إطلاق الجوائز والقمة الأولى للمهندسين والمعماريين الفلبينيين في

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 22, 2023 /EINPresswire.com/ —

تقديراً للدور البارز للفلبينيين في جلب التصاميم والحلول المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط، تم إطلاق “قائمة المتابعة من فلبينو تايمز: للمبدعين من المهندسين والمعماريين في الشرق الأوسط “، في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

سيضم حفل التكريم الافتتاحي والقمة الافتتاحية للحدث الدولي، المقرر عقدهما في 17 مارس 2023، متحدثين مرموقين وقادة الصناعة من الشرق الأوسط والفلبين.

تعد قائمة المتابعة للمبدعين من المهندسين والمعماريين الفلبينيين تتويج لالتزام فلبينو تايمز – الصحيفة الرائدة والمنصة الرقمية للفلبينيين في الشرق الأوسط – في دورها في دعم المبدعين الفلبينيين من عرض أعمالهم المعمارية والهندسية الإبداعية للعالم.

في نسختها الأولى، ستسلط قائمة المتابعة المبدعين الضوء على المساهمات والإنجازات الرائعة للمهندسين والمعماريين الفلبينيين ا الذين يواصلون إحداث نقلات نوعية واستثنائية في الهندسة المعمارية، ويتركون بصمة لا تمحى في القطاعات الرائدة في المنطقة والتي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة للأجيال.

اشتهر هؤلاء المبدعون الفلبينيون ليس فقط بالمهارات العالية بس كان لهم الدور الأبرز كصناع قرار وقادة في الصناعة وكمهندسي للمستقبل حيث تجاوز دورهم البارز في منطقة الشرق الأوسط التصميم والمشتريات والتنفيذ. كما أنهم يتمتعون بنفوذ رئيسي في وضع السياسات.

يُصنف المهندسون والمهندسون المعماريون الفلبينيون من بين العمال الفلبينيين الأجانب الأعلى أجراً والأكثر طلبًا مع رواتب تتراوح من 10،000 درهم إلى 30،000 درهم. يساهم نجاحهم في هذه المجالات المربحة في زيادة القوة الشرائية للعاملين في الخارج. حاليًا، يعيش ويعمل أكثر من 12 مليون فلبيني في جميع أنحاء العالم. يعد الشرق الأوسط من بين البلدان التي يوجد بها أعلى تركيز للفلبينيين، ويقدر عددهم بنحو 3.5 مليون شخص.

قالت الدكتورة كارين ريمو ، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة نيوبريسبيكتيف ميديا والمنظم لقائمة المتابعة المبدعين : “منذ سبعينيات القرن الماضي ، كان المهندسون والمعماريون الفلبينيون شركاء أساسيين للحكومات والشركات في الشرق الأوسط في إيجاد حلول مستدامة وأكثر ملائمة للعيش المساحات والحلول المبتكرة التي لا تزال تصمد أمام اختبار الزمن. من المناسب فقط الاعتراف بمساهماتهم التي لا تقدر بثمن كمصممين ومخترعين وبناة في عصرنا الحديث. تسلط قائمة المراقبة الفلبينية تايمز الضوء على هذه الأدوار الحاسمة التي يلعبونها في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية “.

كما صرح فينس آنج ، مدير العمليات في مجموعة نيوبريسبيكتيف ميديا ، قائلاً: “إن قائمة المتابعة هي استمرار لتقليد فلبينو تايمز الذي يمتد لما يقرب من عقد من الزمان لصناعة فارق في حياة الشعب الفلبيني على مستوى العالم. هذا دليل على رغبتنا الشديدة في إعطاء إيماءة للعبقرية الحقيقية للفلبينيين في مجالات الهندسة والعمارة، الممتدة عبر القطاعات. تأمل الجائزة في تسليط الضوء على رؤيتهم المبتكرة والتزامهم الذي لا مثيل له “.

كما صرح سعادة السفير ألفونسو فير ، سفير جمهورية الفلبين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: “تنبع علاقات الفلبين بين أصدقائها العرب من شعبها المحب للإبداع .وتتجسد هذه السمة الإيجابية بشكل مميز من قبل المهندسين والمعماريين الفلبينيين الذين تساعد براعتهم في ليكونوا مساهمين في تحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط . نشيد بهذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب لصحيفة فلبينو تايمز حيث تنتقل المنطقة وبقية العالم نحو مستقبل مستدام. في الواقع، شعبنا هو أفضل هدية من الفلبين للعالم “.

وعلق ريناتو نير دويناس، القنصل العام لجمهورية الفلبين في دبي والإمارات الشمالية: “نحيي المهندسين والمعماريين الفلبينيين في الإمارات والشرق الأوسط على الحفاظ على أعلى مستويات الحرفية في مهنتهم لعقود عديدة. إن السمعة القوية من الاحتراف والبراعة والنزاهة التي بنوها لأنفسهم جعلت منهم مرغوبين ليس فقط في هذه المنطقة ولكن في جميع أنحاء العالم. تهدف قائمة مراقبة فلبينو تايمز إلى منح التكريم لبعض من أفضل هؤلاء المهنيين والمساعدة في إلهام المهندسين والمعماريين المستقبليين في وطننا “.

رشح نفسك أو زميل لقائمة المبدعين اليوم عبر موقع فلبينو تايمز. أكمل استمارة الترشيح الرسمية عبر الإنترنت من خلال موقعنا على الإنترنت https://thefilipinotimesawards.com/TFTwatchlist/