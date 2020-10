NHL Draft trade tracker 2020: Full details on every deal to move up, down in Rounds 1-7

Jackie Spiegel

This year’s NHL Draft was expected to have some punch when it came to trades — and it did.

There were, of course, the usual swaps of picks to move up and down in the draft. Then there were the splashier moves, such as when the Senators acquired Matt Murray from the Penguins.

Sporting News tracked all the trades — 27 total — that resulted in some of 216 players that were selected.

2020 NHL Draft trade tracker

(Player selections in parentheses; numbers reflect round of later selection)

(All picks bolded occurred on draft days)

ROUND 1

No. FROM TO MAIN COMPONENT PLAYER DRAFTED 3 Sharks Senators Erik Karlsson Tim Stutzle, C/LW, Mannheim (DEL) 13 Maple Leafs Hurricanes Patrick Marleau Seth Jarvis, C, Portland (WHL) 15 Penguins Maple Leafs Kasperi Kapanen Rodion Amirov, LW, UFA (KHL) 18 Coyotes Devils Taylor Hall Dawson Mercer, C, Chicoutimi (QMJHL) 19 Flames Rangers Swapped picks (2020) Braden Schneider, D, Brandon (WHL) 20 Canucks Lightning J.T. Miller — 20 Lightning Devils Blake Coleman Shakir Mukhamadullin, D, UFA (KHL) 22 Hurricanes Rangers Brady Skjei — 22 Rangers Flames Swapped picks (2020) — 22 Flames Capitals Swapped picks (2020) Hendrix Lapierre, C, Chicoutimi (QMJHL) 24 Capitals Flames Swapped picks (2020) Connor Zary, C, Kamloops (WHL) 27 Bruins Ducks David Backes, Ondrej Kase Jacob Perreault, RW, Sarnia (OHL) 28 Islanders Senators Jean-Gabriel Pageau Ridly Greig, C, Brandon (WHL) 31 Lightning Sharks Barclay Goodrow Ozzy Wiesblatt, RW, Prince Albert (WHL)

ROUND 2

No. FROM TO MAIN COMPONENT PLAYER DRAFTED 34 Sharks Sabres Swapped picks (2020) John-Jason Peterka, RW, Munich (DEL) 37 Devils Predators P.K. Subban — 37 Predators Wild Luke Kunin/Nick Bonino Marat Khusnutdinov, C, SKA (MHL) 38 Sabres Sharks Swapped picks (2020) Thomas Bordeleau, C, U.S. U18 (NTDP) 41 Rangers Hurricanes Adam Fox (signing rights) Noel Gunler, RW, Lulea (SHL) 44 Maple Leafs Senators Swapped picks (2020) Tyler Kleven, D, U.S. U18 (NTDP) 45 Oilers Red Wings Andreas Athanasiou — 45 Red Wings Kings Swapped picks (2020) Brock Faber, D, U.S. U18 (NTDP) 46 Penguins Golden Knights Expansion draft considerations — 46 Golden Knights Blackhawks Robin Lehner, Malcolm Subban Drew Commesso, G, U.S. U10 (NTDP) 48 Blackhawks Canadiens Andrew Shaw Jan Mysak, C, Hamilton (OHL) 51 Canucks Kings Tyler Toffoli — 51 Kings Red Wings Swapped picks (2020) Theodor Niederbach, C, Frolunda J20 (Superelit) 52 Blue Jackets Senators Anthony Duclair — 52 Senators Penguins Matt Murray Joel Blomqvist, G, Karpat U21 (Jr. A SM-Liiga) 55 Capitals Red Wings Nick Jensen Cross Hanas, LW, Portland (WHL) 56 Avalanche Capitals Andre Burakovsky (signing rights) — 56 Capitals Sharks Brenden Dillon Tristen Robins, RW, Saskatoon (WHL) 57 Blues Canadiens Marco Scandella — 57 Canadiens Lightning Swapped picks (2020/2021) Jack Finley, C, Spokane (WHL) 59 Islanders Senators Jean-Gabriel Pageau — 59 Senators Maple Leafs Swapped picks (2020) Roni Hirvonen, C, Assat (SM-Liiga) 60 Golden Knights Kings Alec Martinez — 60 Kings Rangers Lias Andersson William Cuylle, LW, Windsor (OHL) 61 Stars Golden Knights Marc Methot — 61 Golden Knights Senators Mark Stone Egor Sokolov, LW, Cape Breton (QMJHL)

ROUND 3

No. FROM TO MAIN COMPONENT PLAYER DRAFTED 64 Senators Maple Leafs Swapped picks (2020) Topi Niemela, D, Karpat (SM-Liiga) 65 Sharks Red Wings Gustav Nyquist — 65 Red Wings Wild Swapped picks (2020) Daemon Hunt, D, Moose Jaw (WHL) 68 Devils Golden Knights Nikita Gusev (signing rights) Lukas Cormier, D, Charlottetown (QMJHL) 69 Sabres Hurricanes Jeff Skinner Alexander Nikishin, D, Spartak (KHL) 70 Wild Predators Swapped picks (2019/2020) — 70 Predators Wild Luke Kunin/Nick Bonino — 70 Wild Red Wings Swapped picks (2020) Eemil Viro, D, TPS Turku (SM-Liiga) 71 Jets Senators Dylan DeMelo Leevi Merilainen, G, Karpat (SM-Liiga) 72 Rangers Flames Swapped picks (2020) Jeremie Poirier, D, Saint John (QMJHL) 75 Maple Leafs Avalanche Nazem Kadri, Tyson Barrie Jean-Luc Foudy, C, Windsor (OHL) 76 Oilers Sharks Swapped picks (2020) Danil Gushchin, LW, Muskegon (USHL) 78 Canadiens Blue Jackets Max Domi, Josh Anderson Samuel Knazko, D, TPS U21 (Jr. A SM-Liiga) 80 Coyotes Avalanche Kevin Connauton, Carl Soderberg — 80 Avalanche Capitals Andre Burakovsky (signing rights) — 80 Capitals Flames Swapped picks Jake Boltman, D, Edina (HS-MN) 81 Blackhawks Flames Erik Gustafsson Wyatt Kaiser, D, Andover (HS-MN) 83 Blue Jackets Senators Ian Cole — 83 Senators Maple Leafs Nikita Zaitsev, Cody Ceci — 83 Maple Leafs Kings Jack Campbell, Kyle Clifford Alex Laferriere, RW, Des Moines (USHL) 84 Hurricanes Devils Sami Vatanen Nicolas Daws, G, Guelph (OHL) 85 Flyers Sharks Justin Braun — 85 Sharks Lightning Barclay Goodrow Maxim Groshev, RW, Nizhnekamsk (KHL) 86 Capitals Canadiens Ilya Kovalchuk — 86 Canadiens Blues Jake Allen Dylan Peterson, C, U.S. U18 (NTDP) 87 Avalanche Panthers Derick Brassard Justin Sourdif, RW, Vancouver (WHL) 92 Stars Rangers Mats Zuccarello Oliver Tarnstrom, C, AIK J20 (Superelit)

Pick 76 — From the James Neal-Milan Lucic trade: Edmonton will send a third-round pick in 2020 or 2021 to Calgary. If the Flames receive the 2020 pick, then they’ll send it to the Blackhawks under the terms of the Erik Gustafsson acquisition.

Pick 81 — If the Flames do not receive the Oilers’ 2020 third-round pick, then they will send their own third-round pick to the Blackhawks (see pick No. 76).

ROUND 4

No. FROM TO MAIN COMPONENT PLAYER DRAFTED 94 Red Wings Lightning Adam Erne (signing rights) — 94 Lightning Flyers Swapped picks (2020) Zayde Wisdom, RW, Kingston (OHL) 95 Senators Panthers Josh Brown Michael Benning, D, Sherwood Park (AJHL) 96 Sharks Canadiens Swapped picks (2019/2020) — 96 Canadiens Sabres Marco Scandella — 96 Sabres Flames Michael Frolik Daniil Chechelev, G, Vityazi Chekhov (MHL) 97 Kings Red Wings Swapped picks (2020) Sam Stange, RW, Sioux Falls (USHL) 98 Ducks Canadiens Nicolas Deslauriers — 98 Canadiens Sharks Swapped picks (2021) Brandon Coe, RW, North Bay (OHL) 100 Sabres Sharks Swapped picks (2020) 100 Sharks Oilers Swapped picks (2020) Carter Savoie, LW, Sherwood Park (AJHL) 101 Wild Predators Luke Kunin/Nick Bonino Adam Wilsby, D, Sodertalje (Allsvenskan) 102 Canadiens Jets Joel Armia Jack Smith, C, St. Cloud Cathedral (HS-MN) 104 Predators Flyers Wayne Simmonds — 104 Flyers Ducks Derek Grant Thimo Nickl, D, Drummondville (QMJHL) 107 Oilers Red Wings Mike Green Jan Bednar, G, Karlovy Vary (Extraliga) 112 Flames Kings Oscar Fantenberg Juho Markkanen, G, Kettera (Mestis) 116 Flyers Lightning Swapped picks (2020) Eamon Powell, D, U.S. U18 (NTDP) 120 Bruins Devils Marcus Johansson Ethan Edwards, D, Spruce Grove (AJHL) 122 Golden Knights Maple Leafs David Clarkson’s contract William Villeneuve, D, Saint John (QMJHL) 124 Lightning Canadiens Swapping picks (2020/2021) Sean Farrell, C, Chicago (USHL)

ROUND 5

No. FROM TO MAIN COMPONENT PLAYER DRAFTED 125 Red Wings Golden Knights Swapped picks (2022) Jesper Vikman, G, AIK J20 (Superelit) 126 Senators Sharks Mike Hoffman — 126 Sharks Oilers Swapped picks (2020) Tyler Tullio, RW, Oshawa (OHL) 127 Sharks Rangers Swapped picks (2020) Evan Vierling, C, Barrie (OHL) 132 Wild Red Wings Swapped picks (2020) Alex Cotton, D, Lethbridge (WHL) 135 Flyers Predators Swapped picks (2020) Elliot Desnoyers, LW, Moncton (QMJHL) 136 Panthers Canadiens Swapped picks (2019/2020) Jakub Dobes, G, Omaha (USHL) 137 Maple Leafs Panthers Michael Hutchinson — 137 Panthers Maple Leafs Swapped picks (2020) Dmitry Ovchinnikov, C, Sibir (MHL) 139 Penguins Avalanche Swapped picks (2020) Ryder Rolston, RW, Waterloo (USHL) 140 Canadiens Hurricanes Joel Edmundson (signing rights) — 140 Hurricanes Kings Swapped picks Ben Meehan, D, Cedar Rapids (USHL) 146 Hurricanes Blues Joel Edmundson, Justin Faulk — 146 Blues Wild Swapped picks (2020) Pavel Novak, RW, Kelowna (WHL) 147 Flyers Lightning Swapped picks (2020) Jaydon Dureau, LW, Portland (WHL) 149 Avalanche Penguins Swapped picks (2020) Raivis Ansons, RW, Baie-Comeau (QMJHL) 153 Golden Knights Maple Leafs Robin Lehner, Malcolm Subban — 153 Maple Leafs Panthers Swapped picks (2020) Kasper Puutio, D, Everett (WHL) 155 Lightning Senators Ryan Callahan’s contract Eric Engstrand, LW, Malmo J20 (Superelit)

ROUND 6

No. FROM TO MAIN COMPONENT PLAYER DRAFTED 157 Senators Lightning Ryan Callahan’s contract Nick Capone, RW, Tri-City (USHL) 158 Sharks Senators Mike Hoffman Philippe Daoust, C, Moncton (QMJHL) 162 Sabres Hurricanes Jeff Skinner — 162 Hurricanes Panthers James Reimer — 162 Panthers Stars Emil Djuse Yevgeni Oksentyuk, LW, Flint (OHL) 163 Wild Blues Swapped picks (2020) Will Cranley, G, Ottawa (OHL) 167 Panthers Avalanche Derik Brassard Nils Aman, C, Leksand J20 (Superelit) 177 Hurricanes Maple Leafs Patrick Marleau Axel Rindell, D, Jukurit (SM-Liiga) 180 Avalanche Maple Leafs Nazem Kadri, Tyson Barrie Joe Miller, C, Blake (HS-MN) 181 Blues Oilers Jakub Jerabek — 181 Oilers Senators Chris Wideman Cole Reinhardt, LW, Brandon (WHL)

ROUND 7

No. FROM TO MAIN COMPONENT PLAYER DRAFTED 188 Senators Canadiens Matthew Peca — 188 Canadiens Blackhawks Swapped picks (2020/2021) Louis Crevier, D, Chicoutimi (QMJHL) 189 Sharks Maple Leafs Eric Fehr John Fusco, D, Dexter (HS-MA) 191 Ducks Canucks Luke Schenn Viktor Persson, D, Brynas J20 (Superelit) 192 Devils Coyotes Swapped picks (2021) Elliot Ekefjard, RW, Malmo J20 (Superelit) 194 Wild Blues Swapped picks (2020) Noah Beck, D, Fargo (USHL) 195 Jets Wild Matt Hendricks — 195 Wild Maple Leafs Fedor Gordeev (signing rights) Wyatt Schingoethe, C, Waterloo (USHL) 196 Rangers Sharks Swapped picks (2020) Alex Young, C, Canmore (AJHL) 197 Predators Rangers Cody McLeod Hugo Ollas, G, Linkoping J20 (Superelit) 199 Maple Leafs Hurricanes Patrick Marleau Alexander Pashin, RW, Tolpar (MHL) 201 Penguins Sharks Swapped picks (2019/2020) Adam Raska, RW, Rimouski (QMJHL) 202 Canadiens Flyers Swapped picks (2019/2020) — 202 Flyers Predators Swapped picks (2020) Gunnarwolfe Fontaine, LW, Chicago (USHL) 203 Blackhawks Canadiens Andrew Shaw — 203 Canadiens Blues Jake Allen — 203 Blues Red Wings Swapped picks Chase Bradley, LW, Omaha (USHL) 206 Canucks Rangers Marek Mazanec — 206 Rangers Sharks Swapped picks (2020) Linus Oberg, C, Orebro J20 (Superelit) 207 Blue Jackets Ducks Swapped picks (2021) Ethan Bowen, C, Chilliwack (BCHL) 209 Flyers Predators Swapped picks (2020) Chase McLane, C, Tri-City (USHL) 210 Capitals Sharks Swapped rights (2019/2020) Timofey Spitserov, RW, Culver (HS-IN) 211 Avalanche Capitals Swapped picks (2020) Oskar Magnusson, LW, Malmo J20 (Superelit) 212 Blues Maple Leafs Swapped rights (2019/2020) — 212 Maple Leafs Panthers Swapped picks (2020) Devon Levi, G, Carleton Place (CCHL) 213 Bruins Maple Leafs Swapped picks (2021) Ryan Tverberg, C, Toronto (OJHL) 216 Stars Sabres Taylor Fedun Jakub Konecny, C, Sparta U21 (DHL Cup)

Like this: Like Loading...