jordan and Lori Harvey
6.
Billy Ray Cyrus and Tish Cyrus
7.
Tom Brady and Gisele Bündchen
8.
Kim Kardashian and Pete Davidson
9.
Kanye West and Julia Fox
10.
Andrew Garfield and Alyssa Miller
11.
Bill Hader and Anna Kendrick
12.
Leonardo DiCaprio and Camila Morrone
13.
JoJo Siwa and Kylie Prew
14.
Liam Payne and Maya Henry
15.
Rosario Dawson and Corey Booker
16.
Emma Roberts and Garrett Hedlund
17.
Hoda Kotb and Joel Schiffman
18.
Trevor Noah and Minka Kelly
19.
Grimes and Chelsea Manning
20.
Tom Schwartz and Katie Maloney
21.
Ali Wong and Justin Hakuta
22.
Emily Ratajkowski and Sebastian Bear-McClard
23.
Kelsea Ballerini and Morgan Evans
24.
Natasha Lyonne and Fred Armisen
25.
Busy Philipps and Marc Silverstein
26.
Billie Eilish and Matthew Tyler Vorce
27.
Yung Gravy and Sheri Easterling
28.
Shakira and Gerard Pique
29.
Tia Mowry and Cory Hardrict
30.
Toni Collette and Dave Galafassi
31.
Bella Thorne and Benjamin Mascolo
32.
Jason Momoa and Eiza Gonzalez
33.
Matty Healy and FKA Twigs
34.
Kenan Thompson and Christina Evangeline
35.
Tommy Dorfman and Peter Zurkuhlen
36.
Brittany Snow and Tyler Stanaland
37.
Kevin McKidd and Arielle Goldrath
38.
Dylan Minnette and Lydia Night
39.
Lauren Graham and Peter Krause
40.
Candice Accola and Joe King
41.
Dixie D’Amelio and Noah Beck
42.
Kendall Jenner and Devin Booker
43.
Madonna and Ahlamalik Williams
44.
Chelsea Handler and Jo Koy
45.
And finally, Jacob Elordi and Olivia Jade
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